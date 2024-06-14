Олимпийская чемпионка Анна Щербакова встречается с футболистом «Пари НН» Шнапцевым больше года (Super)

Анна Щербакова встречается с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым.

Как сообщает Super, 20-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию уже больше года состоит в отношениях с 20-летним защитником. Информацией поделился анонимный инсайдер, утверждающий, что входит в близкий круг пары.

Утверждается, что и воспитанник московского «Локомотива» могли познакомиться в апреле 2023 года на матче «Спартака». Они общались в одной компании и присматривались друг к другу.

По словам источника, отпуск и Ани редко совпадает по датам, но им все равно удается путешествовать и отдыхать вместе. В прошлом году пара летала в Дубай, а в середине мая этого года их видели вместе в Москве.

Щербакова и Шнапцев не афишируют отношения и не подписываются друг на друга в социальных сетях. Максим подтвердил, что у него есть девушка, но отказался комментировать информацию о связи с фигуристкой: «Личное – не публичное».

Фото: страница Super в VK