Глава ФФР об отмене этапа Кубка мира в Германии: «Флаг им в руки. Это не первая страна, будут отказываться и другие»

Глава Федерации фигурного катания России прокомментировал отмену этапа Кубка мира в Германии.

Сегодня стало известно, что Федерация фехтования Германии отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин 5-6 мая в Таубербишофсхайме после того, как Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске до соревнований российских и белорусских спортсменов.

«Мне кажется, что это было сделано не в знак протеста, просто запрос был от Международной федерации, способны ли они обеспечить участие на равных правах или нет. Потому что это уже обсуждалось. Они просто не могут принять нас, поэтому ФФГ дает такой ответ Международной федерации.

Естественно, Международная федерация не будет проводить соревнования в тех странах, где они не будут проходить для всех одинаково. А нам, какая разница? Они не могут проводить соревнования, не то, что не хотят. Будут проводить там, где смогут», – сказал Ильгар Мамедов.

«Флаг им в руки. Это не первая страна, будут отказываться и другие. Конечно, ожидали таких решений. Те страны, которые не могут проводить соревнования на равноправных условиях, проводить их не будут, проводить будут другие, они есть в большом количестве.

Критиковать своих коллег не буду. Если даже национальная федерация хочет [провести равноправные соревнования], политика правительства не дает нам приехать в их страну. Сегодня это Германия, завтра может быть другая страна.

У нас со всеми нормальные отношения. На конгрессе я сказал, что мы хотим бороться только на дорожках и побеждать в честной борьбе», – цитирует Мамедова ТАСС.