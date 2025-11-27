Дегтярев о Симоняне: «Никита Павлович оставил впечатление щедрого человека, от него всегда веяло любовью»
Михаил Дегтярев: Симонян был щедрым человеком, рт него веяло любовью.
Министр спорта России Михаил Дегтярев на церемонии прощания с Никитой Симоняном поделился воспоминаниями об экс-футболисте.
Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака» Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября.
«Довелось несколько раз общаться с легендой. В моем сердце Никита Павлович оставил впечатление щедрого человека. От него всегда веяло любовью.
Он делился всегда опытом, давал мудрые советы, работал до последних дней. Память о нем навсегда в наших сердцах», – сказал Дегтярев.
Дегтярев зачитал телеграмму Путина на церемонии прощания с Симоняном: «Ушла легенда мирового футбола. Память о Никите Павловиче останется в сердцах почитателей игры номер один в России»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
