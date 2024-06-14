Латышонок о переходе в «Зенит»: «Рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Команда совершенно другого уровня. Для меня это новый вызов»

Теги Зенит премьер-лига Россия Балтика Денис Адамов Евгений Латышонок Футбол

Евгений Латышонок поделился первыми мыслями от перехода в «Зенит».

25-летний вратарь согласовал контракт с петербуржцами по схеме «4+1». «Зенит» заплатит «Балтике» 30 млн рублей.

Евгений, добро пожаловать в «Зенит»! Мы знаем, что у вас в области груди красуется татуировка с надписью «Здесь и сейчас». Здесь и сейчас вы в Петербурге. Расскажите, что для вас означает этот переход. Что вы чувствуете здесь и сейчас?

– Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно.

В СМИ давно ходили слухи о вашем возможном трансфере в «Зенит». Как вы узнали об интересе петербургского клуба?

– От агента. Писать могут всякое, и далеко не всегда это правда.

Насколько тяжело вам давалось решение о переходе?

– Действительно тяжело. В «Балтике» я провел пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжелым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры.

С вашим приходом еще сильнее обострится конкуренция за вратарскую позицию. Насколько для вас привычны данные обстоятельства?

– В «Краснодаре» мы уже конкурировали с Денисом Адамовым, поэтому к конкуренции я отношусь хорошо. В любом случае играть будет сильнейший.

В прошлом сезоне вы демонстрировали очень яркие игры, в частности, против «Зенита». Чем вам запомнились матчи против нового клуба?

– Прежде всего это группа атаки «Зенита» – очень качественные игроки, играть против них было очень тяжело. Даже когда мы смотрели нарезки моментов, я уже понимал, что будет очень сложно, и в итоге так и получалось. Видно, что «Зенит» – команда совершенно другого уровня во всех аспектах. 

Евгений, в заключение – традиционное обращение к болельщикам. Чего им ждать от нового вратаря «Зенита»?

– Я не люблю разбрасываться словами, только доказывать делом. Все сами увидите на футбольных полях! – сказал новый вратарь «Зенита» Евгений Латышонок.

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36 комментариев
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Ну что же, борись, Латышонок, раз пришёл. Здоровой конкуренции во вратарской линии чемпиона России!
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Добро пожаловать в лучший клуб в истории России! Загадывать не будем, но надеюсь в Зените появился надёжный вратарь на ближайшие годы
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Главное держись подальше от Бирюкова
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Лучший он для всех. Последние 6 лет уж так точно.
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Весь сезон вратарская линия особой надёжностью не отличалась, что нервировало и линию обороны. Любой подход соперника к воротам Зенита - паника.

Регулярные привозы от вратарей на ровном месте при вводе мяча тоже подбешивали. Так что дадут Латышонку шанс, сильно хуже уже сделать нельзя, можно только лучше :)

А по поводу доверия, ну тот же Крицюк прямо с трапа самолёта попал в стартовый состав и играл пол года пока хронь не вылезла.
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Ответ Любитель шоколада
Практика показывает что любой вратарь в Зените через пару сезонов превращается в клоуна.
Практика показывает, что один в Байер уехал, а потом в Карабах, а другой выиграл кубок Греции с Панатинаикосом. Где там Акинфеевы и Ребровы с Максименками? Даже Сафонов уже в ПСЖ
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Доказывай, Женя. Поздравляю с переходом в лучший клуб страны 😎
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Ответ Учитель математики
Комментарий удален модератором
Учитель математики, а считать не научился. Сколько там вратарей осталось в твоëм клубе, считал?
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Ответ Сергей Кравец
Да, руководство клубо полностью провалилось. Слить свою главную надежду и лидера команды откровенным врагам да ещё и ZA СПАСИБО - это нужно быть генетически предателем! С другой стороны, если Евгений действительно пропитался Западной Россией, их менталитетом, Зенит и сам будет не рад. Попомните эти слова...
ну кто-то генетически предатель, а кто-то, видимо тоже генетически, интеллектуально недоразвит...каждому своё
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Всë повторяется. Снова будешь конкурировать с Денисом, это нормальная конкуренция, оба выиграете.
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Давай Женя удачи нам хороший вратарь был ой как нужен
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Ответ Groznyi2024
А смысл сравнивать больше, когда Лодыгин пришел 10 лет назад в РПЛ?
Смысл в том что Акинфеев держит свой уровень 20 лет. За это время в Зените уже десяток вратарей играло.
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Ответ Groznyi2024
Я тебе больше скажу, у Кержа младшего уже больше трофеев
У Кержа по сути нет игр за сборную.
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Ответ Любитель шоколада
Смысл в том что Акинфеев держит свой уровень 20 лет. За это время в Зените уже десяток вратарей играло.
Какой уровень? Легенды-43? Лодыгин в свои первые сезоны в Зените сыграл на ноль в ЛЧ больше, чем твой Акинфеев за 10 сезонов
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Ответ Groznyi2024
Ага, а Зенит и Малафеев единственные обладатели, не первые, а ЕДИНСТВЕННЫЕ обладатели ЕДИНСТВЕННОГО во всей истории России Суперкубка УЕФА
Первый всегда Первый.
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Ответ Groznyi2024
Ага, а Зенит и Малафеев единственные обладатели, не первые, а ЕДИНСТВЕННЫЕ обладатели ЕДИНСТВЕННОГО во всей истории России Суперкубка УЕФА
А еще Малафеев единственный из всех вратарей сборной получил СЕМЬ мячей в свои ворота.
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Ответ Groznyi2024
У твоего Акинфеева в России три трофея за 10 лет, у Лодыгина - четыре. Только один маленький нюанс. Лодыгин уже 6 лет в России не играет.
А почему ты считаешь трофеи Акинфеева за 10 лет если он играет 20 ? Он начал выступать за ЦСКА с 17 лет.

Это такая хитрая питерская статистика ? У него 6 чемпионств и 7 кубков России. Плюс КУЕФА.
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В предыдущий раз я был вдохновлен после приобретения вратаря только когда это был Лунев. Сейчас у меня такие же ощущения. После Славика прям пустое место в воротах осталось.
Про всем уважении ко всем вратарям Зенита, никто одной руки Славика не стоил.
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Удачи в лучшем клубе страны!
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Учитывая проблему Зенита со стабильным вратарём (после Малафеева никто годами стабильно не выступал), хочешь - не хочешь, а скепсис есть по этому трансферу.
Да и играть за Балтику и постоянно быть в тонусе, набирая кураж - это одно.
Играть за Зенит, когда бОльшую часть времени стоишь и смотришь как на другой половине поля мяч катают - это уже совсем другое.
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