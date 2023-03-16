Разин объявил об уходе из «Северстали»: «Я исчерпал себя в клубе. Пять сезонов – это большой срок»

объявил об уходе из « ».

«Я считаю, что я на данном этапе исчерпал себя в «Северстали». Пять сезонов – это большой срок.

Хочу сказать большое спасибо хоккейному клубу, особенно Вадиму Евгеньевичу Германову. Это человек, который меня охранял, защищал, скажем так. Все достижения, которые есть у клуба, у меня, у тренерского штаба, у ребят, которые прогрессировали, его большая заслуга.

Я ухожу, куда, пока не знаю. Переговоров еще не вел. Сегодня всего лишь второй день после нашего вылета. Пока мы не закончим сезон, ни с кем общаться не буду – так и говорил агентам», – сказал тренер.

Разин возглавляет «Северсталь» с ноября 2018 года.