Йоханнес Бо установил рекорд по количеству побед за сезон. Он выиграл 17 гонок
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо установил рекорд по количеству побед за сезон.
Сегодня норвежец выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене – это его 17-я победа в сезоне.
Бо побил собственный рекорд, установленный в сезоне-2018/19: тогда он выиграл 16 гонок.
В субботу и воскресенье в Холменколлене пройдут две заключительные гонки сезона – спортсмены пробегут пасьют и масс-старт.
Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам
Йоха - да, в пасьюте 100% подиум, даже победа, а в массе - процентов на 99% подиум.)
Ни у одного из предыдущих великих биатлонистов не было настолько халявных сезонов в плане отсутствия конкуренции!