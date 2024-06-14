«Удинезе» возглавил экс-тренер «Легии» Коста Руняич

Теги Удинезе серия А Италия высшая лига Польша Легия трансферы Коста Руняич Футбол

Новым главным тренером «Удинезе» стал Коста Руняич.

Условия контракта итальянского клуба и 53-летнего австрийского специалиста не разглашаются.

Руняич ранее тренировал «Легию», «Погонь», «Мюнхен-1860», «Кайзерслаутерн» и другие команды. Он брал Кубок и Суперкубок Польши.

Напомним, «Удинезе» не продлил контракт с Фабио Каннаваро, удержавшим клуб в Серии А. Сообщалось, что работавший в «Спартаке» Гильермо Абаскаль претендует на пост главного тренера клуба из Удине. 

Изображение: udinese.it

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2 комментария
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У нас, что своих тренеров нет? Ставим непонятно кого! Лучшая тренерская школа у нас, а тут какие-то ноунеймы, а легенды типа Канаварро без работы сидят, хотя золотые мячи брали
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Ответ Дядя ТУРА
У нас, что своих тренеров нет? Ставим непонятно кого! Лучшая тренерская школа у нас, а тут какие-то ноунеймы, а легенды типа Канаварро без работы сидят, хотя золотые мячи брали
И походка у Канаварро футбольная.😎😎
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