«Спартак» ищет иностранного центрального хавбека стоимостью от 6-8 млн евро (Metaratings)

«Спартак» хочет подписать иностранного центрального полузащитника.

По данным Metaratings, клуб продолжает активные поиски центрального полузащитника, который также сможет профильно сыграть на позиции опорника.

В основном рассматриваются легионеры с трансферной стоимостью от 6-8 млн евро. Главный тренер «Спартака» определит перспективы текущего поиска во время сборов.

Существует вероятность, что некоторым футболистам красно-белых будут искать новые клубы.

По итогам сезона-2023/24 « » занял пятое место в турнирной таблице Мир , набрав 50 очков.