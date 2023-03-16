Титов не верит в заговор против «Спартака»: «Хорош уже! Это перебор. Судьи тоже ошибаются, кто-то опытный, кто-то набивает себе шишки»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Егор Титов не считает, что судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».

– У вас нет ощущения, что после возобновления сезона многовато решений арбитров против «Спартака»? Даже пошли разговоры про судейский заговор...

– Судейский заговор? Ну хорош уже! Это перебор. Мы все время ищем какой-то заговор... Зачем? Судьи тоже люди, тоже ошибаются. Хотя порой их решения не поддаются логике.

– Например?

– Мешков допустил вопиющую ошибку, которая лишила «Спартак» двух очков. Их уже никто не вернет. Это, увы, печальная история. Я согласен с Соболевым, который после той встречи с «Уралом» поздравил всех болельщиков с победой.

Но не надо всех арбитров подгонять под одну гребенку. Они разные. Кто-то более опытный, кто-то еще набивает себе шишки.

Недавно прочитал о том, что Сергей Карасев очень сожалеет, так как не работает на играх Лиги чемпионов. Хотелось бы, чтобы наши рефери соответствовали именно европейскому уровню судейства, стремились к нему, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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20 комментариев

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nikolai 75
перед каждым сезоном судейский комитет собирается и расписывает кто и как будет вредить спартаку --версия спартачей
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Алексей Иванов
Если бы я так ошибался на работе, меня в раз отправили в отставку.
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Виталик Украинский
Титов: время лечит, бромантан выветривается...
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red hikkikomori
Дожили, адекватный ветеран Спартака) это все равно что единорога увидеть)
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Fomin525
Ответ Mrtg
То есть мешков, судивший 200й по счету матч рпл, пока просто неопытный и набивает шишки? Тогда кто опытный, Вилков? Пусть хоть кто то припомнит, когда подобные ошибки были против зенита?
ну так открой против кого и когда судьи ошибались в этом сезоне. чего дурака то включаешь?
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Сергей Жарковский
Карасёв сожалеет о том,что не судит в еврокубках? А в РПЛ судейство должно быть каким-то другим? Ну правильно у нас пожурят и только! Максимум отстранят на пару матчей
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Mrtg
То есть мешков, судивший 200й по счету матч рпл, пока просто неопытный и набивает шишки? Тогда кто опытный, Вилков? Пусть хоть кто то припомнит, когда подобные ошибки были против зенита?
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fellx
Ответ Fomin525
тебе бы книжки писать фантастическо-юмористические
Как твои комменты? Спасибо не надо. А фантастику, вчера показал судья против Динамо
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Sunnyboy
Борщ вышел из организма
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Fomin525
Ответ fellx
Заговор не против Спартака. А система создания гегемона с помощью разных инструментов. Огромная финансовая подушка(возможность тратить не рискуя потерять, при равных бюджетах одни могут не бояться ошибиться в трансферах), лояльность судей, или хотя бы боязнь ставить очевидные нарушения, созидания искусственных клубов(Сочи) и переформирования других(Оренбург, НН) и многое другое. Это привело российский футбол в такое состояние. Благо, что недолго осталось питерскому коопаративу Озеро сидеть у власти
тебе бы книжки писать фантастическо-юмористические
+2
-5
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Михаил1970
Отрицать заговор против Спартака, могут только участники заговора против Спартака.
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nosser
Кто-то набивает шишки, кто то карманы. Хорош уже
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fellx
Заговор не против Спартака. А система создания гегемона с помощью разных инструментов. Огромная финансовая подушка(возможность тратить не рискуя потерять, при равных бюджетах одни могут не бояться ошибиться в трансферах), лояльность судей, или хотя бы боязнь ставить очевидные нарушения, созидания искусственных клубов(Сочи) и переформирования других(Оренбург, НН) и многое другое. Это привело российский футбол в такое состояние. Благо, что недолго осталось питерскому коопаративу Озеро сидеть у власти
+6
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Fomin525
Ответ Volgogradets
адекватный спартач
вымирающий вид
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Кузбасс
Бедный Кукуляк вчера так "ошибся", что до сих пор стыдится смску от Миллера посмотреть.
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t7ss7wp7rz
Место на голове для шишек уже кончается, а опыта не прибавляется
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Екн Лор
Выписан из легенд Спартака
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xa-xa
Динамо молодцы, даже судья не помог Полуклубу... 🤡🤡🤡
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Fomin525
что случилось с Титовым??? спартачи поясните))
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Volgogradets
адекватный спартач
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