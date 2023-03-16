«Шахтер» пропустил 7 мячей в еврокубках во 2-й раз в истории – от «Фейеноорда». В 2015-м «Бавария» разгромила его 7:0
«Шахтер» потерпел от «Фейеноорда» крупнейшее поражение в еврокубках с 2015 года.
Команда Игора Йовичевича проиграла в Роттердаме со счетом 1:7 и вылетела из Лиги Европы на этапе 1/8 финала.
Как сообщает Football.ua, украинский клуб лишь во второй раз в истории пропустил 7 мячей в еврокубках. Впервые это случилось против «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2014/15 – 0:7.
С тех пор «Шахтер» также проигрывал со счетом 0:6 «Боруссии» Менхенгладбах и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Счет 7:0 в плей-офф Лиги чемпионов был четырежды: всегда участвовали немцы, а кто так громил – не выигрывал турнир
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Что объединяет Шахтер и МЮ кроме Фреда? А Шахтер и Спартак кроме Луиса Адриано? А Спартак и МЮ кроме Видича?