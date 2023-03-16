Польша планирует отменить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян («Матч ТВ»)
Польша планирует отменить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Сегодня стало известно, что Федерация фехтования Германии отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин 5-6 мая в Таубербишофсхайме после того, как Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске до соревнований российских и белорусских спортсменов.
Этап Кубка мира среди рапиристок в Познани, запланированный на 21-23 апреля, должен стать первым турниром, на который будут допущены представители России и Беларуси, однако организаторы в данный момент склоняются к отмене соревнований.
При этом представители федераций фехтования Кореи и Грузии уже проинформировали FIE, что не имеют ничего против выступления россиян на этапах Кубка мира по сабле среди женщин в Сеуле (27-29 апреля) и Батуми (12-14 мая).
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Прошло время и Польшу теперь олицетворяет двухголовый цербер Дуда-Моравецкий, а остальные шляхтичи брызгают кислотой изо рта, словно инопланетные чужие из фильма Ридли Скотта... И мраку этому "несть конца"...
К чему это я? Да к тому, что поляки, наверное, думают, что русские их зарежут на соревнованиях саблями, шпагами и рапирами... И оскал русского медведя останется перед их глазами на всю оставшуюся жизнь после смерти :)...