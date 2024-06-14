Латышонок о переходе в «Зенит»: «Рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Команда совершенно другого уровня. Для меня это новый вызов»

Евгений Латышонок поделился первыми мыслями от перехода в «Зенит».

25-летний вратарь согласовал контракт с петербуржцами по схеме «4+1». «Зенит» заплатит «Балтике» 30 млн рублей.

– Евгений, добро пожаловать в «Зенит»! Мы знаем, что у вас в области груди красуется татуировка с надписью «Здесь и сейчас». Здесь и сейчас вы в Петербурге. Расскажите, что для вас означает этот переход. Что вы чувствуете здесь и сейчас?

– Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно.

– В СМИ давно ходили слухи о вашем возможном трансфере в «Зенит». Как вы узнали об интересе петербургского клуба?

– От агента. Писать могут всякое, и далеко не всегда это правда.

– Насколько тяжело вам давалось решение о переходе?

– Действительно тяжело. В «Балтике» я провел пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжелым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры.

– С вашим приходом еще сильнее обострится конкуренция за вратарскую позицию. Насколько для вас привычны данные обстоятельства?

– В «Краснодаре» мы уже конкурировали с , поэтому к конкуренции я отношусь хорошо. В любом случае играть будет сильнейший.

– В прошлом сезоне вы демонстрировали очень яркие игры, в частности, против «Зенита». Чем вам запомнились матчи против нового клуба?

– Прежде всего это группа атаки «Зенита» – очень качественные игроки, играть против них было очень тяжело. Даже когда мы смотрели нарезки моментов, я уже понимал, что будет очень сложно, и в итоге так и получалось. Видно, что «Зенит» – команда совершенно другого уровня во всех аспектах.

– Евгений, в заключение – традиционное обращение к болельщикам. Чего им ждать от нового вратаря «Зенита»?

– Я не люблю разбрасываться словами, только доказывать делом. Все сами увидите на футбольных полях! – сказал новый вратарь « » .