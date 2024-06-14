«Барса» удивлена обвинениями Кумана в травме Де Йонга. В клубе считают, что в «блаугране» тренер «выжимал игроков как лимоны», как в случае с Педри (As)

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Барселона Ла Лига Френки де Йонг Педри Футбол

«Барселона» считает заявления Роналда Кумана несправедливыми.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов обвинил «блауграну» в том, что клуб форсировал возвращение Френки де Йонга, что усугубило его травму, из-за которой игрок пропустит Евро: «Они рискнули, и мы за это поплатились». Позже Куман заявил, что «не жалеет о сказанном», и что «у него был разговор с де Йонгом на эту тему».

Как стало известно As, критика Кумана вызвала недоумение в «Барселоне», поскольку это сказал человек, почти год возглавлявший клуб.

В «блаугране» эти заявления назвали «совершенно несправедливыми» и напомнили, что во время пребывания голландца на посту тренера было несколько игроков, которые «выгорели» из-за большого количества минут, в частности Педри, который в своем первом сезоне-2020/21 провел почти семьдесят матчей за «Барселону» и сборную. В клубе подчеркивают, что «Куман давил на игроков и выжимал их как лимоны».

Кроме того, Френки не играл за «Барселону» с 21 апреля, после столкновения с Феде Вальверде во время класико, закончившегося растяжением голеностопа. В течение этих полутора месяцев все восстановительные работы были сосредоточены на его шансах принять участие на Евро, так как он был полностью исключен из состава «Барселоны».

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6 комментариев
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По сути именно Куман надломил Педри совсем в юном возрасте, выставляя его в старте во всех матчах - отсюда и травматичность талантливого полузащитника Барселоны..
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-6
+4
Ответ Rachid
По сути именно Куман надломил Педри совсем в юном возрасте, выставляя его в старте во всех матчах - отсюда и травматичность талантливого полузащитника Барселоны..
Во-во, ехал весь сезон на редком играющем футболисте того состава. Там и с Месси тоже такой прикол был: пока он сидел на травме, каталонцы аж из десятки выпали. Вернулся Лео, вытянул на зубах в призы и вытащил кубок. И вот уже как будто Куман не совсем физрук🙃
+4
-1
+3
вот так им перестают быть легендами клуба
+1
0
+1
Ответ Rachid
По сути именно Куман надломил Педри совсем в юном возрасте, выставляя его в старте во всех матчах - отсюда и травматичность талантливого полузащитника Барселоны..
До сих пор злится ,что его поперли из-за плохи результатов
+1
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куман был отвратительным человеком и тренером
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