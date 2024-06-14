Экс-тренер «Спартака» Слишкович рассматривает только клубы РПЛ

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Слишкович Футбол

Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович хочет остаться работать в России.

Как сообщает Metaratings.ru, 41-летний босниец рассматривает только варианты работы в Мир РПЛ.

В данный момент Слишкович находится в Боснии с семьей, и у него не было вариантов по трудоустройству в последнее время. Владимир исключает возможность возглавить клуб Мелбет Первой лиги, он сфокусирован на работе в Премьер-лиге.

Напомним, Слишкович работал помощником Гильермо Абаскаля в «Спартаке», а после ухода испанца стал исполняющим обязанности главного тренера московского клуба. 29 мая он покинул «Спартак».

Ранее утверждалось, что Слишкович – главный кандидат «Химок».

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8 комментариев
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Человек в Боснии работал помощником тренера детской команды, а в России его готовы главным в РПЛ взять
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Владимир,как Мостовой в соседней ветке : о самоуважении надо не забывать
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Если человек не хочет работать в лучшей лиге мира, значит у него полностью отсутствуют любые амбиции.
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Какой то парад чванства. Игнашевич только 1 сезон в РПЛ поработал - только клубы РПЛ, Слишкович пару месяцев и.о. главного тренера в РПЛ поработал - только клубы РПЛ. Понимаю когда Федотов воротит нос, но эти то куда? Звиздуйте в первую лигу работать и выводить в РПЛ команды! Игнашевичу так вообще рыпаться из Балтики было ошибкой - ну вылетели и? Ну возьми ещё раз верни тем более вся поддержка от руководства и споносоров есть и была. Личка вот не побрезговал в пердив поехать после чемпионских успехов в Беларуси, вернул Оренбург в РПЛ, причём в первый сезон удачный прокатили их и не пустили из-за стадиона, во втором сезоне через стыки. Вывел, закрепил в РПЛ и в Динамо заслуженно перешёл.
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Ответ Юрий Кечко
Кого?)) Цска уже тренера поменял , Спартак тоже , Зенит Краснодар Динамо и Локомотив менять тренеров не собираться ))) у нас ещё есть топы какие то ?
О топах речь не идёт, а в принципе клубе РПЛ
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Ответ Ветер
вариантов для трудоустройства, после первого круга, будет намного больше. так что пусть особо не спешит. потом с руками оторвут. ну три из четырéх, московских клубов точно.
Через полгода про его отрезок в Спартаке успешно забудут. В тренерском деле важно оставаться актуальным. Одно дело, когда ты отечественный физрук, с игротской карьерой, знакомствами, появлениями на матч тв. Кто нибудь вспомнит, да позовёт. А другое дело, когда ты боснийский ассистент с минимум связей в России и сомнительным резюме. Если Слишкович не дурак, то будет хвататься за любой летний вариант, пока могут предложить хоть какой-то вариант.
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