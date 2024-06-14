«Ювентус» купит вратаря Ди Грегорио у «Монцы» за 18 млн евро, даже если Шченсны не перейдет в «Аль-Наср» Роналду
«Ювентус» в любом случае купит вратаря Микеле Ди Грегорио.
Как утверждает Фабрицио Романо, «Монца» получит 18 миллионов евро за 26-летнего голкипера. Еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.
Ранее сообщалось, что трансфер зависит от будущего вратаря туринцев Войчеха Шченсного, однако теперь стало известно, что «Юве» купит Ди Грегорио при любом раскладе.
Переход Шченсного в «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, пока на паузе. 34-летний поляк согласился на переезд в Саудовскую Аравию, но клуб пока не принял окончательного решения по поводу сделки.
Подробная статистика выступлений Ди Грегорио доступна здесь, Шченсного – тут.
Сбагрил лучшего вратаря сезона за бутылку водочки без контрвыкупа, вместе с этим сплавил лучшего вратаря ЛЧ. Потом он отпустил Викария в Тотенхем. И это все как бэ в один сезон. Три фак-апа с вратарями.
А теперь этот ГЕНИЙ мечется в поисках вратаря и хочет платить почти те же 18 лямом, только за одного из дырявейших вратарей Сериала из Дженоа.
Это настолько ГЕНИАЛЬНО, что ГЕНИАЛЬНЕЕ не придумать уже никогда.
И надо понимать, что он выдал свой самый лучший или второй лучший сезон за всю свою карьеру.
Поэтому это громадное везение, что так сложилось у Зумера.
В любом случае он был временное решение.
У Маротты на руках были Григорий и Анана, по доступной цене Викарий. Он их упустил.
А теперь он мечется в поиске замены 36-ти летнему вратарю. А замены нет. Потому что хорошего вратаря хрен найдешь. Они не яблочки на ветке. Подошел и сорвал. Как яблочки висят аргентинские лавочники-нападающие. Вот от таких и избавляются при надобности.
Не только свободные агенты, конечно.
Но работает в целом он грязно, грубо и некрасиво.
Пример красивой работы это Жунтоли в Наполи.
Или вот обмен пшека на Гришу.