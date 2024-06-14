Магомед Оздоев: «Москва – самый удобный город в мире, нигде нет такой инфраструктуры. Стамбул ниже на полголовы, в Салониках другая атмосфера»

Теги премьер-лига Россия ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Футбол

Магомед Оздоев назвал Москву самым удобным городом в мире.

Сейчас ты живешь и играешь в Салониках, а год назад был в Стамбуле. В чем главное отличие этих городов от Москвы?

– Инфраструктура.

Что под ней подразумеваешь?

– Да все – дороги, парки, общественный транспорт, торговые центры, рестораны. Москва – самый удобный город в мире: нигде нет такой инфраструктуры, как тут. Стамбул – тоже большой город, но в плане удобств ниже Москвы на полголовы. Салоники – небольшой прибрежный город, там совсем другая атмосфера.

Все на расслабоне?

– Да, они живут в другом темпе, более спокойно, в духе южных городов – наверное, из-за моря и солнца. Мне трудно к этому привыкнуть, потому что с момента отъезда из Ингушетии, самый маленький город, в котором я когда-либо играл – это Казань, с населением в полтора миллиона человек. В Салониках же всего триста тысяч, – сказал полузащитник греческого ПАОК Магомед Оздоев.

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88 комментариев
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Согласен с ним.
+23
-2
+21
Ответ schwein
К сожалению, так и есть. Москва по сравнению с остальной Россией - другой мир. Надо сказать спасибо, что все крупнейшие налогоплательщики РФ (до 2021 года даже Газпром) платят НДФЛ и налог на прибыль в Москве.
Вы значит по рф не ездили, понятно, что москва столица и там будет всегда все передовое, но есть много городов, которые на хорошем уровне, казань, нижний,питер,сочи,новоси,тюмень...много можно еще перечислять
+19
-5
+14
Ответ schwein
К сожалению, так и есть. Москва по сравнению с остальной Россией - другой мир. Надо сказать спасибо, что все крупнейшие налогоплательщики РФ (до 2021 года даже Газпром) платят НДФЛ и налог на прибыль в Москве.
С десяток городов РФ назову,которые меньше по масштабу,но в плане инфраструктуры,не сильно от Москвы отстают,если брать во внимание,что именно оздоев назвал инфраструктурой
+16
-6
+10
Кстати, это правда. Москва, Питер, Казань, Краснодар дадут фору многим импортным городам.
+10
-1
+9
Ответ fraqtop
Сейчас прибегут обиженные из питера и начнут рассказывать, какой у них прекрасный город и если бы был нормальный мэр и деньги им выделяли, то огого какой город бы был, рай на земле не иначе
СПб - прекрасный город;
В СПб такое себе руководство и несравнимо меньше денег, чем в Мск;
Если бы с пунктом выше дело обстояло иначе, город был бы еще лучше по всем показателям;
Собственно ты очевидные факты сам и перечислил. Зачем-то про каких-то "обиженных" добавил только, но да это твое личное, видимо.
+8
-1
+7
Ответ Святой Патрик
Кстати, это правда. Москва, Питер, Казань, Краснодар дадут фору многим импортным городам.
Краснодар? Что тут делает это город из пробок?
+9
-2
+7
Ответ Святой Патрик
Кстати, это правда. Москва, Питер, Казань, Краснодар дадут фору многим импортным городам.
Краснодар что в списке этом делает?
+7
-1
+6
Ответ Кирилл Сидеров
Краснодар что в списке этом делает?
Мне нравится, там тепло. =) Опять же, это субъективно. =) Мне и Париж нравится, например, а кого-то плевать тянет.
+4
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+4
Ответ riverman1980
Например?
Какие вам примеры нужны?
Последняя станция метро открыта в 2019 году. В 2019, карл! На дворе середина 2024.
На весь город реализуется всего 1 транспортный проект - восточный скоростной диаметр, и тот по ГЧП.
У нас бы и ВСМ не строили, если можно было бы.
Тучков буян - центр города, центрее некуда, стоял в непонятном состоянии лет 10, если не больше. То судебный квартал, то парк, то снова квартал, я уже запутался, что же там строят.
Кусок земли около Большеохтинского моста, где хотели башню Газпрома строить, уже 15 лет стоит огороженный забором. Едешь по набережной и смотришь на рекламные щиты. Прямо напротив Смольного.
Это можно продолжать бесконечно.
+5
-1
+4
По фактам разложил.
Стамбул в два раза больше Москвы по площади и сильно страдает из-за хаотичного движения и нехватки общественного транспорта.
+3
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+3
Ответ old pipe
СПб - прекрасный город; В СПб такое себе руководство и несравнимо меньше денег, чем в Мск; Если бы с пунктом выше дело обстояло иначе, город был бы еще лучше по всем показателям; Собственно ты очевидные факты сам и перечислил. Зачем-то про каких-то "обиженных" добавил только, но да это твое личное, видимо.
Почему то мания, очень хотят чтобы в Питере обязательно комплексовали и обижались, иначе никак.
+5
-2
+3
Ответ umnik3
Где-то всплакнули Вена, Цюрих, Сидней, узнав, что Москва- самый удобный город в мире))
Ну для любителей жить в мегаполисах и движухи, Москва явно привлекательней всех перечисленных.
+3
0
+3
Ответ Kerghoodoo
Жил 3 года а Москве и 5 лет в СПб. Москва хороший город, но и Питер мог быть не хуже, если б не сравнения с Москвой и провинциальные комплексы.
Да, московские провинциальные комплексы довольно утомительны.
+4
-2
+2
Ответ Tigranodovar
Крупнейшие налогоплательщики, типа Норильского Никеля, Новатека, Северсталь, НЛМК, Сургетнефтегаз, Татнефть - зарегистрированы в своих регионах. То, что у них офисы в Москве, не значит что все налоги они платят туда, смотрите юридические адреса.
Ну давайте посмотрим рейтинг за 2022 год
https://www.forbes.ru/biznes/480561-50-krupnejsih-kompanij-rossii-po-uplacennomu-nalogu-na-pribyl-2022-rejting-forbes
Норильский Никель - 4-е, ну окей
Новатэк - 23-е, не серьезно
Северсталь - 10-е
НЛМК - 6-е,
Сургутнефтегаз - 11
Татнефть - 15.
Зато в Москве - Сбер (2) , Роснефть (3), Лукойл (5), Металлоинвест (7), Евраз так и быть пропущу, ну и так далее, лень перечислять. То есть в регионах максимум по 1, а в Москве минимум 30 из 50. Об этом речь.
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Ответ &_Bishep_&
В эстонской деревушке с населением 800 человек з/п сельского учителя от 1250 евро в месяц.
И при этом забастовка была в январе. Хотят бриллианты покрупнее носить, наверное.
+3
-1
+2
Ответ Slavnov
Вы значит по рф не ездили, понятно, что москва столица и там будет всегда все передовое, но есть много городов, которые на хорошем уровне, казань, нижний,питер,сочи,новоси,тюмень...много можно еще перечислять
Люблю, когда мне из Москвы рассказывают, как в Питере очень даже ничего.
Найдете в Москве хотя бы один вот такой трамвай?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%92%D0%A1-86
А у нас это до сих пор самый распространенный в депо.
Про дороги я вообще молчу, плакать хочется.
Зимой ездил тренироваться на лыжах в Токсово, на выезде из города колея, что в принципе можно руль отпускать, машина сама поворачивает.
+6
-4
+2
Ответ Мартинелли
Конечно как и в КНДР Пхеньян весь вылизан, а остальная страна как деревня. Так и в Москву все бабло идет, чтобы показать иностранцам какая якобы развитая у нас страна. Туристы кроме Москвы и Питера по официальной статистике никуда больше не ездят
Вранье. В Казани точно много туристов
+2
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Ответ umnik3
Где-то всплакнули Вена, Цюрих, Сидней, узнав, что Москва- самый удобный город в мире))
про Сидней не знаю, но ни в Вене ни в Цюрихе пожрать домой купить после 7 вечера невозможно кроме как на вокзале
доставок никаких там нет
в Вене хотя бы метро есть, в Цюрихе одни трамваи громыхающие
до скоростей московского интернета обоим как до луны
+2
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Ответ Святой Патрик
Кстати, это правда. Москва, Питер, Казань, Краснодар дадут фору многим импортным городам.
Не ломай людям психику).
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Ответ extremer
вот только не надо ля-ля. Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Владивосток, Ростов, Нижний Новгород, Новосибирск, Грозный, Самара - как минимум в этих городах весьма и весьма неплохо по инфраструктуре. С Москвой не надо сравнивать. Москва это вообще другой уровень, на несколько уровней выше любой европейской столицы. С ней сейчас могут конкурировать только, наверное, отдельные азиатские города....А вот с европейскими городами эти города легко можно сравнить.
То есть вы сначала написали мне "не надо ля-ля", а потом своими словами повторили мой тезис?
Прикольно.
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Ответ Kerghoodoo
Да, демонстрирую наглядно - поймал провинциала на живца, а он клмплексует
Странно, ты говоришь "провинциал" как о чём-то плохом, но провинциальные комплексы у кого-то другого?
+1
0
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Ответ Slavnov
Вы значит по рф не ездили, понятно, что москва столица и там будет всегда все передовое, но есть много городов, которые на хорошем уровне, казань, нижний,питер,сочи,новоси,тюмень...много можно еще перечислять
Да это старая байка, что Москва обжирает всю Россию, нет чтобы в вопросе разобраться, лучше поныть
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Ответ schwein
К сожалению, так и есть. Москва по сравнению с остальной Россией - другой мир. Надо сказать спасибо, что все крупнейшие налогоплательщики РФ (до 2021 года даже Газпром) платят НДФЛ и налог на прибыль в Москве.
крупнейшие добывающие предприятия большую часть своих налогов платят все же не в региональные бюджеты, а в федеральный. при этом Москва из федерального бюджета практически ничего не берет, как раз наоборот, очень много отдает: если верить Собянину - около трех триллионов рублей ежегодно. как бы парадоксально это не звучало, но многие регионы как раз и живут за счет дотаций, поступивших в федеральный бюджет из Москвы (а дотации эти порой составляют почти половину бюджета региона)
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Ответ umnik3
Конечно, если судить по барам-движухе-красивым девушкам - Москва вне конкуренции, ну, и Питер еще. Сегодня вечером в районе Чистых Прудов, Покровки, Мясницкой, Пятницкой будет не протолкнуться и фиг найдешь свободное место в заведениях. Но если брать повседневную жизнь, то пробки, забитое народом метро, вечные перекладывания бюрдюров, хреновая эхкология и тд. вряд ли делают Москву самым удобным городом для жизни.
>вечные перекладывания бюрдюров
Можно не перекладывать, а подождать, пока сами рассыпятся.
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Ответ schwein
>вечные перекладывания бюрдюров Можно не перекладывать, а подождать, пока сами рассыпятся.
На моей улице в Москве раз в два года меняют.
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Ответ Slavnov
Вы значит по рф не ездили, понятно, что москва столица и там будет всегда все передовое, но есть много городов, которые на хорошем уровне, казань, нижний,питер,сочи,новоси,тюмень...много можно еще перечислять
Даже Питер в сравнении с Москвой та ещё провинция. О других и говорить нечего.
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Ответ umnik3
НДФЛ идет в бюджет субъекта федерации. Работаешь ты в Газпроме, но живешь в Иваново, твой НДФЛ идет в бюджет Ивановской области.
Ну давайте поразмыслим. Конечно в Иваново есть мастный Газпром межрегионгаз, и там, конечно, работают люди.
Как думаете, суммарный фот всего Газпром межрегионгаз Иваново дотягивает до зарплаты Миллера, или еще нужно Владимир подтягивать?
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Ответ extremer
вот только не надо ля-ля. Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Владивосток, Ростов, Нижний Новгород, Новосибирск, Грозный, Самара - как минимум в этих городах весьма и весьма неплохо по инфраструктуре. С Москвой не надо сравнивать. Москва это вообще другой уровень, на несколько уровней выше любой европейской столицы. С ней сейчас могут конкурировать только, наверное, отдельные азиатские города....А вот с европейскими городами эти города легко можно сравнить.
Владивосток - стоящий вечно в пробках и утопающий при каждом ливне - неплох по инфраструктуре?))
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Ответ Святой Патрик
Мне нравится, там тепло. =) Опять же, это субъективно. =) Мне и Париж нравится, например, а кого-то плевать тянет.
Хотя... Кто не плевал с Эйфелевой башни... =)
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Ответ mutsulhanov@icloud.com
Ты во многих городах был ?
Я был во многих городах Европы. Москва намного лучше любого из них
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