«Ювентус» купит вратаря Ди Грегорио у «Монцы» за 18 млн евро, даже если Шченсны не перейдет в «Аль-Наср» Роналду

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Войчех Шченсны Монца Микеле Ди Грегорио Футбол

«Ювентус» в любом случае купит вратаря Микеле Ди Грегорио.

Как утверждает Фабрицио Романо, «Монца» получит 18 миллионов евро за 26-летнего голкипера. Еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что трансфер зависит от будущего вратаря туринцев Войчеха Шченсного, однако теперь стало известно, что «Юве» купит Ди Грегорио при любом раскладе.

Переход Шченсного в «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, пока на паузе. 34-летний поляк согласился на переезд в Саудовскую Аравию, но клуб пока не принял окончательного решения по поводу сделки.

Подробная статистика выступлений Ди Грегорио доступна здесь, Шченсного – тут.

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8 комментариев
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Стеку спасибо за всё и до свидания.
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Ну, Маротта Гений, я считаю.
Сбагрил лучшего вратаря сезона за бутылку водочки без контрвыкупа, вместе с этим сплавил лучшего вратаря ЛЧ. Потом он отпустил Викария в Тотенхем. И это все как бэ в один сезон. Три фак-апа с вратарями.
А теперь этот ГЕНИЙ мечется в поисках вратаря и хочет платить почти те же 18 лямом, только за одного из дырявейших вратарей Сериала из Дженоа.
Это настолько ГЕНИАЛЬНО, что ГЕНИАЛЬНЕЕ не придумать уже никогда.
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В смысле купит? Уже оформлено всё, аренда с обязательным выкупом после первого заработанного очка клуба в феврале 25 года.
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Ответ Е.Р.
Ну, Маротта Гений, я считаю. Сбагрил лучшего вратаря сезона за бутылку водочки без контрвыкупа, вместе с этим сплавил лучшего вратаря ЛЧ. Потом он отпустил Викария в Тотенхем. И это все как бэ в один сезон. Три фак-апа с вратарями. А теперь этот ГЕНИЙ мечется в поисках вратаря и хочет платить почти те же 18 лямом, только за одного из дырявейших вратарей Сериала из Дженоа. Это настолько ГЕНИАЛЬНО, что ГЕНИАЛЬНЕЕ не придумать уже никогда.
А Зоммер с Аудеро чем плохи?
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Ответ Е.Р.
Ну, Маротта Гений, я считаю. Сбагрил лучшего вратаря сезона за бутылку водочки без контрвыкупа, вместе с этим сплавил лучшего вратаря ЛЧ. Потом он отпустил Викария в Тотенхем. И это все как бэ в один сезон. Три фак-апа с вратарями. А теперь этот ГЕНИЙ мечется в поисках вратаря и хочет платить почти те же 18 лямом, только за одного из дырявейших вратарей Сериала из Дженоа. Это настолько ГЕНИАЛЬНО, что ГЕНИАЛЬНЕЕ не придумать уже никогда.
Маротта хорошо работает с свободными агентами. Можно простить))
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Ответ Антонио Мартынов
А Зоммер с Аудеро чем плохи?
Аудеро никогда не был хорош, а Зумеру в этом году 36 лет и в этом году он хорош, но не лучше Гриши или Андрея, хотя бы из-за возраста. Зуммер из 8-ми последних сезонов провалил 4, в том числе в Баварии.
И надо понимать, что он выдал свой самый лучший или второй лучший сезон за всю свою карьеру.
Поэтому это громадное везение, что так сложилось у Зумера.
В любом случае он был временное решение.
У Маротты на руках были Григорий и Анана, по доступной цене Викарий. Он их упустил.
А теперь он мечется в поиске замены 36-ти летнему вратарю. А замены нет. Потому что хорошего вратаря хрен найдешь. Они не яблочки на ветке. Подошел и сорвал. Как яблочки висят аргентинские лавочники-нападающие. Вот от таких и избавляются при надобности.
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Ответ Bunyod Turgunov
Маротта хорошо работает с свободными агентами. Можно простить))
У него есть очень сильные стороны. Тупо это отрицать.
Не только свободные агенты, конечно.
Но работает в целом он грязно, грубо и некрасиво.
Пример красивой работы это Жунтоли в Наполи.
Или вот обмен пшека на Гришу.
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Ответ Антонио Мартынов
А Зоммер с Аудеро чем плохи?
Зоммеру 35 лет. Интер уже обжёгся, когда верил в возрастного Хандановича и не подготовил ему достойную замену. Другое дело, что Мартинез из Дженоа не уровень топ клуба. И он хорош лишь в игре ногами, а основные вратарские навыки ниже среднего
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