«Наполи» связался с «Челси» насчет Лукаку. Итальянцы хотят арендовать форварда, англичане – продать

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Антонио Конте Ромелу Лукаку Футбол

«Наполи» связался с «Челси», чтобы обсудить трансфер Ромелу Лукаку.

По данным La Gazzetta dello Sport, что неаполитанский клуб сделал первый запрос «Челси» по поводу условий приобретения 31-летнего бельгийского нападающего. 

У Лукаку близкие отношения с новым главным тренером «Наполи» Антонио Конте. Под его руководством бельгиец выиграл Серию А в составе «Интера» в сезоне-2020/21. С тех пор Конте и Лукаку периодически общаются.

Утверждается также, что в контракте бельгийца с «Челси» есть пункт об отступных в размере 43 млн евро, что, по мнению «Наполи», слишком большая сумма.

При этом клуб заинтересован в аренде Лукаку, однако «Челси» не намерен отдавать бельгийца в аренду третий сезон подряд.

«Челси», купивший Лукаку за 115 млн евро, хочет получить за форварда 45 млн евро. Действующее соглашение Лукаку с английским клубом рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Лукаку выступал за «Рому» на правах аренды и забил 21 гол в 47 матчах. Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.

Конте хочет видеть Лукаку в «Наполи»: «Жду тебя в Неаполе на 5 кг легче»

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12 комментариев
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Так бывает, когда принимаешь слабую позицию в переговорах в открытую показав,что хочешь избавиться от игрока. Теперь игрок за 100 млн будет отбывать контракт в арендах
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Ответ Born is the King
Так бывает, когда принимаешь слабую позицию в переговорах в открытую показав,что хочешь избавиться от игрока. Теперь игрок за 100 млн будет отбывать контракт в арендах
Ромелу и сам в этом виноват, как никто другой, когда наговорил лишнего в интервью. Отсюда и такое отношение у руководства к нему.
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Лукаку ведь может снова встать рогом и сказать, что хочет работать только с Конте
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В дубль его. И платить зарплату по контракту. Всем назло😀
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Ответ DolJun
то то он в рому к конте ездил
год назад его пытались отправить в Саудовскую Аравию, но он встал в позу. Что мешает ему этим летом повторить свои действия и сказать, что будет играть лишь у Конте
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