«Спартак» ищет иностранного центрального хавбека стоимостью от 6-8 млн евро (Metaratings)
«Спартак» хочет подписать иностранного центрального полузащитника.
По данным Metaratings, клуб продолжает активные поиски центрального полузащитника, который также сможет профильно сыграть на позиции опорника.
В основном рассматриваются легионеры с трансферной стоимостью от 6-8 млн евро. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович определит перспективы текущего поиска во время сборов.
Существует вероятность, что некоторым футболистам красно-белых будут искать новые клубы.
По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков.
за 12 млн купить игрока, который к 26 годам никому не нужен?