«Галактионову доверяют – это прекрасно. Вот бы так Романову доверяли в «Спартаке», а то сейчас опять возьмут какого‑нибудь балбеса». Губерниев о тренерах
Дмитрий Губерниев: «Спартак» должен доверять Романову, как «Локомотив» Галактионову.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на продление контракта Михаила Галактионова с «Локомотивом».
В среду железнодорожники объявили о подписании нового соглашения с главным тренером – оно рассчитано до конца 2028 года.
«Галактионову доверяют – это прекрасно. Без всякого сомнения, его можно назвать одним из сильнейших российских тренеров на данный момент, тем более что у него есть такой кредит доверия, он борется за высокие места, «Локомотив» в него верит. Пожелаем ему удачи.
Вот бы так Романову доверяли в «Спартаке», а то сейчас опять возьмут какого‑нибудь балбеса. Ладно бы взяли кого‑нибудь нормального, но что‑то мне подсказывает, что бог его знает кого опять привезут», – сказал Губерниев.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
