«МЮ», «Ювентус», «Севилья» и «Фейеноорд» вышли в 1/4 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» выступят в четвертьфинале Лиги Европы.
Манкунианцы в 1/8 финала разобрались с «Бетисом» (4:1, 1:0), туринцы – с «Фрайбургом» (1:0, 2:0).
По итогам первого слота игрового дня в четвертьфинал также вышли «Севилья», выбившая «Фенербахче» (2:0, 0:1), и «Фейеноорд», победивший «Шахтер» (1:1, 7:1).
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Удача была полностью против них в этих 2 матчах