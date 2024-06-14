Роналду в «МЮ» не выполнял требования тен Хага по прессингу. Он считал, что его используют неэффективно (The Athletic)

Криштиану Роналду отказывался выполнять требования Эрика тен Хага в «МЮ».

Как пишет The Athletic, главный тренер «МЮ» пытался заставить португальца прессинговать. Это было обусловлено не только моделью игры тен , но и желанием руководства придерживаться высокоинтенсивного стиля.

Однако, по словам источника, тен Хаг делал поблажки . Вместо того, чтобы требовать от нападающего три высокоинтенсивных рывка, как тренер поступил бы с молодым игроком, он просил Роналду делать два – например, к первому защитнику, владеющему мячом, потом следовать к вратарю, а затем возвращаться на позицию.

Отмечается, что Роналду неоднократно пытались обучить этому, но, по словам людей, непосредственно знакомых с ходом тренировок, он совершал минимум движений, что заставляло некоторых сотрудников сомневаться, понимает ли он указания.

Отдельные люди, знакомые с ситуацией в « ,» считают, что Роналду понимал, что от него требовалось, но не выполнял это, потому что считал, что его используют неэффективно. Утверждается, что некоторые игроки, последовав примеру Роналду, похожим образом начали не соглашаться с тренером.

Роналду и тен Хаг работали в «МЮ» в первой половине сезона-2022/23.

Уэйн Руни: «Роналду часто смотрел в зеркало и говорил, что прекрасен. Я в шутку отвечал, что он уродлив. Его это раздражало»