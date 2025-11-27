  • Спортс
  Чемпионат мира U17. Португалия победила Австрию в финале и впервые выиграла турнир, Италия по пенальти обыграла Бразилию в матче за 3-е место
3

Чемпионат мира U17. Португалия победила Австрию в финале и впервые выиграла турнир, Италия по пенальти обыграла Бразилию в матче за 3-е место

Португалия впервые выиграла чемпионат мира U17.

Сборная Португалии обыграла Австрию (1:0) в финале чемпионата мира U17 и впервые в истории выиграла турнир.

Италия победила Бразилию в матче за третье место (0:0, по пенальти – 4:2).

Турнир проходил в Катаре.

Чемпионат мира U-17

Финал

Чемпионат мира U-17. Финал
27 ноября 16:00, Стадион Халифа
Португалия U-17
Завершен
1 - 0
Австрия U-17
Матч окончен
Tomás Alves Soares
90’
+5’
Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral   Ricardo Jorge Gomes da Costa Neto
89’
85’
Nicolas Jozepovic   Sergej Savic
85’
Rafael Mario Feldinger   Daniel Frauscher
84’
Florian Hofmann   Julian David Halmich
Mateus Souto Mide   Santiago Verdi de Oliveira Silva
77’
Rafael José Mestre Quintas   Tomás Alves Soares
77’
69’
Loris Husic
Duarte Lopes da Cunha   Араган
67’
Stevan Pedro Dores Manuel   Yoan da Silva Pereira
66’
64’
Jakob Oskar Werner   Loris Husic
2тайм
Перерыв
Bernardo Pinto Lima
40’
  Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral
32’
Португалия U-17
Romário Fernandes Cunha, José Pedro Formoso Neto, Mauro Landim Furtado, Martim Chelmik Santos Antunes, Daniel Armando Fonseca da Silva Banjaqui, Bernardo Pinto Lima, Rafael José Mestre Quintas, Stevan Pedro Dores Manuel, Mateus Souto Mide, Duarte Lopes da Cunha, Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral
Запасные: Santiago Verdi de Oliveira Silva, Tomás Alves Soares, Miguel Lebre Monteiro Figueiredo, David João Teixeira Rodrigues, Ricardo Jorge Gomes da Costa Neto, Yoan da Silva Pereira, Martim Costa Guedes, Араган, Alexandre Tverdohlebov, Gabriel Pinto Dbouk
1тайм
Австрия U-17:
Daniel Posch, Florian Hofmann, Jakob Vinzenz Pokorny, Ifeanyi-Arthur Ndukwe, Rafael Mario Feldinger, Markovic, Вайнхандль, Johannes Mathias Moser, Jakob Oskar Werner, Hasan Deshishku, Nicolas Jozepovic
Запасные: Daniel Frauscher, Paul Pius Scharner, Christof Katzmayr, Sergej Savic, Filip Aleksić, Dominik Dobiš, Emil Ganser, Kenny Joseph Nzogang, Julian David Halmich, Loris Husic
Подробнее

Матч за 3-е место

Чемпионат мира U-17. Матч за 3 место
27 ноября 12:30, ASPIRE Academy Pitch 7
Бразилия U-17
Завершен
0 - 0
Счет в серии пенальти 2 - 4
Италия U-17
Матч окончен
Счет в серии пенальти2 : 4
Перерыв
Alessio Baralla
Luis Eduardo Guedes de Souza
Jean-Tryfose Mambuku
Luis Felipe Pacheco da Costa
Andrea Luongo
Tiago Augusto Gonçalves
Simone Lontani
Wendeson Wanderley Santos de Melo
Vincenzo Prisco
Пен
89’
Valerio Maccaroni   Alessio Baralla
89’
Стеффанони   Destiny Onoguekhan Elimoghale
Arthur Ryan dos Santos Silva
86’
Angelo Henrique Candido de Siqueira   Arthur Ryan dos Santos Silva
83’
José Lucas Gomes da Silva   Vinícius Scardua Rocha
83’
81’
Antonio Arena   Simone Lontani
81’
David Marini   Иддриса
76’
Кампаньелло
Kayke Ayrton dos Santos Evaristo   Pietro Tavares de Souza
65’
60’
Antonio Arena
52’
Andrea Luongo
Ruan Pablo Barbosa Sousa   Felipe de Morais Barbosa Penna dos Santos
46’
2тайм
Перерыв
Gabriel Ferreira de Carvalho   Luis Eduardo Guedes de Souza
17’
Vitor Fernandes Chaves Teixeira
14’
Vitor Fernandes Chaves Teixeira
6’
Бразилия U-17
João Pedro Lucio da Silva, Luccas Ramon Gomes Ramos, Vitor Fernandes Chaves Teixeira, Angelo Henrique Candido de Siqueira, Luis Felipe Pacheco da Costa, José Lucas Gomes da Silva, Kayke Ayrton dos Santos Evaristo, Gabriel Ferreira de Carvalho, Tiago Augusto Gonçalves, Ruan Pablo Barbosa Sousa, Wendeson Wanderley Santos de Melo
Запасные: Lucas de Andrade Serra, Luis Eduardo Guedes de Souza, Arthur Araújo Medeiros do Nascimento, Arthur Ryan dos Santos Silva, Felipe de Morais Barbosa Penna dos Santos, Andrey Fernandes de Oliveira Nunes, Pietro Tavares de Souza, Vitor Hugo de Oliveira Costa, Vinícius Scardua Rocha
1тайм
Италия U-17:
Alessandro Longoni, David Marini, Де Паоли, Leonardo Noah Bovio, Jean-Tryfose Mambuku, Vincenzo Prisco, Andrea Luongo, Стеффанони, Valerio Maccaroni, Antonio Arena, Кампаньелло
Запасные: Francesco Cereser, Simone Lontani, Alessio Baralla, Fabio Pandolfi, Destiny Onoguekhan Elimoghale, Sebastiano Nava, Иддриса, Luca Reggiani
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЧМ-2025 (U17)

