«Шахтер» пропустил 7 мячей в еврокубках во 2-й раз в истории – от «Фейеноорда». В 2015-м «Бавария» разгромила его 7:0

«Шахтер» потерпел от « » крупнейшее поражение в еврокубках с 2015 года.

Команда Игора Йовичевича проиграла в Роттердаме со счетом 1:7 и вылетела из на этапе 1/8 финала.

Как сообщает Football.ua, украинский клуб лишь во второй раз в истории пропустил 7 мячей в еврокубках. Впервые это случилось против «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2014/15 – 0:7.

С тех пор « » также проигрывал со счетом 0:6 «Боруссии» Менхенгладбах и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Счет 7:0 в плей-офф Лиги чемпионов был четырежды: всегда участвовали немцы, а кто так громил – не выигрывал турнир

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