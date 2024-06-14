«МЮ» за 50 млн фунтов реконструирует базу: «Хотим создать условия мирового класса. Сейчас уровень ниже, чем у конкурентов»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия деньги Джим Рэтклифф Футбол

«Манестер Юнайтед» проведет модернизацию тренировочной базы.

«МЮ» начнет работы по обновлению базы мужской команды в тренировочном комплексе Кэррингтон на следующей неделе. Клуб намерен создать высокопроизводительную среду для игроков и персонала.

Проект стоимостью 50 миллионов фунтов направлен на модернизацию каждого участка комплекса и «создание футбольного объекта мирового класса».

Архитектурная фирма Foster + Partners, возглавляемая уроженцем Манчестера Норманом Фостером, была назначена руководителем проекта. Компания отвечала за реконструкцию стадиона «Уэмбли» и проектирование стадиона «Лусаил» в Катаре – центрального объекта чемпионата мира 2022 года.

Ремонтные работы начнутся в понедельник. Ожидается, что они продлятся весь сезон-2024/25. Первоначально внимание будет уделено тренажерному залу, медицинским помещениям, зонам питания и восстановления, где особое внимание будет уделено созданию большего пространства для сотрудничества и инноваций среди игроков и персонала.

Во всей остальной части комплекса будут сделаны временные изменения, чтобы игроки и персонал могли продолжать работу.

“Мы хотим создать условия мирового класса для наших команд, чтобы побеждать. Когда мы провели тщательный обзор тренировочных объектов Кэррингтона и встретились с игроками мужской первой команды, стало ясно, что наши стандарты ниже уровня некоторых наших конкурентов.

Этот проект обеспечит обновление тренировочного комплекса «Манчестер Юнайтед» до самых высоких стандартов», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф.

Фото: manutd.com

Роналду об инфраструктуре «МЮ»: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23»

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31 комментарий
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Значит Криш был прав
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-14
+53
Вместо 100 млн на Антони на эти деньги лучше бы еще тогда реконструировали базу и крышу на стадионе, пользы было бы в сто раз больше.
+43
-2
+41
Ответ Папа Футбола
Вместо 100 млн на Антони на эти деньги лучше бы еще тогда реконструировали базу и крышу на стадионе, пользы было бы в сто раз больше.
Рон об этом самым первым заявил, странно что все легенды молчали об этом
+40
-5
+35
Криш прав во всём был, как показало время. Тренер оказался никудышним, база и стадион в отвратительном состоянии, а руководство неадекватами. Всё интервью Моргану, оказалось правдивым и пророческим.
+44
-18
+26
Ответ Aleksey Dolmatov
Комментарий скрыт
а сейчас зачем вынесли?
+21
-4
+17
Ответ Cristiano Ronaldo
Криш прав во всём был, как показало время. Тренер оказался никудышним, база и стадион в отвратительном состоянии, а руководство неадекватами. Всё интервью Моргану, оказалось правдивым и пророческим.
Он в интверью говорил по какой причине пропускал предсезонку и почему попутно в это время постил пафосные фоточки из зала в инстаграмм?А то я не помню...
+16
-7
+9
Ответ Aleksey Dolmatov
Комментарий скрыт
- Это было известно задолго
- Ничего не менялось десятилетиями
- Криш сказал об этом
- Через несколько лет они его услышали
- Необязательно было выносить сор из избы

Л - логика
+10
-2
+8
Ответ Cristiano Ronaldo
Криш прав во всём был, как показало время. Тренер оказался никудышним, база и стадион в отвратительном состоянии, а руководство неадекватами. Всё интервью Моргану, оказалось правдивым и пророческим.
Тренер вывел клуб в три финала и взял 2 трофея. МЮ сидел без трофеев 6 лет. А что выиграл Роналду в Лиге Арракис?
+15
-8
+7
Самое разумное решение руководства МЮ за последнее десятилетие. Глупо делать ремонт в доме, стоящем на гнилом фундаменте. Вселяет оптимизм.
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Как же прав был Кришти, а Тен Хаг его за это выкинул как позорную собаку. Поэтому у правдивого Кришти 0 трофеев в Насре, а у не правдивого Эрика с ржавыми смесителями 2 трофея за 2 сезона
+5
-4
+1
Ответ Папа Футбола
Вместо 100 млн на Антони на эти деньги лучше бы еще тогда реконструировали базу и крышу на стадионе, пользы было бы в сто раз больше.
Никогда не поздно
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Из 2022-го года:
"Роналду бесит, что в «МЮ» все такое старое: в бассейне сколота плитка, тренажерного зала не хватает"
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это кстати весь трансферный бюджет мю вроде бы
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Ахахах, забавно что на 3-ей фотке Криш со спины изображён))))))
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Ответ Cristiano Ronaldo
Рон об этом самым первым заявил, странно что все легенды молчали об этом
Просто не все одержимы футболом как Рон. Человек все время посвящает тренировкам и восстановлению. Может поэтому в МЮ и дела идут хуже, потому что всем безразлично на происходящее. Не хотят комфорта вокруг себя, просто пришли, бабки получают и уходят
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Ответ Cristiano Ronaldo
Криш прав во всём был, как показало время. Тренер оказался никудышним, база и стадион в отвратительном состоянии, а руководство неадекватами. Всё интервью Моргану, оказалось правдивым и пророческим.
О проблемах и без гелевого было известно, только он сам тоже был большой проблемой)))
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Ответ QWertY
Как же прав был Кришти, а Тен Хаг его за это выкинул как позорную собаку. Поэтому у правдивого Кришти 0 трофеев в Насре, а у не правдивого Эрика с ржавыми смесителями 2 трофея за 2 сезона
Кто Роналду выкинул?Роналду хотел уйти еще летом ,но ни один клуб этот балласт не взял...Тен Хааг заслуженно посадил на банку человека который пропустил предсезонку полностью.Португалец выдал почетный 1 гол в АПЛ за пол сезона и был продан .То есть Тен Хааг сделал то ,чего хотел Роналду..А фанаты кринжа до сих пор злятся на Тен Хаага...Лицемеры
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