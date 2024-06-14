Якубко о гегемонии «Зенита»: «Бюджетные деньги нужно разделить поровну между всеми командами РПЛ. Тогда все смогут конкурировать с ним»

Теги Локомотив Зенит Мартин Якубко премьер-лига Россия Динамо Москва Газпром Краснодар деньги РЖД Футбол

Мартин Якубко высказался о бюджетах клубов в чемпионате России.

Напомним, в прошедшем сезоне команда под руководством Сергея Семака выиграла 6-е подряд чемпионство в Мир РПЛ, а также Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны. 

– Как прекратить гегемонию «Зенита»?

– Я заранее говорил, что «Зенит» с их доходами и футболистами будет чемпионом. Все так и получилось. Что касается вашего вопроса, нужно разделить бюджетные деньги, вкладываемые в российский футбол, поровну между всеми командами.

Тогда все смогут конкурировать с «Зенитом». Почему один «Зенит» должен получать деньги от известной компании? И какие деньги! Для меня это непонятно.

– «РЖД» тоже только «Локомотиву» дает…

– Но с таким бюджетом, как у «Зенита», им намного легче, чем остальным, хотя в этом сезоне подтянулись и «Динамо», и «Краснодар», – сказал экс-игрок «Амкара» и других российских клубов.

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51 комментарий
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А почему бюджетные ведомственные деньги не делили поровну с 1920 по 2008 год?
+43
-19
+24
Отнять и поделить - ничего нового.

Как то в 90е из Москвы не спешили поделиться с Зенитом, когда клуб был на грани существования, зарплату выдавали гуманитаркой, а команда ездила на выезды в плацкарте.

Я вообще считаю, что это несправедливо, когда в Москве 4-6 футбольных клубов в РПЛ, а некоторые города миллионники не представлены вообще.

Давайте сразу "по справедливости" сделаем - распределим топ-клубы на гос.финансировании по территории России, а там уже бюджеты выравнивать начнём.

В настоящий момент говорить о "справедливом распределении" денежных средств в футбольной среде смысла нет - концентрация гос.денег в московском регионе всё равно выше если сложить все бюджеты москвичей.
+25
-6
+19
- Так что же вы читаете? Робинзона Крузо?
- Эту как её..? Переписку Энгельса с этим... как его дьявола... с Каутским.
— Позвольте узнать, что вы можете сообщить по поводу прочитанного?
— Да не согласен я.
— Что... с Энгельсом или с Каутским?
— С обоими...
— Это замечательно, клянусь Богом. Да... И что вы можете со своей стороны предложить?
— Да что тут предлагать? А то пишут-пишут... конгресс... немцы какие-то... Голова пухнет. Взять всё да и поделить!
+14
-2
+12
Ответ SMART789
А почему бюджетные ведомственные деньги не делили поровну с 1920 по 2008 год?
Да забей, там нет причинно-следственных связей и здравой логики. Один ляпнет, остальные десять подхватят.
+18
-7
+11
...конгресс, немцы какие-то, голова пухнет! Взять всё, да и поделить!
+12
-2
+10
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Ну мюллер то известный упырь, у него одного чтоль народные деньги? У аликперова попроси, владелец народной команды просто обязан с народом баблом поделится
+14
-4
+10
Амкар кормился с бюджета Пермского края. Какие бюджетные деньги у Зенита? Конкретно. С цифрами и фактами.
+14
-5
+9
Очередной "отнятьиподелить", может Газпром будет сразу напрямую отстегивать бедным несчастным Лукойлу, ВТБ, ВЭБ, РЖД, ну и Якубко копеечку за идею
+14
-6
+8
Дай дураку (спартаку) бюджет Зенита, толку не будет
+9
-2
+7
Мартин Полиграфович Якубко
+7
0
+7
У нас было государство, где должно было быть поровну, но поровну почему то не получалось.
+8
-1
+7
Как обычно. Газпром - поделить, а вот РЖД, Лукойл, ВТБ, ВЭБ, ПСБ, и всех остальных - не делить.
Вот тогда будет справедливость по-московски.
+11
-5
+6
Ага, щас устроим коммунизм в отдельно взятой лиге
бгг
+6
-1
+5
Ответ Goshish
А почему кто-то в 90е должен был делиться чем-то с Зенитом? В новости-то посыл понятен, Газпром - госкорпорации и не совсем понятно чюс чего это вдруг она тратит деньги на футбольный клуб из Питера, а не является спонсором всей лиги.
Газпром это публичное акционерное общество. Как РЖД, ВТБ или Лукойл.
+3
0
+3
Ответ SMART789
А почему бюджетные ведомственные деньги не делили поровну с 1920 по 2008 год?
Ну это другое, там были ведомственные частные) А тут всё-таки народные, ну газ же в России народный, а нефть частная
+3
0
+3
А лучше вообще бюджетные деньги на проф спорт не выделять.
+3
0
+3
Ответ Злодей Спб
Отнять и поделить - ничего нового. Как то в 90е из Москвы не спешили поделиться с Зенитом, когда клуб был на грани существования, зарплату выдавали гуманитаркой, а команда ездила на выезды в плацкарте. Я вообще считаю, что это несправедливо, когда в Москве 4-6 футбольных клубов в РПЛ, а некоторые города миллионники не представлены вообще. Давайте сразу "по справедливости" сделаем - распределим топ-клубы на гос.финансировании по территории России, а там уже бюджеты выравнивать начнём. В настоящий момент говорить о "справедливом распределении" денежных средств в футбольной среде смысла нет - концентрация гос.денег в московском регионе всё равно выше если сложить все бюджеты москвичей.
Ты даже если сложишь все их бюджеты и купишь сборную Португалии, то все равно не победить Маяковский счетчик. Доказано Динамо в середине 2000-х. В Москве никакущий менеджмент
+2
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Ответ Groznyi2024
Ну это другое, там были ведомственные частные) А тут всё-таки народные, ну газ же в России народный, а нефть частная
Кеша

это не секрет, твое д##### было под патронажным гос ведомства и жрало в три горла, пока другие клубы сидели голодали

но если ты решил играть в дурачка, то возвращаю вопрос, а с чего вы взяли что сейчас делится не поровну?
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При реализации этого предложения возникнет небольшая проблема - в РПЛ прошедшего сезона полностью или частично финансировались из бюджета следующие клубы: "Ростов", "Урал", "Оренбург", "Крылья советов", "Факел", "Балтика". Это полный список.

Их финансирование точно стоит делить на всех?
+1
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+1
- Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного. Шариков пожал плечами. - Да не согласен я. - С кем? С энгельсом или с каутским? - С обоими, — ответил Шариков. - Это замечательно, клянусь богом. "Всех, кто скажет, что другая…" А что бы вы со своей стороны могли предложить? - Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить… - Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал. - Вы и способ знаете? — Спросил заинтересованный Борменталь. - Да какой тут способ, — становясь словоохотливым после водки, об’яснил Шариков, — дело не хитрое. А то что же: один в семи комнатах расселился штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет. - Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — Горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович. Шариков сьежился и промолчал.
+1
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+1
Ответ Злодей Спб
Отнять и поделить - ничего нового. Как то в 90е из Москвы не спешили поделиться с Зенитом, когда клуб был на грани существования, зарплату выдавали гуманитаркой, а команда ездила на выезды в плацкарте. Я вообще считаю, что это несправедливо, когда в Москве 4-6 футбольных клубов в РПЛ, а некоторые города миллионники не представлены вообще. Давайте сразу "по справедливости" сделаем - распределим топ-клубы на гос.финансировании по территории России, а там уже бюджеты выравнивать начнём. В настоящий момент говорить о "справедливом распределении" денежных средств в футбольной среде смысла нет - концентрация гос.денег в московском регионе всё равно выше если сложить все бюджеты москвичей.
Угу. А в 1972 году ваш Зенит обокрала Ворошиловградская Заря став чемпионом. Надоели ваши байки про нищету .
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Опять деньги Зенита считают.
+1
0
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Ответ Goshish
А почему кто-то в 90е должен был делиться чем-то с Зенитом? В новости-то посыл понятен, Газпром - госкорпорации и не совсем понятно чюс чего это вдруг она тратит деньги на футбольный клуб из Питера, а не является спонсором всей лиги.
Тот же вопрос к Лукойлу, РЖД, ВЭБ, ВТБ услышим?
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Ответ N23
Имеется в виду Газпром, поскольку контрольный пакет акций у государства
А про бюджет то тут где?
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Ответ N23
Ох уж этот москвич Мартин Якубко, в первом поколение, не иначе
А его тут сплошь словаки комментируют
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Ответ Goshish
С контрольным пакетом акций у государства
Ииии? Про бюджет то здесь где?
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Ответ SMART789
Тот же вопрос к Лукойлу, РЖД, ВЭБ, ВТБ услышим?
Да: не совсем понятно почему РЖД, вэб и ВТБ тратят гос.деньги на содержание конкретных клубов из Москвы?
У Лукойла государства в акционерах нет.
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Ответ schwein
А его тут сплошь словаки комментируют
Да я без понятия, кто тут комментирует, одни москвичи, что ли?)) Новость то про Якубко, а не про комментаторов
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Ответ schwein
Газпром это публичное акционерное общество. Как РЖД, ВТБ или Лукойл.
С контрольным пакетом акций у государства
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Ответ Павел Гребнев
А лучше вообще бюджетные деньги на проф спорт не выделять.
«Так ведь других нет»
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