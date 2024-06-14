«МЮ» за 50 млн фунтов реконструирует базу: «Хотим создать условия мирового класса. Сейчас уровень ниже, чем у конкурентов»

«Манестер Юнайтед» проведет модернизацию тренировочной базы.

«МЮ» начнет работы по обновлению базы мужской команды в тренировочном комплексе Кэррингтон на следующей неделе. Клуб намерен создать высокопроизводительную среду для игроков и персонала.

Проект стоимостью 50 миллионов фунтов направлен на модернизацию каждого участка комплекса и «создание футбольного объекта мирового класса».

Архитектурная фирма Foster + Partners, возглавляемая уроженцем Манчестера Норманом Фостером, была назначена руководителем проекта. Компания отвечала за реконструкцию стадиона «Уэмбли» и проектирование стадиона «Лусаил» в Катаре – центрального объекта чемпионата мира 2022 года.

Ремонтные работы начнутся в понедельник. Ожидается, что они продлятся весь сезон-2024/25. Первоначально внимание будет уделено тренажерному залу, медицинским помещениям, зонам питания и восстановления, где особое внимание будет уделено созданию большего пространства для сотрудничества и инноваций среди игроков и персонала.

Во всей остальной части комплекса будут сделаны временные изменения, чтобы игроки и персонал могли продолжать работу.

“Мы хотим создать условия мирового класса для наших команд, чтобы побеждать. Когда мы провели тщательный обзор тренировочных объектов Кэррингтона и встретились с игроками мужской первой команды, стало ясно, что наши стандарты ниже уровня некоторых наших конкурентов.

Этот проект обеспечит обновление тренировочного комплекса «Манчестер Юнайтед» до самых высоких стандартов», – сказал совладелец « » .

Фото: manutd.com

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