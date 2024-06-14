Дасаев о зарплатах футболистов в СССР: «По тем временам нормально получали. Первостепенным было оставить имя в истории, деньги были на втором плане»
Ринат Дасаев сравнил доходы футболистов в СССР и России.
«Не собираюсь жаловаться. По тем временам мы нормально получали. Жили в достатке, никаких проблем не было. Конечно, сейчас в футболе платят совсем другие деньги, но всегда надо соотносить их с эпохой, в которую живешь.
Для нас первостепенным было оставить свое имя в истории, а деньги были на втором плане. Мы знали, что они придут», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.