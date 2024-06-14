«Ювентус» купит вратаря Ди Грегорио у «Монцы» за 18 млн евро, даже если Шченсны не перейдет в «Аль-Наср» Роналду

«Ювентус» в любом случае купит вратаря Микеле Ди Грегорио.

Как утверждает Фабрицио Романо, « » получит 18 миллионов евро за 26-летнего голкипера. Еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что трансфер зависит от будущего вратаря туринцев Войчеха Шченсного, однако теперь стало известно, что «Юве» купит Ди Грегорио при любом раскладе.

Переход Шченсного в « », за который выступает Криштиану Роналду, пока на паузе. 34-летний поляк согласился на переезд в Саудовскую Аравию, но клуб пока не принял окончательного решения по поводу сделки.

Подробная статистика выступлений Ди Грегорио доступна здесь, Шченсного – тут.