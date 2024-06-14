Хуммельс об уходе из «Боруссии»: «Клуб и фанаты – особенные. Это была честь и радость для меня играть здесь. Буду скучать»

Матс Хуммельс тепло попрощался с «Боруссией» Дортмунд.

Сегодня немецкий клуб объявил об уходе 35-летнего защитника.

«Дорогие фанаты, мое время в « » подошло к концу после более чем 13 лет в клубе. Для меня было большой радостью и честью играть за «Боруссию» так долго и быть частью пути, который клуб проделал с января 2008 года.

Этот клуб и эти фанаты – особенные, а для меня – даже нечто большее. Я также хотел бы поблагодарить всех сотрудников «Боруссии», которые отлично работают ради этого клуба, и, конечно, бесчисленное множество замечательных тренеров и фантастических товарищей по команде, с которыми мне удалось познакомиться здесь.

Я очень хочу, чтобы мы все как можно скорее собрались на Борзигплац, чтобы праздновать трофеи. А до тех пор я буду болеть со стороны и, надеюсь, время от времени на нашем стадионе. Я буду скучать по вам», – сказал 35-летний Хуммельс.

Напомним, играл за «Боруссию» с 2008 по 2016 год. Затем он ушел в «Баварию», а в 2019-м вернулся в Дортмунд. Он выиграл с «Боруссией» 6 трофеев, в том числе 2 чемпионства, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Хуммельс провел 25 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.