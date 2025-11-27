Дегтярев о Симоняне: «Никита Павлович оставил впечатление щедрого человека, от него всегда веяло любовью»

Михаил Дегтярев: Симонян был щедрым человеком, рт него веяло любовью.

Министр спорта России Михаил Дегтярев на церемонии прощания с Никитой Симоняном поделился воспоминаниями об экс-футболисте.

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака » Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября.

«Довелось несколько раз общаться с легендой. В моем сердце Никита Павлович оставил впечатление щедрого человека. От него всегда веяло любовью.

Он делился всегда опытом, давал мудрые советы, работал до последних дней. Память о нем навсегда в наших сердцах», – сказал Дегтярев.

Дегтярев зачитал телеграмму Путина на церемонии прощания с Симоняном: «Ушла легенда мирового футбола. Память о Никите Павловиче останется в сердцах почитателей игры номер один в России»