«Спартак» ищет иностранного центрального хавбека стоимостью от 6-8 млн евро (Metaratings)

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы деньги Футбол

«Спартак» хочет подписать иностранного центрального полузащитника.

По данным Metaratings, клуб продолжает активные поиски центрального полузащитника, который также сможет профильно сыграть на позиции опорника.

В основном рассматриваются легионеры с трансферной стоимостью от 6-8 млн евро. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович определит перспективы текущего поиска во время сборов.

Существует вероятность, что некоторым футболистам красно-белых будут искать новые клубы.

По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И необходимо добавить - "Без вредных привычек! ".
+8
-1
+7
Чудо-форварда Угальде зимой уже купили, щас такого же хава привезут🤡
+7
-3
+4
Авито. Футбол.
+3
-1
+2
Алекс Крал
+2
0
+2
То есть дешевле 6 млн нельзя?) Такой мусор публикуют, что диву даёшься.
+2
0
+2
Ответ ApXuMaHqPuT
Чудо-форварда Угальде зимой уже купили, щас такого же хава привезут🤡
Да и чудо ЛЗ рябчука забывать не стоит🤭
+3
-1
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И необходимо добавить - "Без вредных привычек! ".
Вендел к ним не поедет!
+3
-1
+2
Источник не заслуживающий доверия. Очередная утка, тем более, что любому адекватному болельщику, не говоря уже о специалистах ясно, что за 6-8 млн €, получить легионера лучше, чем уже имеющиеся в составе - нереально.
+2
-1
+1
Ответ Owen_the_Simple
Алекс Крал сейчас без клуба, вроде
Серьезно?
за 12 млн купить игрока, который к 26 годам никому не нужен?
0
0
0
Это объявление ?
+1
-1
0
Ответ Anton Vasilev
Да и чудо ЛЗ рябчука забывать не стоит🤭
Этот супер-латераль вообще уровня пердива, на его фоне даже Хлусевич кажется топом😐
0
0
0
Ответ ApXuMaHqPuT
Чудо-форварда Угальде зимой уже купили, щас такого же хава привезут🤡
ну касьера в зените первый сезон тоже забил голов с гулькин хвост. на второй уже расцвел. так что будем надеяться,что и угальде прорвет
0
0
0
Ответ ApXuMaHqPuT
Чудо-форварда Угальде зимой уже купили, щас такого же хава привезут🤡
Да он еще может адаптироваться, как мне кажется.
+2
-2
0
видел объявление на hh ru
0
0
0
В директ не писать
0
0
0
Нормальные такие параметры поиска, не по игровым качествам ищут, а по цене)))
0
0
0
Строго славяне.
0
0
0
Неманья Максимович подходил под описание, но его уже бесплатно переманил Панатинаикос. Самый легендарный вариант - Майкл Фолоруншо.
0
0
0
Лангле есть, налетай Спартак
0
0
0
Объявление в газету пусть дадут)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий