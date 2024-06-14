Германия – Шотландия, 14.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч
В пятницу, 14 июня состоится матч открытия Евро 2024, в котором примут участие сборные Германии и Шотландии. Команды выступают в группе А. Встреча пройдет на Арене Мюнхен, начало в 22:00 по московскому времени.
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Сборная Германии
Трехкратные чемпионы Европы и хозяева чемпионата ставят своей задачей выиграть турнир. Букмекеры считают, что команде Юлиана Нагельсманна это вполне по силам. Сборная Германии входит в тройку фаворитов. Как его организатор команда не участвовала в отборе и проводила товарищеские поединки. Нагельсманн одним из первых объявил заявку на чемпионат Европы, в которой присутствует сразу четыре футболиста из «Штутгарта». Сборная проповедует атакующий футбол, где дирижером на поле должен стать вернувшийся в состав полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос. С ним главный тренер связывает большие надежды. В начале июня немцы провели два товарищеских поединка. В первом против сборной Украины владели подавляющим преимуществом но сыграли вничью 0 : 0. Со сборной Греции матч получился равным и закончился победой Бундесманшафт со счетом 2 : 1.
Сборная Шотландии
«Тартановая армия» редко появляется в финальных турнирах чемпионатов мира или Европы, ни разу при этом не выходила из группы. Сейчас болельщики уповают на работу главного тренера Стива Кларка и его футболистов, среди которых есть представители ведущих клубов английской Премьер-лиги. Шотландцы отлично прошли отборочный турнир, где уступили первое место испанцам, но зато смогли нанести им единственное поражение у себя на поле. Сборная Шотландии при Кларке это уже история не про многочисленные навесы и типичный британский стиль. Команда перестроилась, рассчитывает на комбинационную игру и атаки, использует прессинг. Перед Евро 2024 шотландцы провели два товарищеских поединка. Сначала переиграли Гибралтар со счетом 2 : 0, а потом случилась боевая ничья с финнами — 2 : 2. В обоих поединках подопечные Кларка владели большим преимуществом.
Коэффициенты букмекеров
Букмекеры все как один отдают большое преимущество хозяевам. Очевидно, что сборная Германии сильнее по составу, выше находится в рейтинге ФИФА, более опытна и будет играть при огромной поддержке трибун на Арене Мюнхен. Но недооценивать шотландцев ни в коем случае нельзя. Они наверняка станут играть на контратаках и вполне смогут реализовать любой представившийся шанс. В последних поединках команда Германии не сильно впечатлила, были проблемы с реализацией моментов. Впрочем, Нагельсманн наверняка не раскрывал все карты. Матчи открытия редко бывают результативными, но тут многие букмекеры уверены, что двумя забитыми мячами дело не обойдется. К тому же в истории личных встреч матчи этих команд никогда не заканчивались нулевой ничьей. Обратите внимание на фору. Шотландцы лишь раз за всю историю противостояния проиграли немцам в два мяча. Представляем коэффициенты букмекеров на игру.
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 -1,5
|
Ф2 +1,5
|
ТМ 2,5
|
ТБ 2,5
|
Лига Ставок
|
1,30
|
6,20
|
11,00
|
1,82
|
1,96
|
2,20
|
1,72
|
Fonbet
|
1,30
|
6,00
|
11,00
|
1,85
|
1,98
|
2,20
|
1,70
|
Winline
|
1,30
|
6,00
|
11,00
|
1,83
|
1,97
|
2,23
|
1,69
|
Olimpbet
|
1,30
|
6,01
|
11,00
|
1,84
|
1,99
|
2,22
|
1,68
|
Pari
|
1,30
|
6,00
|
11,00
|
1,85
|
1,98
|
2,20
|
1,70
|
BetBoom
|
1,29
|
5,98
|
10,65
|
1,84
|
1,99
|
2,19
|
1,68
|
Leon
|
1,29
|
5,60
|
10,00
|
1,83
|
1,99
|
2,20
|
1,68
|
1Win
|
1,29
|
5,60
|
10,00
|
1,82
|
1,96
|
2,18
|
1,66
|
Tennisi
|
1,27
|
5,90
|
11,00
|
1,83
|
1,98
|
2,15
|
1,70
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