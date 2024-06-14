Роналду в «МЮ» не выполнял требования тен Хага по прессингу. Он считал, что его используют неэффективно (The Athletic)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд тактика Эрик тен Хаг Футбол

Криштиану Роналду отказывался выполнять требования Эрика тен Хага в «МЮ».

Как пишет The Athletic, главный тренер «МЮ» пытался заставить португальца прессинговать. Это было обусловлено не только моделью игры тен Хага, но и желанием руководства придерживаться высокоинтенсивного стиля.

Однако, по словам источника, тен Хаг делал поблажки Криштиану. Вместо того, чтобы требовать от нападающего три высокоинтенсивных рывка, как тренер поступил бы с молодым игроком, он просил Роналду делать два – например, к первому защитнику, владеющему мячом, потом следовать к вратарю, а затем возвращаться на позицию.

Отмечается, что Роналду неоднократно пытались обучить этому, но, по словам людей, непосредственно знакомых с ходом тренировок, он совершал минимум движений, что заставляло некоторых сотрудников сомневаться, понимает ли он указания.

Отдельные люди, знакомые с ситуацией в «МЮ,» считают, что Роналду понимал, что от него требовалось, но не выполнял это, потому что считал, что его используют неэффективно. Утверждается, что некоторые игроки, последовав примеру Роналду, похожим образом начали не соглашаться с тренером.

Роналду и тен Хаг работали в «МЮ» в первой половине сезона-2022/23.

Уэйн Руни: «Роналду часто смотрел в зеркало и говорил, что прекрасен. Я в шутку отвечал, что он уродлив. Его это раздражало»

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66 комментариев
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Так Роналду никогда в жизни не прессинговал, с чего это ЭТХ выдумал что он будет делать это в 37 лет? Он думал что умнее САФа, Моуриньо, Анчелотти и Аллегри? Даже они не смели предъявлять Рону за прессинг, а он им отплачивал 50-60 голами за сезон. Ведь все прекрасно знают что Рон в прессинге для галочки, в этом компоненте он никакой.
+55
-6
+49
Судя по развитию событий,отчасти Роналду был прав.При таком тренере развития не будет
+46
-13
+33
Думаю Роналду знает про свои лучшие стороны поболее Тен Хага. И точно знает как ему лучше играть, и нужно было просто правильно его использовать
+47
-18
+29
Ответ Отец Абду
Итог: МЮ без Роналду - 2 трофея Аль Наср с Роналду - 0
При очень отвратительной игре и отсутствия еврокубков
7 место МЮ - это норма или дно не пробито?!
+14
-1
+13
Ответ Astan4o
Так Роналду никогда в жизни не прессинговал, с чего это ЭТХ выдумал что он будет делать это в 37 лет? Он думал что умнее САФа, Моуриньо, Анчелотти и Аллегри? Даже они не смели предъявлять Рону за прессинг, а он им отплачивал 50-60 голами за сезон. Ведь все прекрасно знают что Рон в прессинге для галочки, в этом компоненте он никакой.
Лучше и не сказать. Он даже не лысый шарлатан, он клоун, по сравнению с упомянутыми тренерами.
+16
-4
+12
Ужасный Роналду! Не выполнял тренера самого ЭТХ, как и Де Хеа кошмарный, не умеющий играть ногами, а ещё Санчо никчёмный. Самое главное, куда же им до таких топов, как Антони, Онана и Маунт, вот эти парни сразу дали качество на поле! А уж как игра при них похорошела и про топ тренере Тен Хаге, загляденье. И место в турнирной таблице высокое и в ЛЧ всех уничтожили. Хорошо, что избавились от ненавистных Роналду, Де Хеа и Санчо.
+17
-8
+9
Ответ garap83@ukr.net
Судя по развитию событий,отчасти Роналду был прав.При таком тренере развития не будет
Он прав был во всём. Манчестер Юнайтед показывает чудовищную игру, свалился на восьмое место, вылетел из слабой группы в ЛЧ и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных. Всё это благодаря лысому!
+23
-14
+9
Ответ Cristiano Ronaldo
Он прав был во всём. Манчестер Юнайтед показывает чудовищную игру, свалился на восьмое место, вылетел из слабой группы в ЛЧ и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных. Всё это благодаря лысому!
Ну ну, сейчас прилетят квертя и ему подобные с напоминанием про великую победу в Кубке!
+11
-2
+9
Рашфор так хорошо их выполнял в этом сезоне...
+9
-1
+8
Ответ Djibril_cisse
Напомните сколько игроков в лазарете было в этом сезоне ?
А кто их туда загнал?
+6
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+5
Ответ Тимофей Головачев
Пусть тогда играет в футбол 1х1, зачем ему тренер?
Месси тоже никогда в прессинге не участвовал, и что? Есть категория футболистов, которые стоят на месте и ждут, поскольку им позволяет так делать их статус
+4
0
+4
Как говорил Юрген Клопп: только Месси разрешается не участвовать в прессинге
+5
-2
+3
Ответ Асхат Мусин
Как говорил Юрген Клопп: только Месси разрешается не участвовать в прессинге
Криштиану не хуже.
+4
-2
+2
Ответ Сергей Лимонников
А кто их туда загнал?
Лысый , со своими интенсивными тренировками
+2
0
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Он прав был во всём. Манчестер Юнайтед показывает чудовищную игру, свалился на восьмое место, вылетел из слабой группы в ЛЧ и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных. Всё это благодаря лысому!
барсафаны щас напишут что Хаг имеет право хоть в чемпионшип опуститься)) главное
аж целый кубок взял,этож важнее😂
+3
-1
+2
Ответ Astan4o
Так Роналду никогда в жизни не прессинговал, с чего это ЭТХ выдумал что он будет делать это в 37 лет? Он думал что умнее САФа, Моуриньо, Анчелотти и Аллегри? Даже они не смели предъявлять Рону за прессинг, а он им отплачивал 50-60 голами за сезон. Ведь все прекрасно знают что Рон в прессинге для галочки, в этом компоненте он никакой.
Ну так поэтому Тен Хааг и отправил Рона покорять пустыню
+6
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+2
Ответ Давид Agabekyan
Пусть тогда создаёт свою команду и сам себя тренирует. Игрок обязан выполнять команды тренера и неважно согласен он с ними или нет. Ты же своему руководителю не скажешь, что он дебил и делать я ничего не буду
Роналду другого уровня игрок. Это все равно что заставить прессинговать Месси. У тебя наверное сейчас мозжечок замкнуло от этой инфы. Роналду брали в МЮ с определенной целью, но потом сразу поменяли ход игры с назначением Тен Хага. Спустя годы мы видим что Эрик так и не поставил внятный прессинг хотя что-то там виднеется, но все равно не оправдал ожиданий. Его сменят как только нормальный кандидат будет согласен работать в МЮ.
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блатной
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Тен Хаг вредитель, игроки либо в лазарете, либо в конфликте с ним. При этом нет результатов, есть огромные траты и деградация перспективных игроков.
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Криш как профи должен следовать указаниям тренера, но и тренер должен учитывать многие нюансы и стороны игрока. В этой ситуации оба ослы. И я за 2 года не видел прессинга со стороны игроков МЮ. Что там вообще происходит?
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-1
+1
Ответ Alex Stanley
Криш как профи должен следовать указаниям тренера, но и тренер должен учитывать многие нюансы и стороны игрока. В этой ситуации оба ослы. И я за 2 года не видел прессинга со стороны игроков МЮ. Что там вообще происходит?
Профи предсезонки не пропускают:)
+2
-1
+1
Он почему бегать не мог?
Потому что там бассейн старый!
+1
0
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Есть те кто выполнял эти функции, разве это помогло как-то мю ? Вылеты на всех турнирах ,везде слабые игры , Физручела бесполезен в любом случае
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0
Ответ Аслан Ильясов
Думаю Роналду знает про свои лучшие стороны поболее Тен Хага. И точно знает как ему лучше играть, и нужно было просто правильно его использовать
Пусть тогда создаёт свою команду и сам себя тренирует. Игрок обязан выполнять команды тренера и неважно согласен он с ними или нет. Ты же своему руководителю не скажешь, что он дебил и делать я ничего не буду
+15
-15
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Он прав был во всём. Манчестер Юнайтед показывает чудовищную игру, свалился на восьмое место, вылетел из слабой группы в ЛЧ и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных. Всё это благодаря лысому!
Но у Роналду и его клуба дела еще уже. Он ничего не выиграл за 2 сезона.
+1
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0
Ответ Давид Agabekyan
Пусть тогда создаёт свою команду и сам себя тренирует. Игрок обязан выполнять команды тренера и неважно согласен он с ними или нет. Ты же своему руководителю не скажешь, что он дебил и делать я ничего не буду
Ну по крайней мере мне руководитель не указывает как мне делать мою работу, это разные вещи ты сравниваешь. Есть футболист и тренер обязан использовать сильные стороны каждого футболиста, а не навязывать им то чего они не умеют. Ну какой прессинг от Роналду он хочет в его годы.
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Ответ arspurs9
У Роналду всегда были проблемы с прессингом, но когда у тебя игрок с его навыками, нужно уметь адекватно использовать. В Реале он никогда сильно не прессинговал в последние годы, как и в Юве. Забивать это не мешало. В новой среде да, конечно сопротивления меньше, но итог ожидаем. Он снова забивает со сноской на свой возраст, а Эрик ставит новые рекорды в МЮ.
Ну как сказать интенсивность футбола отличается в разных чемпионатах и футбол меняется , а Эрик уже выиграл больше чем ттх за 20 лет так что про рекорды конечно смешно слышать
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Ответ Давид Agabekyan
Пусть тогда создаёт свою команду и сам себя тренирует. Игрок обязан выполнять команды тренера и неважно согласен он с ними или нет. Ты же своему руководителю не скажешь, что он дебил и делать я ничего не буду
Но ты можешь при нем кивать, говорить "хорошо-хорошо" и делать по своему.
+1
-1
0
Ответ Аслан Ильясов
Думаю Роналду знает про свои лучшие стороны поболее Тен Хага. И точно знает как ему лучше играть, и нужно было просто правильно его использовать
лол) я думаю некоторые фанаты смогут объяснить любой поступок клубнички))
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Возьмём к примеру Хави и Тен Хаага, Хави строил команду без денег, одна молодёжь и пару звезд, выдал максимальный результат, привыл стилистику и знакомый подчерк, его уволили, и это увольнение не выглядит глупым, поскольку в некоторых местах его опыта на тренер ком поприще явно не хватало. Тен Хааг не поставил никакой игры кроме как автобуса и ватоката, проиграл все значимые матчи в сезоне да ещё как рекорд за рекордом 4 место в группе Лч, такое раньше было под силу только ЦСКА, и много разрушенных анти рекордов Апл, и его оставили, ну что с логикой у боссов мю искренне не понятно.
Торрес, Кунде, Рафинья и Левандовский. 4 игрока за 50+ млн. Это без денег? Роке за 40 млн. Канселу и Феликс в аренду.
Ряд хороших игроков бесплантых пришло.
И да это Ла Лига. Где полтора клуба.
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