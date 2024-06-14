Азамат Мусагалиев: «Я всегда мечтал о футболе. Но я был болезненный мальчишка, не совсем одаренный. Меня вдохновлял Кечинов»

Азамат Мусагалиев рассказал, что в детстве хотел стать футболистом.

«Я всегда мечтал о футболе. Творчество, которым я занимался, стало альтернативой. Отец мне сказал, что в футболе нет такого функционера, который приедет в Камызяк и тебя увидит.

В стране нет ни одного футбольного мероприятия, куда могли пригласить футбольный клуб из Камызяка. Можно было стать чемпионом области, но на этом все.

Чтобы попасть в интернат «Волгаря», нужно было пробиваться среди тысяч других желающих. Мои родители такой путь не видели. Они считали, что вероятность того, что можно пробиться, очень мала.

Да я и не был совсем одаренным. Я был болезненный мальчишка, но во мне горела мечта играть в футбол. Меня вдохновлял , я хотел быть как он», – сказал президент ФК «10» в подкасте Федора Смолова.