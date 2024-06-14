«Пари НН» интересны Шунин и Гильерме, предварительные переговоры с вратарями уже были (Metaratings.ru)

«Пари НН» интересны вратари «Локомотива» и «Динамо».

Клуб из Нижнего Новгорода рассматривает возможность приглашения в команду (« ») и Гильерме (« »).

С обоими голкиперами уже были проведены предварительные переговоры, сообщает Metaratings.ru.

В прошлом сезоне первым номером « » был . Утверждалось, что он близок к переходу в «Рубин».

Подробная статистика выступлений 38-летнего доступна здесь, 37-летнего Шунина – тут.