Тен Хаг разочарован, что Антони не оправдывает ожиданий. Тренер «МЮ» жестко критиковал игрока в раздевалке (The Athletic)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Антони Футбол

Эрик тен Хаг жестко критиковал игру Антони в завершившемся сезоне.

Бразилец дважды не подчинился требованиям тен Хага во время матчей. Он махнул рукой и приложил ее к голове, выразив недоумение, когда тен Хаг велел ему играть на позиции левого защитника во время 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3), и повторил это движение, когда его поставили на ту же позицию в матче Премьер-лиги против «Арсенала» (0:1).

Как пишет The Athletic, в раздевалке после игры с «Арсеналом» тен Хаг резко отчитал бразильца, прямо сказав ему, что он должен играть там, где ему сказано, так как «Юнайтед» пытался в обоих случаях принять радикальные меры, чтобы переломить ход игры.

Тен Хаг считал, что смягчение его подхода подорвало бы его авторитет в команде, которая нуждается в сильном лидере. Люди, знакомые с обстановкой в клубе, полагают, что любой признак слабости со стороны тен Хага приведет к тому, что его «растерзают» игроки.

По словам источника, тен Хаг также подверг Антони жесткой критике в раздевалке после его выхода со скамейки запасных в матче с «Эвертоном» (2:0), до такой степени, что Антони после этого выглядел подавленным.

Утверждается, что тен Хаг глубоко разочарован тем, что подписание не оправдывает ожиданий, особенно после того, как он поддерживал Антони на различных этапах, включая момент, когда полиция начала расследование по обвинениям в домашнем насилии. Это расследование продолжается.

В минувшем сезоне Антони сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Роналду в «МЮ» не выполнял требования тен Хага по прессингу. Он считал, что его используют неэффективно (The Athletic)

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39 комментариев
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Ответ Yerkebulan
Топ-10 аниме предательств в истории. Неблагодарный ТХ, откат на трансфере Антони, позволил ему обеспечить себя и сына на всю жизнь
Пруфы будут?
+33
-10
+23
Антони он поддерживает, Санчо поддерживал. Сколько ещё будет таких? Там уже и Шоу намекнул на тиранию Тен Хаага
+26
-6
+20
Сам притащил эту Антонину, а теперь сокрушается. Этот тип и в Ниделрандах не блистал особо, а тут вообще скис
+19
-3
+16
Ответ Джорджио Че
Антони он поддерживает, Санчо поддерживал. Сколько ещё будет таких? Там уже и Шоу намекнул на тиранию Тен Хаага
Санчо дерьмово играл, Антони еще хуже, не понимаю как можно защищать этих игроков
+13
-1
+12
Топ-10 аниме предательств в истории. Неблагодарный ТХ, откат на трансфере Антони, позволил ему обеспечить себя и сына на всю жизнь
+30
-19
+11
Ответ Vitto
Пруфы будут?
Покупка этого полена за 100 млн у бывшего клуба уже выглядит как распил
+11
-5
+6
Ответ Джорджио Че
Антони он поддерживает, Санчо поддерживал. Сколько ещё будет таких? Там уже и Шоу намекнул на тиранию Тен Хаага
ФАкты Факты Факты ??? Шоу сказал , что в его травме виноват и он и медицинский штаб , но он всегда играет за тренера если его попросят ! не так ли ? Про какую тиранию ты несешь ? Еще дословно Тен Хааг недавно сказал, что Шоу лучший левый защитник мира !
+11
-5
+6
Лол, а в клуб его кто привел?) Работай тогда, раз недоволен, а не по кд в кабинет себе вызывай, играя в "сильную руку"
+11
-8
+3
Ответ Джорджио Че
Играли плохо да. Но Тен Хааг явно не лучший менеджер по управлению такими ситуациями, если они повторяются. К тому же, в Дортмунде Санчо стал играть хорошо, "вдруг". Тоже вызывает вопросы
Эм, нет, не стал он играть хорошо.
+3
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+3
Но продавать Антони конечно же никто не будет
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+2
Ответ Yerkebulan
Покупка этого полена за 100 млн у бывшего клуба уже выглядит как распил
Так его можно было купить раньше и намного дешевле, но руководство тупило. Та же история и с Каземиро.
Тебя послали в магазин, ты не купил нужный товар, вспомнил и купил в магазине у дома в 2 раза дороже. Так тебе понятно?
+7
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Ответ d3fstqd
В очередной раз показал, насколько он плох как тренер в плане взаимодействий с игроками. Он сам себя поставил в такую ситуацию, когда выгнал Роналду, Де Хеа и Санчо, всем видом показав, что он тут альфа, в итоге результатов 0 и приходится дальше крутить гайки, иначе его никто не будет воспринимать всерьез.
Роналду даже слушать не хотел установок тренера, явно дав понять, что он в команде главный, еще и идет к клоуну Моргану за интервью, решение избавиться верное. Де Хеа сидит на самой большой зарплате в лиге , можно было бы оставить только если бы он согласился урезать ее раза в 2 раза. Тогда боролся бы с Онана за место в основе, но увы. Джейдону Тен Хаг дал два месяца на восстановление от депрессии или что у него там было, в итоге конфликт из-за плохого отношения к делу, еще и вспылвает, что на это и в предыдущих клубах жаловались, решение избиваться верное.
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Ответ Vitto
Так его можно было купить раньше и намного дешевле, но руководство тупило. Та же история и с Каземиро. Тебя послали в магазин, ты не купил нужный товар, вспомнил и купил в магазине у дома в 2 раза дороже. Так тебе понятно?
это что за товар такой ?
+1
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Ответ Алексей Демченко
ФАкты Факты Факты ??? Шоу сказал , что в его травме виноват и он и медицинский штаб , но он всегда играет за тренера если его попросят ! не так ли ? Про какую тиранию ты несешь ? Еще дословно Тен Хааг недавно сказал, что Шоу лучший левый защитник мира !
Ну вот тебе факты: игроки, которые до него были либо топами, либо очень перспективным превращаются в дно и травмируются каждый месяц.
Недостаточно фактов?
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Ответ QWertY
Тупейшая покупка. Надеюсь Ретклифф избавит клуб от подобных трансферов
Тупейшая в плане затрат, стоил он бы намного дешевле, было бы вполне сносно. При должном отношении к себе как со своей стороны, так и со стороны тренера(Винисиус тому пример), спокойно мог стать если не твёрдым игроком старта, то игроком в первом списке ротации. Играть то он умеет, определённый талант есть, физика на месте.
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Оправдай себя .
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Я же говорил, фристайлер переоцененный, а не футболист.
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Похоже эпоха Фергюсона в МЮ была явлением
После него как-то не ладится игра у Юнайтед, даже близко нет той игры
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Ну критика оправдана. Антони выдали много авансов, поддерживали в трудной ситуации, а он ведет себя как маленький капризный мальчонка.
Это не уровень профессионального футболиста.
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Тупейшая покупка. Надеюсь Ретклифф избавит клуб от подобных трансферов
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ТХ разочаровал, не оправдывает ожиданий
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Похоже, что тен Хаг тоже читает спротс.
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Ответ Vitto
Пруфы будут?
Жизнь все докажет
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Как можно было работая с этим игроком абсолютно не понимать его потенциал?
Да он даже в Эрадивизи не был самым сильным, забивающим или полезным.
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Эрик, а может наставник игрока тоже виноват?
Что должно случиться, чтоб тебя тренер разочаровал? )
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Бразильцы все чаще всего клоуны на своей волне, редко можно найти профессионала.
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Ответ Сергей Максимюк
Лол, а в клуб его кто привел?) Работай тогда, раз недоволен, а не по кд в кабинет себе вызывай, играя в "сильную руку"
так он потому и злится еще больше думаю, что Антони его как бы подставляет.
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Ответ QWertY
Тупейшая покупка. Надеюсь Ретклифф избавит клуб от подобных трансферов
косяк Мёрто прежде всего.
До сих пор не понимаю, как можно было купить игрока за почти 100 млн, когда его же Аякс был готов продать за 60
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Тен Хаг после продления решил слить внутряки раздевалки в прессу
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Ему бы самому начать оправдывать ожидания
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