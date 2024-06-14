Дасаев о зарплатах футболистов в СССР: «По тем временам нормально получали. Первостепенным было оставить имя в истории, деньги были на втором плане»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ринат Дасаев Сборная России по футболу сборная СССР Чемпионат.com деньги Футбол

Ринат Дасаев сравнил доходы футболистов в СССР и России.

«Не собираюсь жаловаться. По тем временам мы нормально получали. Жили в достатке, никаких проблем не было. Конечно, сейчас в футболе платят совсем другие деньги, но всегда надо соотносить их с эпохой, в которую живешь.

Для нас первостепенным было оставить свое имя в истории, а деньги были на втором плане. Мы знали, что они придут», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

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3 комментария
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Ринат Дасаев - легенда. По детству, помнится, это имя в обяз входил в рейтинг лучших футболистов, который мы составляли с пацанами. И на международном уровне фамилию Дасаев знали в разных частях света.
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Деньги на втором плане, и поэтому советские футболисты, хоккеисты, баскетболисты и все другие спортсмены при любом выезде в Европу почти поголовно занимались фарцой. Везли водку, икру, фотоаппараты ФЭД. Обратно радиотехнику, мохер, джинсы, болонью.
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