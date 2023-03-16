«МЮ», «Ювентус», «Севилья» и «Фейеноорд» вышли в 1/4 финала Лиги Европы

« » и « » выступят в четвертьфинале .

Манкунианцы в 1/8 финала разобрались с «Бетисом» (4:1, 1:0), туринцы – с «Фрайбургом» (1:0, 2:0).

По итогам первого слота игрового дня в четвертьфинал также вышли « », выбившая «Фенербахче» (2:0, 0:1), и « », победивший «Шахтер» (1:1, 7:1).

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас