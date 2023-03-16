Польша планирует отменить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян («Матч ТВ»)

Теги сборная России жен FIE Кубок мира Матч ТВ Фехтование

Польша планирует отменить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сегодня стало известно, что Федерация фехтования Германии отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин 5-6 мая в Таубербишофсхайме после того, как Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске до соревнований российских и белорусских спортсменов.

Этап Кубка мира среди рапиристок в Познани, запланированный на 21-23 апреля, должен стать первым турниром, на который будут допущены представители России и Беларуси, однако организаторы в данный момент склоняются к отмене соревнований.

При этом представители федераций фехтования Кореи и Грузии уже проинформировали FIE, что не имеют ничего против выступления россиян на этапах Кубка мира по сабле среди женщин в Сеуле (27-29 апреля) и Батуми (12-14 мая).

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8 комментариев

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Любитель побеждать
Это их проблемы. Может однажды в знак протеста повесятся.
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Matt5898
Грузины вообще ведут себя на удивление достойно и прагматично по отношению к РФ с начала всех этих событий (хотя им как раз есть на что обижаться). А поляки, такое ощущение, готовы г**но ложкой есть, если выяснится что от этого восточным соседям станет хуже
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Gornostaev
В детстве смотрел многосерийный фильм "Четыре танкиста и собака" Пшимановского и думал, что мы с поляками лучшие друзья на свете :). Да и вообще все мы были социалистические страны Варшавского договора, - в одном окопе, так сказать...
Прошло время и Польшу теперь олицетворяет двухголовый цербер Дуда-Моравецкий, а остальные шляхтичи брызгают кислотой изо рта, словно инопланетные чужие из фильма Ридли Скотта... И мраку этому "несть конца"...
К чему это я? Да к тому, что поляки, наверное, думают, что русские их зарежут на соревнованиях саблями, шпагами и рапирами... И оскал русского медведя останется перед их глазами на всю оставшуюся жизнь после смерти :)...
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Iuasamotu
Вот кто голосовал за допуск россиян, тот пусть их у себя и принимает. Обид не должно быть, ибо всё честно и справедливо
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Kivan1976
надо было в своё время отменить Польшу.
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Ростов-на-Дону
Козлы.
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Sutekh Hexen
Интересно, Норвегия, Швеция и Финляндия будут отменять этапы лыжного КМ в случае допуска опальных россиян и белорусов?
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Rodgeras
Штрафы им трёхэтажные!!!
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