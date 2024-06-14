Мартин Якубко высказался о бюджетах клубов в чемпионате России.

Напомним, в прошедшем сезоне команда под руководством Сергея Семака выиграла 6-е подряд чемпионство в Мир , а также Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны.

– Как прекратить гегемонию « »?

– Я заранее говорил, что «Зенит» с их доходами и футболистами будет чемпионом. Все так и получилось. Что касается вашего вопроса, нужно разделить бюджетные деньги, вкладываемые в российский футбол, поровну между всеми командами.

Тогда все смогут конкурировать с «Зенитом». Почему один «Зенит» должен получать деньги от известной компании? И какие деньги! Для меня это непонятно.

– « » тоже только « » дает…

– Но с таким бюджетом, как у «Зенита», им намного легче, чем остальным, хотя в этом сезоне подтянулись и «Динамо», и « », – сказал экс-игрок «Амкара» и других российских клубов.