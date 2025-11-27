Чемпионат мира U17. Португалия победила Австрию в финале и впервые выиграла турнир, Италия по пенальти обыграла Бразилию в матче за 3-е место

Португалия впервые выиграла чемпионат мира U17.
Сборная Португалии обыграла Австрию (1:0) в финале чемпионата мира U17 и впервые в истории выиграла турнир.
Италия победила Бразилию в матче за третье место (0:0, по пенальти – 4:2).
Турнир проходил в Катаре.
Чемпионат мира U-17
Финал
Португалия U-17
Romário Fernandes Cunha, José Pedro Formoso Neto, Mauro Landim Furtado, Martim Chelmik Santos Antunes, Daniel Armando Fonseca da Silva Banjaqui, Bernardo Pinto Lima, Rafael José Mestre Quintas, Stevan Pedro Dores Manuel, Mateus Souto Mide, Duarte Lopes da Cunha, Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral
Запасные: Santiago Verdi de Oliveira Silva, Tomás Alves Soares, Miguel Lebre Monteiro Figueiredo, David João Teixeira Rodrigues, Ricardo Jorge Gomes da Costa Neto, Yoan da Silva Pereira, Martim Costa Guedes, Араган, Alexandre Tverdohlebov, Gabriel Pinto Dbouk
Австрия U-17:
Daniel Posch, Florian Hofmann, Jakob Vinzenz Pokorny, Ifeanyi-Arthur Ndukwe, Rafael Mario Feldinger, Markovic, Вайнхандль, Johannes Mathias Moser, Jakob Oskar Werner, Hasan Deshishku, Nicolas Jozepovic
Запасные: Daniel Frauscher, Paul Pius Scharner, Christof Katzmayr, Sergej Savic, Filip Aleksić, Dominik Dobiš, Emil Ganser, Kenny Joseph Nzogang, Julian David Halmich, Loris Husic
Матч за 3-е место
Матч окончен
Valerio Maccaroni Alessio Baralla
Стеффанони Destiny Onoguekhan Elimoghale
Бразилия U-17
João Pedro Lucio da Silva, Luccas Ramon Gomes Ramos, Vitor Fernandes Chaves Teixeira, Angelo Henrique Candido de Siqueira, Luis Felipe Pacheco da Costa, José Lucas Gomes da Silva, Kayke Ayrton dos Santos Evaristo, Gabriel Ferreira de Carvalho, Tiago Augusto Gonçalves, Ruan Pablo Barbosa Sousa, Wendeson Wanderley Santos de Melo
Запасные: Lucas de Andrade Serra, Luis Eduardo Guedes de Souza, Arthur Araújo Medeiros do Nascimento, Arthur Ryan dos Santos Silva, Felipe de Morais Barbosa Penna dos Santos, Andrey Fernandes de Oliveira Nunes, Pietro Tavares de Souza, Vitor Hugo de Oliveira Costa, Vinícius Scardua Rocha
Италия U-17:
Alessandro Longoni, David Marini, Де Паоли, Leonardo Noah Bovio, Jean-Tryfose Mambuku, Vincenzo Prisco, Andrea Luongo, Стеффанони, Valerio Maccaroni, Antonio Arena, Кампаньелло
Запасные: Francesco Cereser, Simone Lontani, Alessio Baralla, Fabio Pandolfi, Destiny Onoguekhan Elimoghale, Sebastiano Nava, Иддриса, Luca Reggiani
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика ЧМ-2025 (U17)