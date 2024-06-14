«Пари НН» интересны Шунин и Гильерме, предварительные переговоры с вратарями уже были (Metaratings.ru)
«Пари НН» интересны вратари «Локомотива» и «Динамо».
Клуб из Нижнего Новгорода рассматривает возможность приглашения в команду Антона Шунина («Динамо») и Гильерме («Локомотив»).
С обоими голкиперами уже были проведены предварительные переговоры, сообщает Metaratings.ru.
В прошлом сезоне первым номером «Пари НН» был Артур Нигматуллин. Утверждалось, что он близок к переходу в «Рубин».
Подробная статистика выступлений 38-летнего Гильерме доступна здесь, 37-летнего Шунина – тут.