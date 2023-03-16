Титов не верит в заговор против «Спартака»: «Хорош уже! Это перебор. Судьи тоже ошибаются, кто-то опытный, кто-то набивает себе шишки»

не считает, что судьи намеренно принимают решения не в пользу « ».

– У вас нет ощущения, что после возобновления сезона многовато решений арбитров против «Спартака»? Даже пошли разговоры про судейский заговор...

– Судейский заговор? Ну хорош уже! Это перебор. Мы все время ищем какой-то заговор... Зачем? Судьи тоже люди, тоже ошибаются. Хотя порой их решения не поддаются логике.

– Например?

– допустил вопиющую ошибку, которая лишила «Спартак» двух очков. Их уже никто не вернет. Это, увы, печальная история. Я согласен с , который после той встречи с «Уралом» поздравил всех болельщиков с победой.

Но не надо всех арбитров подгонять под одну гребенку. Они разные. Кто-то более опытный, кто-то еще набивает себе шишки.

Недавно прочитал о том, что Сергей Карасев очень сожалеет, так как не работает на играх Лиги чемпионов. Хотелось бы, чтобы наши рефери соответствовали именно европейскому уровню судейства, стремились к нему, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас