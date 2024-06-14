«Наполи» связался с «Челси» насчет Лукаку. Итальянцы хотят арендовать форварда, англичане – продать

«Наполи» связался с «Челси», чтобы обсудить трансфер Ромелу Лукаку.

По данным La Gazzetta dello Sport, что неаполитанский клуб сделал первый запрос «Челси» по поводу условий приобретения 31-летнего бельгийского нападающего.

У Лукаку близкие отношения с новым главным тренером «Наполи» . Под его руководством бельгиец выиграл Серию А в составе «Интера» в сезоне-2020/21. С тех пор Конте и Лукаку периодически общаются.

Утверждается также, что в контракте бельгийца с «Челси» есть пункт об отступных в размере 43 млн евро, что, по мнению « », слишком большая сумма.

При этом клуб заинтересован в аренде Лукаку, однако «Челси» не намерен отдавать бельгийца в аренду третий сезон подряд.

« », купивший Лукаку за 115 млн евро, хочет получить за форварда 45 млн евро. Действующее соглашение Лукаку с английским клубом рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Лукаку выступал за «Рому» на правах аренды и забил 21 гол в 47 матчах. Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.

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