Джеррард после 1:4 с ПСВ: «Керкез терял позицию большую часть матча, это преступление. «Ливерпулю» нужны сильные игроки на поле, Салаха задействовал бы любой тренер»

Стивен Джеррард: Салах нужен «Ливерпулю», Керкез преступно терял позицию.

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил поражение «красных» от ПСВ (1:4) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Керкез , на мой взгляд, большую часть матча терял позицию. Преступление – находиться в такой позиции по отношению к нападающему. Он оставляет себя без шансов.

Они переживают действительно трудный момент. Кто бы сейчас ни тренировал «Ливерпуль », он задействовал бы Мо Салаха . «Ливерпулю» нужны все сильные игроки на поле, чтобы попытаться обрести стабильность.

Они пропускают слишком много голов, они очень уязвимы в переходных фазах. Выглядят очень уязвимыми и нестабильными, как только мяч переходит к другой команде.

«Энфилд » говорил сам за себя: трибуны опустели за 10 минут до конца, а как только был забит третий гол, игра закончилась.

Проблемы «Ливерпуля» усугубляются, давление еще больше усиливается. Безусловно, нужно всерьез переосмыслить свои действия», – сказал Джеррард для TNT Sports.