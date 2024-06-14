Магомед Оздоев: «Москва – самый удобный город в мире, нигде нет такой инфраструктуры. Стамбул ниже на полголовы, в Салониках другая атмосфера»
Магомед Оздоев назвал Москву самым удобным городом в мире.
– Сейчас ты живешь и играешь в Салониках, а год назад был в Стамбуле. В чем главное отличие этих городов от Москвы?
– Инфраструктура.
– Что под ней подразумеваешь?
– Да все – дороги, парки, общественный транспорт, торговые центры, рестораны. Москва – самый удобный город в мире: нигде нет такой инфраструктуры, как тут. Стамбул – тоже большой город, но в плане удобств ниже Москвы на полголовы. Салоники – небольшой прибрежный город, там совсем другая атмосфера.
– Все на расслабоне?
– Да, они живут в другом темпе, более спокойно, в духе южных городов – наверное, из-за моря и солнца. Мне трудно к этому привыкнуть, потому что с момента отъезда из Ингушетии, самый маленький город, в котором я когда-либо играл – это Казань, с населением в полтора миллиона человек. В Салониках же всего триста тысяч, – сказал полузащитник греческого ПАОК Магомед Оздоев.
В СПб такое себе руководство и несравнимо меньше денег, чем в Мск;
Если бы с пунктом выше дело обстояло иначе, город был бы еще лучше по всем показателям;
Собственно ты очевидные факты сам и перечислил. Зачем-то про каких-то "обиженных" добавил только, но да это твое личное, видимо.
Последняя станция метро открыта в 2019 году. В 2019, карл! На дворе середина 2024.
На весь город реализуется всего 1 транспортный проект - восточный скоростной диаметр, и тот по ГЧП.
У нас бы и ВСМ не строили, если можно было бы.
Тучков буян - центр города, центрее некуда, стоял в непонятном состоянии лет 10, если не больше. То судебный квартал, то парк, то снова квартал, я уже запутался, что же там строят.
Кусок земли около Большеохтинского моста, где хотели башню Газпрома строить, уже 15 лет стоит огороженный забором. Едешь по набережной и смотришь на рекламные щиты. Прямо напротив Смольного.
Это можно продолжать бесконечно.
Стамбул в два раза больше Москвы по площади и сильно страдает из-за хаотичного движения и нехватки общественного транспорта.
https://www.forbes.ru/biznes/480561-50-krupnejsih-kompanij-rossii-po-uplacennomu-nalogu-na-pribyl-2022-rejting-forbes
Норильский Никель - 4-е, ну окей
Новатэк - 23-е, не серьезно
Северсталь - 10-е
НЛМК - 6-е,
Сургутнефтегаз - 11
Татнефть - 15.
Зато в Москве - Сбер (2) , Роснефть (3), Лукойл (5), Металлоинвест (7), Евраз так и быть пропущу, ну и так далее, лень перечислять. То есть в регионах максимум по 1, а в Москве минимум 30 из 50. Об этом речь.
Найдете в Москве хотя бы один вот такой трамвай?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%92%D0%A1-86
А у нас это до сих пор самый распространенный в депо.
Про дороги я вообще молчу, плакать хочется.
Зимой ездил тренироваться на лыжах в Токсово, на выезде из города колея, что в принципе можно руль отпускать, машина сама поворачивает.
доставок никаких там нет
в Вене хотя бы метро есть, в Цюрихе одни трамваи громыхающие
до скоростей московского интернета обоим как до луны
Прикольно.
Можно не перекладывать, а подождать, пока сами рассыпятся.
Как думаете, суммарный фот всего Газпром межрегионгаз Иваново дотягивает до зарплаты Миллера, или еще нужно Владимир подтягивать?