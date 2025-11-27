Джеррард после 1:4 с ПСВ: «Керкез терял позицию большую часть матча, это преступление. «Ливерпулю» нужны сильные игроки на поле, Салаха задействовал бы любой тренер»
Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил поражение «красных» от ПСВ (1:4) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Керкез, на мой взгляд, большую часть матча терял позицию. Преступление – находиться в такой позиции по отношению к нападающему. Он оставляет себя без шансов.
Они переживают действительно трудный момент. Кто бы сейчас ни тренировал «Ливерпуль», он задействовал бы Мо Салаха. «Ливерпулю» нужны все сильные игроки на поле, чтобы попытаться обрести стабильность.
Они пропускают слишком много голов, они очень уязвимы в переходных фазах. Выглядят очень уязвимыми и нестабильными, как только мяч переходит к другой команде.
«Энфилд» говорил сам за себя: трибуны опустели за 10 минут до конца, а как только был забит третий гол, игра закончилась.
Проблемы «Ливерпуля» усугубляются, давление еще больше усиливается. Безусловно, нужно всерьез переосмыслить свои действия», – сказал Джеррард для TNT Sports.