«Торпедо» создало 2,3 ожидаемых гола в первом матче серии, СКА – 1,3. Результат матча – 1:2

« » произвело больше опасных бросков в первом матче серии со СКА.

Нижегородцы уступили в первой игре (1:2 ОТ) второго раунда Кубка Гагарина и проигрывают со счетом 0-1 в серии.

Команда тренера создала 2,3 ожидаемых гола (Xg) в этом матче. У СКА показатель качества бросков составляет 1,3.

«Сумма Xg показывает по статистической вероятности, сколько голов игрок или команда могли забить.

Xg принимает в расчет не только дистанцию и угол броска, но и то, что произойдет до и в течение броска, как передачи, поперечные движения, трафик и месторасположение вратаря», – говорится в описании статистической метрики.

Итоговый счет по броскам в матче – 27:26 в пользу СКА.