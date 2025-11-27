Дегтярев зачитал телеграмму Путина на прощании с Симоняном: «Ушла легенда мирового футбола. Память о Никите Павловиче останется в сердцах почитателей игры номер один в России»

Владимир Путин прислал телеграмму к церемонии прощания с Никитой Симоняном.

Министр спорта России Михаил Дегтярев на церемонии прощания с Никитой Симоняном зачитал телеграмму, написанную президентом страны Владимиром Путиным.

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака » Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября.

Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никита Павловича Симоняна. Ушел из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек. Настоящая легенда отечественного и мирового футбола.

За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по «Спартаку» и нашей национальной сборной. Уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром. Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких друзей, учеников, всех почитателей игры номер один в России», – привел слова Путина Дегтярев.