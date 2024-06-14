Глава УЕФА Чеферин о Евро-2024: «Праздник футбола, демократии, инклюзивности, разнообразия, толерантности и прав человека»

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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался перед стартом Евро-2024.

Сегодня Германия сыграет с Шотландией в матче открытия чемпионата Европы. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Евро-2024 наконец-то стартует, и невозможно не почувствовать энтузиазм и волнение, которые дарит такой зрелищный футбольный праздник.

С самого начала, с 1960 года, чемпионат Европы по футболу стал одним из самых захватывающих спортивных событий на планете.

Этим летом турнир обещает быть таким же грандиозным, как и всегда: 24 команды готовятся к напряженной борьбе, мечтают войти в историю и выиграть столь желанный трофей Анри Делоне (назван в честь первого генерального секретаря УЕФА, предложившего проводить чемпионат Европы – Sports).

Еще до того, как мяч начал катиться по полям Евро-2024, турнир вызвал невероятный интерес во всем мире. Уже в прошлом году только за два окна продаж было подано более 50 миллионов заявок на приобретение билетов, а также было подано рекордное количество заявок от волонтеров – 146 000, что подчеркивает, насколько сильно люди ждут этого поистине глобального события.

Известная своим богатым футбольным наследием Германия может похвастаться замечательной инфраструктурой, включая современные стадионы. Страна, обеспечивая приятную атмосферу для игроков, официальных лиц и болельщиков, обещает стать идеальным местом проведения чемпионата Европы.

Этот турнир – праздник не только мастерства и достоинств главных героев на поле, но также праздник жизни, инклюзивности и разнообразия.

УЕФА, Немецкий футбольный союз (DFB), а также структуры федерального и местного самоуправления объединились, чтобы провести мероприятие, посвященное демократии, уважению, толерантности и правам человека.

Мы предприняли значительные шаги, чтобы свести к минимуму воздействие турнира на окружающую среду, и создали климатический фонд для массового футбола, который обещает долгосрочное наследие.

Я хочу поблагодарить всех участников, наших спонсоров и партнеров за вашу невероятную поддержку и непоколебимую преданность нашей миссии.

А теперь давайте насладимся этим волшебным футбольным летом в духе честной игры и уважения и вместе создадим незабываемые воспоминания. Давайте объединимся футболом», – сказал Чеферин.

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70 комментариев
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Футбол-то будет? 👀
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Он как будто пакет подписок на Нетфликс перечисляет.
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🤡🤡🤡
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Вроде безобидный набор слов, а что-то блевануть от них хочется.
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Чеферин: «У нас большая программа. Будет гей-парад, травести-шоу, фестиваль эротической аутоасфиксии, публичная смены пола детям, межрасовый куколд-перфоманс, сбор денег на ВСУ и избиение мужчин сильными независимыми женщинами вместо церемонии закрытия. Вы будете приятно поражены.»
Корреспондент: « А футбол-то будет?»
Чеферин: « Футбол?»
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И травки))) как мы узнали из новости ниже
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Кстати, не в тему. Тут нынче в райском саду продвигается тезис о плохих "избыточных мощностях" в Китае.
Интересно, сколько платят людям, выдумывающим такие витиеватые формулировки типа "избыточный мощности", "демократические ценности" и че там еще используют в саду, под которые потом любую чушь пакуют?
+17
0
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Раньше ЕВРО был просто праздником футбола, а теперь превратился в "праздник демократии, инклюзивности, разнообразия, толерантности и прав человека" на фоне футбола.
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0
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как же надоела эта инклюизвность, блм и украина, это должно остаться в прошлом
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+13
Ну началось. Отвратительно и мерзко.
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+12
Демократия и права человека(с).Чего блииин?Вы нарушили права Россиян.
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+11
Лицемер
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0
+11
Что-то в комментариях пока не видно местного прогрессивного авангарда с Брайтон Бич и из Тбилиси.
Странно.
+13
-2
+11
Ответ Owen_the_Simple
Что-то в комментариях пока не видно местного прогрессивного авангарда с Брайтон Бич и из Тбилиси. Странно.
На Брайтоне спят ещё
+10
0
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Как они пишут - P R I D E, тока буковки не в том порядке. Если поменять местами и получится суть этих толерантностей и инклюзивностей в радужных красках.
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+8
"спорт вне политики " говорят они
+8
0
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хорошо хоть футбол упомянул, нашлось таки местечко...
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Ответ Андрей Балабаев
На Брайтоне спят ещё
Смотрят радужные сны.
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Он намекает, что Евро будет , как последние Евровидиние
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Окей. А футбол теперь где, инклюзивность?
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Праздник футбола. Всё остальное вообще должно быть за бортом в нормальном обществе.
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Чефир стабилен в лицемерии. Работа такая
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А вот зачем всё это? А праздник футбола, вот просто праздник этой величайшей игры современной цивилизации, нельзя устроить?
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Дайте просто посмотреть футбол,без вашей этой мантры( реально как в баптистских церквях повторяют каждый раз одно и тоже)
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Демократия и права человека в Европе это мем, который пропагандирует садовод Боррель.
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Лучше бы просто праздник футбола.
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Если всё так, то и хорошо, что нас не позвали на эту вечеринку
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Рубрика "цитаты великих людей"

"Демократия - это власть демократов" (с) Новодворская В. И.
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Приехали в футбол играть называется
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А можно просто футбола? Для разнообразия.
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