Польша планирует отменить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян («Матч ТВ»)

Польша планирует отменить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян.

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Сегодня стало известно, что Федерация фехтования Германии отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин 5-6 мая в Таубербишофсхайме после того, как Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске до соревнований российских и белорусских спортсменов.

Этап Кубка мира среди рапиристок в Познани, запланированный на 21-23 апреля, должен стать первым турниром, на который будут допущены представители России и Беларуси, однако организаторы в данный момент склоняются к отмене соревнований.

При этом представители федераций фехтования Кореи и Грузии уже проинформировали FIE, что не имеют ничего против выступления россиян на этапах Кубка мира по сабле среди женщин в Сеуле (27-29 апреля) и Батуми (12-14 мая).

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