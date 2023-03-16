Разин объявил об уходе из «Северстали»: «Я исчерпал себя в клубе. Пять сезонов – это большой срок»

Теги Северсталь КХЛ Андрей Разин Чемпионат.com Хоккей

Андрей Разин объявил об уходе из «Северстали».

«Я считаю, что я на данном этапе исчерпал себя в «Северстали». Пять сезонов – это большой срок.

Хочу сказать большое спасибо хоккейному клубу, особенно Вадиму Евгеньевичу Германову. Это человек, который меня охранял, защищал, скажем так. Все достижения, которые есть у клуба, у меня, у тренерского штаба, у ребят, которые прогрессировали, его большая заслуга.

Я ухожу, куда, пока не знаю. Переговоров еще не вел. Сегодня всего лишь второй день после нашего вылета. Пока мы не закончим сезон, ни с кем общаться не буду – так и говорил агентам», – сказал тренер.

Разин возглавляет «Северсталь» с ноября 2018 года.

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11 комментариев

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Егор Чалов
Ответ Данил Колпиков
Так и не увидел пруфов от Вас. Мне не верится, минск еще хуже северстали
Тут надо брать во внимание расчет, что Северсталь стала такой, какой мы ее видим, благодаря прежде всего стараниям Разина, он с каждым сезоном выводил команду к прогрессу. Так что то, что Северсталь в спортивном плане выросла и лучше Минска на данный момент - заслуга именно Разина, если он в Минск переедет, то есть большая вероятность смены ролей) мне вот кажется, что он может уехать в Сочи. Там много хороших игроков, от СКА постоянно прилетают кадры, тот же Мичков. Было бы очень интересно посмотреть. В бытовом плане Сочи кайфовый город, с отличным климатом и спортивной инфраструктурой.
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Andrew Petrov
для Северстали это печально,очень приличный,быстрый и атакующий хоккей был в этом сезоне,Разину спасибо и успехов в дальнейшем
+9
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faaakkkeee
Ответ Данил Колпиков
Так и не увидел пруфов от Вас. Мне не верится, минск еще хуже северстали
Обоснуешь или, как всегда, пук в воду? В денежном плане не хуже явно. В спортивном плане - безлимит легионеров, крутейшая арена и остальная инфраструктура. В бытовом плане сравнивать Минск и Череповец это вообще издевательство над здравым смыслом. Так в чём хуже?
+9
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Andy
Ответ BW_world
Один из самых прогрессирующих и интересных российских тренеров Интересно будет увидеть его в топ-клубе
Видели его в Авто)
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Andy
Ответ Eliza77
Отличная работа
Вылетать в первом круге ПО?))
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Eliza77
Отличная работа
+5
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Александр Василич
Авангард? Забирайте на 3 года. Самое то))
+1
-1
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Данил Колпиков
Ответ Сергей Орлов
Тем временем в Минске: Как это "пока не знаю?".
Так и не увидел пруфов от Вас. Мне не верится, минск еще хуже северстали
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faaakkkeee
Я не знаю, куда перехожу - жена выбирала.
+1
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BW_world
Один из самых прогрессирующих и интересных российских тренеров
Интересно будет увидеть его в топ-клубе
+3
-3
0
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Сергей Орлов
Тем временем в Минске: Как это "пока не знаю?".
+5
-1
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