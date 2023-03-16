Йоханнес Бо установил рекорд по количеству побед за сезон. Он выиграл 17 гонок

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии рекорды Йоханнес Бо Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо установил рекорд по количеству побед за сезон.

Сегодня норвежец выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене – это его 17-я победа в сезоне.

Бо побил собственный рекорд, установленный в сезоне-2018/19: тогда он выиграл 16 гонок.

В субботу и воскресенье в Холменколлене пройдут две заключительные гонки сезона – спортсмены пробегут пасьют и масс-старт.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

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19 комментариев

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Великий Алонсо
Биатлон и лыжный спорт мёртв, конкуренции нет.
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sergei71
Ответ Xell
Ну значит может повторить)) В пасьюте точно будет 21, в Мс хз, но третьим минимум стать в состоянии, это он еще этап пропустил а Мартен насколько помню в тех сезонах все гонки бегал.
Мартен одну гонку пропускал в 2018 по болезни (спринт в Конти после ОИ, где Шипулин победил).
Йоха - да, в пасьюте 100% подиум, даже победа, а в массе - процентов на 99% подиум.)
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поколение пепси
эти осматики прям сверх люди какие то...
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Xell
Не случайно вот даже Лагрейд проводит лучший сезон в жизни. Но даже это на фоне Йоханнеса, кажется средним)) Проблема в другом. На фоне такого Рыжего, в этом сезоне конкретно и пиковый Мартен, казался бы средним))
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Бобынин
Величайший! Без вариантов.
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sergei71
Ответ Xell
Ну значит может повторить)) В пасьюте точно будет 21, в Мс хз, но третьим минимум стать в состоянии, это он еще этап пропустил а Мартен насколько помню в тех сезонах все гонки бегал.
Я ж не спорю, просто уточнил по фактическим цифрам на данный момент.)
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Xell
Ответ Maxximus
Он так хорош, или соперники настолько плохи?
Я думаю он. Мы же все видели без него и Долль выиграл и Ветле, есть еще Понсилуома, Сэб. Но когда Йоха бежит. Тут все все понимают)) он просто ментально всех убивает. Как убил и отправил на пенсию Фуркада.
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sergei71
Ответ Maxximus
Он так хорош, или соперники настолько плохи?
Тут и то, и другое вместе. И он феноменально силён, но и соперники что-то совсем ногами мертвы, причём абсолютно все.
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ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Вот что допинг с людями делает! Биатлон превратился в фарс!
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Xell
Ответ sergei71
Не, рекорд подиумов за сезон у Фуркада. По 22 подиума в сезонах 2017 и 2018.
Ну значит может повторить)) В пасьюте точно будет 21, в Мс хз, но третьим минимум стать в состоянии, это он еще этап пропустил а Мартен насколько помню в тех сезонах все гонки бегал.
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sergei71
Это просто запредельно. После болезни всем "бегункам" привёз без малого минуту ходом в спринте. То есть даже будь он с 2 промахами, его ни один человек с чистой стрельбой не обойдёт. Бороться здесь просто невозможно кому бы то ни было.
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Kudim41
Ответ Maxximus
Он так хорош, или соперники настолько плохи?
Он очень даже хорош , но конкуренции вообще не было !!!
Ни у одного из предыдущих великих биатлонистов не было настолько халявных сезонов в плане отсутствия конкуренции!
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sergei71
Ответ Xell
И добавьте к новости. Что у него и другой рекорд—20подиумов за сезон)) Причем в тех гонках где он учавствовал, это 20подиумов подряд и серия продолжается, это фантастика. Это на века.
Не, рекорд подиумов за сезон у Фуркада. По 22 подиума в сезонах 2017 и 2018.
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Xell
Такого даже у Фуркада не было. Йоха официально один из трех величайших в истории.
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Xell
И добавьте к новости. Что у него и другой рекорд—20подиумов за сезон)) Причем в тех гонках где он учавствовал, это 20подиумов подряд и серия продолжается, это фантастика. Это на века.
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Xell
И в этом сезоне ведь к нему даже не подкопаешься никак)) Даже %стрельбы и тот стал за 90.
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Maxximus
Он так хорош, или соперники настолько плохи?
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Xell
Поздравляю Величайшего биатлониста! Это феноменально, у него уже 2 лучших сезона в истории биатлона.
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Regina Paulin
Великий биатлонист!
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