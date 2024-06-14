Президент УЕФА Александер Чеферин высказался перед стартом Евро-2024.

Сегодня Германия сыграет с Шотландией в матче открытия чемпионата Европы. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

« наконец-то стартует, и невозможно не почувствовать энтузиазм и волнение, которые дарит такой зрелищный футбольный праздник.

С самого начала, с 1960 года, чемпионат Европы по футболу стал одним из самых захватывающих спортивных событий на планете.

Этим летом турнир обещает быть таким же грандиозным, как и всегда: 24 команды готовятся к напряженной борьбе, мечтают войти в историю и выиграть столь желанный трофей Анри Делоне (назван в честь первого генерального секретаря , предложившего проводить чемпионат Европы – Sports).

Еще до того, как мяч начал катиться по полям Евро-2024, турнир вызвал невероятный интерес во всем мире. Уже в прошлом году только за два окна продаж было подано более 50 миллионов заявок на приобретение билетов, а также было подано рекордное количество заявок от волонтеров – 146 000, что подчеркивает, насколько сильно люди ждут этого поистине глобального события.

Известная своим богатым футбольным наследием Германия может похвастаться замечательной инфраструктурой, включая современные стадионы. Страна, обеспечивая приятную атмосферу для игроков, официальных лиц и болельщиков, обещает стать идеальным местом проведения чемпионата Европы.

Этот турнир – праздник не только мастерства и достоинств главных героев на поле, но также праздник жизни, инклюзивности и разнообразия.

УЕФА, (DFB), а также структуры федерального и местного самоуправления объединились, чтобы провести мероприятие, посвященное демократии, уважению, толерантности и правам человека.

Мы предприняли значительные шаги, чтобы свести к минимуму воздействие турнира на окружающую среду, и создали климатический фонд для массового футбола, который обещает долгосрочное наследие.

Я хочу поблагодарить всех участников, наших спонсоров и партнеров за вашу невероятную поддержку и непоколебимую преданность нашей миссии.

А теперь давайте насладимся этим волшебным футбольным летом в духе честной игры и уважения и вместе создадим незабываемые воспоминания. Давайте объединимся футболом», – сказал .