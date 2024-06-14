Якубко о гегемонии «Зенита»: «Бюджетные деньги нужно разделить поровну между всеми командами РПЛ. Тогда все смогут конкурировать с ним»
Мартин Якубко высказался о бюджетах клубов в чемпионате России.
Напомним, в прошедшем сезоне команда под руководством Сергея Семака выиграла 6-е подряд чемпионство в Мир РПЛ, а также Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны.
– Как прекратить гегемонию «Зенита»?
– Я заранее говорил, что «Зенит» с их доходами и футболистами будет чемпионом. Все так и получилось. Что касается вашего вопроса, нужно разделить бюджетные деньги, вкладываемые в российский футбол, поровну между всеми командами.
Тогда все смогут конкурировать с «Зенитом». Почему один «Зенит» должен получать деньги от известной компании? И какие деньги! Для меня это непонятно.
– «РЖД» тоже только «Локомотиву» дает…
– Но с таким бюджетом, как у «Зенита», им намного легче, чем остальным, хотя в этом сезоне подтянулись и «Динамо», и «Краснодар», – сказал экс-игрок «Амкара» и других российских клубов.
Как то в 90е из Москвы не спешили поделиться с Зенитом, когда клуб был на грани существования, зарплату выдавали гуманитаркой, а команда ездила на выезды в плацкарте.
Я вообще считаю, что это несправедливо, когда в Москве 4-6 футбольных клубов в РПЛ, а некоторые города миллионники не представлены вообще.
Давайте сразу "по справедливости" сделаем - распределим топ-клубы на гос.финансировании по территории России, а там уже бюджеты выравнивать начнём.
В настоящий момент говорить о "справедливом распределении" денежных средств в футбольной среде смысла нет - концентрация гос.денег в московском регионе всё равно выше если сложить все бюджеты москвичей.
- Эту как её..? Переписку Энгельса с этим... как его дьявола... с Каутским.
— Позвольте узнать, что вы можете сообщить по поводу прочитанного?
— Да не согласен я.
— Что... с Энгельсом или с Каутским?
— С обоими...
— Это замечательно, клянусь Богом. Да... И что вы можете со своей стороны предложить?
— Да что тут предлагать? А то пишут-пишут... конгресс... немцы какие-то... Голова пухнет. Взять всё да и поделить!
Вот тогда будет справедливость по-московски.
бгг
это не секрет, твое д##### было под патронажным гос ведомства и жрало в три горла, пока другие клубы сидели голодали
но если ты решил играть в дурачка, то возвращаю вопрос, а с чего вы взяли что сейчас делится не поровну?
Их финансирование точно стоит делить на всех?
У Лукойла государства в акционерах нет.