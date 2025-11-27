  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джеррард после 1:4 с ПСВ: «Керкез терял позицию большую часть матча, это преступление. «Ливерпулю» нужны сильные игроки на поле, Салаха задействовал бы любой тренер»
34

Джеррард после 1:4 с ПСВ: «Керкез терял позицию большую часть матча, это преступление. «Ливерпулю» нужны сильные игроки на поле, Салаха задействовал бы любой тренер»

Стивен Джеррард: Салах нужен «Ливерпулю», Керкез преступно терял позицию.

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил поражение «красных» от ПСВ (1:4) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Керкез, на мой взгляд, большую часть матча терял позицию. Преступление – находиться в такой позиции по отношению к нападающему. Он оставляет себя без шансов.

Они переживают действительно трудный момент. Кто бы сейчас ни тренировал «Ливерпуль», он задействовал бы Мо Салаха. «Ливерпулю» нужны все сильные игроки на поле, чтобы попытаться обрести стабильность.

Они пропускают слишком много голов, они очень уязвимы в переходных фазах. Выглядят очень уязвимыми и нестабильными, как только мяч переходит к другой команде.

«Энфилд» говорил сам за себя: трибуны опустели за 10 минут до конца, а как только был забит третий гол, игра закончилась.

Проблемы «Ливерпуля» усугубляются, давление еще больше усиливается. Безусловно, нужно всерьез переосмыслить свои действия», – сказал Джеррард для TNT Sports.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13778 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoвысшая лига Нидерланды
logoЛиверпуль
logoПСВ
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМохамед Салах
logoМилош Керкез
logoЭнфилд
logoСтивен Джеррард
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кертис Джонс: «Ливерпуль» в дерьме. Давно не видел такого периода у клуба. Мы должны показать, почему нас называют лучшей командой в мире»
27 ноября, 02:30
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
сегодня, 10:03
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
14 минут назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
18 минут назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
31 минуту назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
40 минут назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
3 минуты назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
4 минуты назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
28 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
40 минут назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
44 минуты назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
45 минут назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
сегодня, 10:07
Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8
сегодня, 10:05
Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»
сегодня, 09:47