Евро 2024 по футболу – прогноз на сегодня 14 июня

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Отсчет до старта Евро 2024 пошел на часы. Сегодня вечером, 14 июня, болельщики станут свидетелями матча открытия, в котором сборная Германии встретится с командой Шотландии.

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

22:00. Группа А. Германия — Шотландия, Арена Мюнхен, Мюнхен

 

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТБ 2,5

Чемпионат еще не начался, и из тренировочных лагерей команд уже поступают тревожные вести. Сборная Германии не исключение. Александар Павлович пропустит Евро 2024 из-за тонзиллита, ему на замену срочно вызвали Эмре Джана. Вряд ли эта потеря сильно повлияет на настрой хозяев. В матче открытия иного исхода чем победа, от них никто не ждет. Другого мнения придерживаются шотландцы. Команда Стива Кларка явно не захочет быть чужой на этом празднике футбола и постарается сделать все, чтобы отобрать у Бундесманшафт очки. Задача очень сложная, а букмекеры считают, что невыполнимая. Вот их коэффициенты:

  • победа сборной Германии — от 1,27 (Tennisi) до 1,30 (Лига Ставок, Winline, Pari)
  • победа сборной Шотландии — от 10,00 (Leon) до 11,00 (Лига Ставок, Winline, Olimpbet)

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽

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