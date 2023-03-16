«Шахтер» пропустил 7 мячей в еврокубках во 2-й раз в истории – от «Фейеноорда». В 2015-м «Бавария» разгромила его 7:0

Теги Бавария Чемпионат Украины по футболу Шахтер высшая лига Нидерланды Фейеноорд Лига Европы УЕФА Игор Йовичевич Футбол

«Шахтер» потерпел от «Фейеноорда» крупнейшее поражение в еврокубках с 2015 года.

Команда Игора Йовичевича проиграла в Роттердаме со счетом 1:7 и вылетела из Лиги Европы на этапе 1/8 финала.

Как сообщает Football.ua, украинский клуб лишь во второй раз в истории пропустил 7 мячей в еврокубках. Впервые это случилось против «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2014/15 – 0:7.

С тех пор «Шахтер» также проигрывал со счетом 0:6 «Боруссии» Менхенгладбах и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Счет 7:0 в плей-офф Лиги чемпионов был четырежды: всегда участвовали немцы, а кто так громил – не выигрывал турнир

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18 комментариев

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Inside 88 LW
Вот тебе и в Роттердам )
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MstAndreev
Самое время потребовать официальных объяснений от Нидерландов. Ну и денег заодно)
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Ростов-на-Дону
Завтра с утра Путин будет виноват в этом разгроме.
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Гамарджоба Генацвале
В Роттердаме в роттердали.
+4
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ДЖИН
Червона колына отхватила сполна. 🤣🤣
+5
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Юрка ДжоркаеФФ
Интересно, вместо гимна лиги чемпионов дали выступить Залупенскому перед матчем? ;)
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Андрей Хенто
Нормально так голландцы покуражились.
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Моё Моя
Восточно-европейское недоразумение - ни стадиона, ни Родины. Вот что случается, когда придаёшь своих болельщиков.
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ster3
Бедные украинцы...
0
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исянов
опять опозорили россию. надеюсь дюков примет меры
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Руслан Лысенко
Ми сьогодні розпочинаємо роботу над створенням трибуналу для Фейнорда. Ми не потерпимо того, що вони зробили з нашою ненькою, – Зеленський.
+25
-7
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Самый адовый Крикун
Зато неликвид за сто лямов впарили, еврокубковая кампания прошла более, чем успешно
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Peter Parker
Интересно, что в этот раз скажет Лукомский.
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Геннадий Тёкин
Происки москалей)).
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WelcomeBackPURE
Палкину такая палка в ж прилетела ) может теперь хоть командой займется
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леннорыч-абрамович
Загадка.
Что объединяет Шахтер и МЮ кроме Фреда? А Шахтер и Спартак кроме Луиса Адриано? А Спартак и МЮ кроме Видича?
+4
-4
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David Aprasidze
Завтра весь Фейеноорд будет на Миротворце.
+11
-7
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Криштиану Роналду
Вот что бывает когда не ставишь в состав Ракицкого, его шальной гол так и остался единственным светлым пятном Шахтера в этом двухматчевом противостоянии.
+10
-4
+6
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