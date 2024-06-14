«Пари НН» интересны Шунин и Гильерме, предварительные переговоры с вратарями уже были (Metaratings.ru)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Антон Шунин Гильерме Артур Нигматуллин Пари НН Футбол

«Пари НН» интересны вратари «Локомотива» и «Динамо».

Клуб из Нижнего Новгорода рассматривает возможность приглашения в команду Антона ШунинаДинамо») и Гильерме («Локомотив»).

С обоими голкиперами уже были проведены предварительные переговоры, сообщает Metaratings.ru.

В прошлом сезоне первым номером «Пари НН» был Артур Нигматуллин. Утверждалось, что он близок к переходу в «Рубин».

Подробная статистика выступлений 38-летнего Гильерме доступна здесь, 37-летнего Шунина – тут.

3 комментария
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37 и 38 лет, ну Черчесову бы ещё предложили контракт.
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...и Дасаев Ринат Файзрахманович
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