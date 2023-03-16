«Торпедо» создало 2,3 ожидаемых гола в первом матче серии, СКА – 1,3. Результат матча – 1:2

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Торпедо» произвело больше опасных бросков в первом матче серии со СКА.

Нижегородцы уступили в первой игре (1:2 ОТ) второго раунда Кубка Гагарина и проигрывают со счетом 0-1 в серии.

Команда тренера Игоря Ларионова создала 2,3 ожидаемых гола (Xg) в этом матче. У СКА показатель качества бросков составляет 1,3.

«Сумма Xg показывает по статистической вероятности, сколько голов игрок или команда могли забить.

Xg принимает в расчет не только дистанцию и угол броска, но и то, что произойдет до и в течение броска, как передачи, поперечные движения, трафик и месторасположение вратаря», – говорится в описании статистической метрики.

Итоговый счет по броскам в матче – 27:26 в пользу СКА.

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5 комментариев

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Матроскин52
Торпедо провело хороший матч… только с реализацией поработать…
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HockeyMan
По игре так и было. Жалко счет не такой
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Eliza77
СКА играл в очень трусливый хоккей, Торпедо гораздо симпатичнее , даже в овертайме . Торпедо, вперед!
+3
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+3
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коп84
ХГ в хоккее так себе показатель, по-моему.
+2
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Кот болотный
Какая полезность этой информации по системе СИ?
+1
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