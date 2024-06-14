«Удинезе» возглавил экс-тренер «Легии» Коста Руняич

Новым главным тренером «Удинезе» стал Коста Руняич.

Условия контракта итальянского клуба и 53-летнего австрийского специалиста не разглашаются.

Руняич ранее тренировал «Легию», «Погонь», «Мюнхен-1860», «Кайзерслаутерн» и другие команды. Он брал Кубок и Суперкубок Польши.

Напомним, « » не продлил контракт с Фабио Каннаваро, удержавшим клуб в Серии А. Сообщалось, что работавший в «Спартаке» Гильермо Абаскаль претендует на пост главного тренера клуба из Удине.

Изображение: udinese.it