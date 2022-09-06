Жюль Кунде: «Когда ты играешь за «Барсу», то приходишь в ЛЧ за победой. Я хочу выиграть все трофеи»

Защитник «Барселоны» рассказал, что нацелен на победу в Лиге чемпионов с клубом.

«Команду очень воодушевляет этот прекрасный турнир. Каждый хочет сыграть в Лиге чемпионов и выиграть ее. Сейчас мы на хорошем ходу. Нужно наилучшим образом начать турнир и победить в первом матче. К нему нужно отнестись очень серьезно.

Я хочу выиграть все трофеи, каждый турнир. Я буду рад любому трофею. Лично для себя я ставлю одну цель – продолжать прогрессировать.

Когда ты играешь за «Барсу», то приходишь в Лигу чемпионов за победой. У нашей команды есть большое пространство для прогресса, потому что в составе много новичков. Сезон только начинается, и нам еще многое предстоит улучшить, но у нас много игроков в составе, это настоящие мастера.

В связи с этим у нас есть здоровое желание побороться за победу в этой Лиге чемпионов», – сказал Кунде.

Завтра каталонский клуб стартует в групповом этапе матчем против «Виктории» Пльзень. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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