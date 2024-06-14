Германия – Шотландия, 14.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч

В пятницу, 14 июня состоится матч открытия Евро 2024, в котором примут участие сборные Германии и Шотландии. Команды выступают в группе А. Встреча пройдет на Арене Мюнхен, начало в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Германии

Трехкратные чемпионы Европы и хозяева чемпионата ставят своей задачей выиграть турнир. Букмекеры считают, что команде Юлиана Нагельсманна это вполне по силам. Сборная Германии входит в тройку фаворитов. Как его организатор команда не участвовала в отборе и проводила товарищеские поединки. Нагельсманн одним из первых объявил заявку на чемпионат Европы, в которой присутствует сразу четыре футболиста из «Штутгарта». Сборная проповедует атакующий футбол, где дирижером на поле должен стать вернувшийся в состав полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос. С ним главный тренер связывает большие надежды. В начале июня немцы провели два товарищеских поединка. В первом против сборной Украины владели подавляющим преимуществом но сыграли вничью 0 : 0. Со сборной Греции матч получился равным и закончился победой Бундесманшафт со счетом 2 : 1.

Сборная Шотландии

«Тартановая армия» редко появляется в финальных турнирах чемпионатов мира или Европы, ни разу при этом не выходила из группы. Сейчас болельщики уповают на работу главного тренера Стива Кларка и его футболистов, среди которых есть представители ведущих клубов английской Премьер-лиги. Шотландцы отлично прошли отборочный турнир, где уступили первое место испанцам, но зато смогли нанести им единственное поражение у себя на поле. Сборная Шотландии при Кларке это уже история не про многочисленные навесы и типичный британский стиль. Команда перестроилась, рассчитывает на комбинационную игру и атаки, использует прессинг. Перед Евро 2024 шотландцы провели два товарищеских поединка. Сначала переиграли Гибралтар со счетом 2 : 0, а потом случилась боевая ничья с финнами — 2 : 2. В обоих поединках подопечные Кларка владели большим преимуществом.

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры все как один отдают большое преимущество хозяевам. Очевидно, что сборная Германии сильнее по составу, выше находится в рейтинге ФИФА, более опытна и будет играть при огромной поддержке трибун на Арене Мюнхен. Но недооценивать шотландцев ни в коем случае нельзя. Они наверняка станут играть на контратаках и вполне смогут реализовать любой представившийся шанс. В последних поединках команда Германии не сильно впечатлила, были проблемы с реализацией моментов. Впрочем, Нагельсманн наверняка не раскрывал все карты. Матчи открытия редко бывают результативными, но тут многие букмекеры уверены, что двумя забитыми мячами дело не обойдется. К тому же в истории личных встреч матчи этих команд никогда не заканчивались нулевой ничьей. Обратите внимание на фору. Шотландцы лишь раз за всю историю противостояния проиграли немцам в два мяча. Представляем коэффициенты букмекеров на игру.

Ставки 1 Х 2 Ф1 -1,5 Ф2 +1,5 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 1,30 6,20 11,00 1,82 1,96 2,20 1,72 Fonbet 1,30 6,00 11,00 1,85 1,98 2,20 1,70 Winline 1,30 6,00 11,00 1,83 1,97 2,23 1,69 Olimpbet 1,30 6,01 11,00 1,84 1,99 2,22 1,68 Pari 1,30 6,00 11,00 1,85 1,98 2,20 1,70 BetBoom 1,29 5,98 10,65 1,84 1,99 2,19 1,68 Leon 1,29 5,60 10,00 1,83 1,99 2,20 1,68 1Win 1,29 5,60 10,00 1,82 1,96 2,18 1,66 Tennisi 1,27 5,90 11,00 1,83 1,98 2,15 1,70

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