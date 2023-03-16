«МЮ», «Ювентус», «Севилья» и «Фейеноорд» вышли в 1/4 финала Лиги Европы

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Фейеноорд Ювентус премьер-лига Англия Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» выступят в четвертьфинале Лиги Европы.

Манкунианцы в 1/8 финала разобрались с «Бетисом» (4:1, 1:0), туринцы – с «Фрайбургом» (1:0, 2:0).

По итогам первого слота игрового дня в четвертьфинал также вышли «Севилья», выбившая «Фенербахче» (2:0, 0:1), и «Фейеноорд», победивший «Шахтер» (1:1, 7:1).

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrWillSee
Маур идет за титулом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Все титулованные собрались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Ответ Самый адовый Крикун
А где отдельная новость про фееричную победу Фейеноорда?
Пака думают как преподнести это как победу украинского клуба)).
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Эпично ползёт Севилья от стадии к стадии)) Настоящий чемпионский почерк Сампаоли времен праймового Чили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Все команды заслуженно прошли в следующий раунд плей-офф.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
То есть, Юве-Фрайбург - 2-0 тянет на отдельную новость, а Фейер-Шахта 7-1 не тянет?)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Mane10
Севилья-днооооо!!!! Сампаоли-лысый физрук!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxhoh
Как понимаю Спортс специально не даёт новость про шахтёр. Опасная тема
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ответ QWertY
Надеюсь Арсенал, МЮ и Юве не встретятся между собой в четвертьфинале и все выйдут в полуфинал. Тогда будет круто)
Хотел бы увидеть полуфиналы: Арсенал - Рома и МЮ - Ювентус.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
equipe
Z общественность ликует
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Vamos Sevilla !!! Тяжелейший матч , но хорошо то, что хорошо заканчивается ! Поздравляю всех севилистас с выходом в 1/4 !!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joel Campbell
Фенербахче дико жаль
Удача была полностью против них в этих 2 матчах
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самый адовый Крикун
А где отдельная новость про фееричную победу Фейеноорда?
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БолельщикСоСтажем
Фейеноооорд! Спасибо!)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SexyCow
Как же меня бесит Акунья, просто квинтэссенция мерзости, что внешне, что по поведению и по телосложению
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Надеюсь Арсенал, МЮ и Юве не встретятся между собой в четвертьфинале и все выйдут в полуфинал. Тогда будет круто)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Севилья дно!!! А судья должен был минимум 15мин добавить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий