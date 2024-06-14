Латышонок о переходе в «Зенит»: «Рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Команда совершенно другого уровня. Для меня это новый вызов»
Евгений Латышонок поделился первыми мыслями от перехода в «Зенит».
25-летний вратарь согласовал контракт с петербуржцами по схеме «4+1». «Зенит» заплатит «Балтике» 30 млн рублей.
– Евгений, добро пожаловать в «Зенит»! Мы знаем, что у вас в области груди красуется татуировка с надписью «Здесь и сейчас». Здесь и сейчас вы в Петербурге. Расскажите, что для вас означает этот переход. Что вы чувствуете здесь и сейчас?
– Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно.
– В СМИ давно ходили слухи о вашем возможном трансфере в «Зенит». Как вы узнали об интересе петербургского клуба?
– От агента. Писать могут всякое, и далеко не всегда это правда.
– Насколько тяжело вам давалось решение о переходе?
– Действительно тяжело. В «Балтике» я провел пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжелым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры.
– С вашим приходом еще сильнее обострится конкуренция за вратарскую позицию. Насколько для вас привычны данные обстоятельства?
– В «Краснодаре» мы уже конкурировали с Денисом Адамовым, поэтому к конкуренции я отношусь хорошо. В любом случае играть будет сильнейший.
– В прошлом сезоне вы демонстрировали очень яркие игры, в частности, против «Зенита». Чем вам запомнились матчи против нового клуба?
– Прежде всего это группа атаки «Зенита» – очень качественные игроки, играть против них было очень тяжело. Даже когда мы смотрели нарезки моментов, я уже понимал, что будет очень сложно, и в итоге так и получалось. Видно, что «Зенит» – команда совершенно другого уровня во всех аспектах.
– Евгений, в заключение – традиционное обращение к болельщикам. Чего им ждать от нового вратаря «Зенита»?
– Я не люблю разбрасываться словами, только доказывать делом. Все сами увидите на футбольных полях! – сказал новый вратарь «Зенита» Евгений Латышонок.
Регулярные привозы от вратарей на ровном месте при вводе мяча тоже подбешивали. Так что дадут Латышонку шанс, сильно хуже уже сделать нельзя, можно только лучше :)
А по поводу доверия, ну тот же Крицюк прямо с трапа самолёта попал в стартовый состав и играл пол года пока хронь не вылезла.
Это такая хитрая питерская статистика ? У него 6 чемпионств и 7 кубков России. Плюс КУЕФА.
Про всем уважении ко всем вратарям Зенита, никто одной руки Славика не стоил.
Да и играть за Балтику и постоянно быть в тонусе, набирая кураж - это одно.
Играть за Зенит, когда бОльшую часть времени стоишь и смотришь как на другой половине поля мяч катают - это уже совсем другое.