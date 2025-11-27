Каррагер про Слота: «Ливерпуль» – не тот клуб, который увольняет сгоряча. Я зол на игроков и всегда был за то, чтобы поддерживать тренера»

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» должен поддержать Арне Слота.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поразмышлял о ситуации с будущим главного тренера «красных» Арне Слота на фоне неудачных результатов команды.

В среду мерсисайдцы проиграли ПСВ со счетом 1:4 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» – не тот клуб, который увольняет сгоряча. «Ливерпуль» отличается почти от всех клубов европейского футбола: здесь главный тренер – это король, у тренеров есть время. «Ливерпуль» никогда не увольнял тренера, который выигрывал лигу. Никогда в истории. По прошествии нескольких лет они уходили сами.

В выходные, когда я общался с болельщиками «Ливерпуля » после домашнего поражения от «Ноттингем Форест», я не мог поверить, что люди говорят о возможной отставке тренера. Теперь это только усилится.

Я всегда был за то, чтобы поддерживать тренера, потому что я зол на игроков, я действительно зол на игроков. Но с любым тренером в любом клубе дело может дойти до того, что его сочтут «несостоятельным», и решат, что так больше продолжаться не может.

Лично для меня ситуация еще не достигла этой точки, но я знаю, что для многих болельщиков достигла», – сказал Каррагер.