Тен Хаг разочарован, что Антони не оправдывает ожиданий. Тренер «МЮ» жестко критиковал игрока в раздевалке (The Athletic)

Эрик тен Хаг жестко критиковал игру Антони в завершившемся сезоне.

Бразилец дважды не подчинился требованиям тен Хага во время матчей. Он махнул рукой и приложил ее к голове, выразив недоумение, когда тен Хаг велел ему играть на позиции левого защитника во время 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3), и повторил это движение, когда его поставили на ту же позицию в матче Премьер-лиги против «Арсенала» (0:1).

Как пишет The Athletic, в раздевалке после игры с «Арсеналом» тен Хаг резко отчитал бразильца, прямо сказав ему, что он должен играть там, где ему сказано, так как « » пытался в обоих случаях принять радикальные меры, чтобы переломить ход игры.

Тен Хаг считал, что смягчение его подхода подорвало бы его авторитет в команде, которая нуждается в сильном лидере. Люди, знакомые с обстановкой в клубе, полагают, что любой признак слабости со стороны тен Хага приведет к тому, что его «растерзают» игроки.

По словам источника, тен Хаг также подверг Антони жесткой критике в раздевалке после его выхода со скамейки запасных в матче с «Эвертоном» (2:0), до такой степени, что Антони после этого выглядел подавленным.

Утверждается, что тен Хаг глубоко разочарован тем, что подписание не оправдывает ожиданий, особенно после того, как он поддерживал Антони на различных этапах, включая момент, когда полиция начала расследование по обвинениям в домашнем насилии. Это расследование продолжается.

В минувшем сезоне Антони сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Роналду в «МЮ» не выполнял требования тен Хага по прессингу. Он считал, что его используют неэффективно (The Athletic)