«Фрайбург» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
«Ювентус» сыграет в гостях с «Фрайбургом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
В первом матче в Турине «Ювентус» обыграл «Фрайбург» со счетом 1:0.
- Дата проведения
- 16 марта, 20.45, «Европа-Парк-Штадион»
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