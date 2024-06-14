Олимпийская чемпионка Анна Щербакова встречается с футболистом «Пари НН» Шнапцевым больше года (Super)

Теги премьер-лига Россия светская хроника сборная России светская хроника женское катание Пари НН Анна Щербакова Максим Шнапцев Футбол

Анна Щербакова встречается с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым.

Как сообщает Super, 20-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию уже больше года состоит в отношениях с 20-летним защитником. Информацией поделился анонимный инсайдер, утверждающий, что входит в близкий круг пары.

Утверждается, что Щербакова и воспитанник московского «Локомотива» могли познакомиться в апреле 2023 года на матче «Спартака». Они общались в одной компании и присматривались друг к другу.

По словам источника, отпуск Максима и Ани редко совпадает по датам, но им все равно удается путешествовать и отдыхать вместе. В прошлом году пара летала в Дубай, а в середине мая этого года их видели вместе в Москве.

Щербакова и Шнапцев не афишируют отношения и не подписываются друг на друга в социальных сетях. Максим подтвердил, что у него есть девушка, но отказался комментировать информацию о связи с фигуристкой: «Личное – не публичное».

Фото: страница Super в VK

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91 комментарий
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Да почему это на главной колонке, люди?!!! Мне не интересно от кого отписалась Тутберидзе и подобное, мне интересны трансферы футбольные, анализ игры деда Леброна, цитаты Бублика наконец, но точно не это. Я правда не понимаю, во что спортс превращается, или уже превратился….
+106
-16
+90
Ответ erabog@icloud.com
Да почему это на главной колонке, люди?!!! Мне не интересно от кого отписалась Тутберидзе и подобное, мне интересны трансферы футбольные, анализ игры деда Леброна, цитаты Бублика наконец, но точно не это. Я правда не понимаю, во что спортс превращается, или уже превратился….
Чтобы ты заистерил и нагнал трафик.
+65
-7
+58
Аня и ее возлюбленный не афишируют и не хайпуют на своих отношениях, за что им честь и хвала!
+60
-11
+49
С такими инсайдерами-друзьями и врагов не надо. Ане и молодому человеку - респект, что не хайпуют и не пытаются сделать из отношений пиар, каждый сам решает, конечно, насколько публичной делать свою личную жизнь, но я разделяю именно такой подход, как у Ани.
+45
-6
+39
с такими инсайдерами и врагов не надо, ну не хотят афишировать дело личное, но все равно слили..
+35
-4
+31
Ответ erabog@icloud.com
Да почему это на главной колонке, люди?!!! Мне не интересно от кого отписалась Тутберидзе и подобное, мне интересны трансферы футбольные, анализ игры деда Леброна, цитаты Бублика наконец, но точно не это. Я правда не понимаю, во что спортс превращается, или уже превратился….
Это спортс. Тем он и прекрасен. Мне нравится разнообразие новостей
+26
-4
+22
Аня такая хорошенькая и счастливая на фото)
+29
-10
+19
Ну вот. "Личное - не публичное".
А раскопали и вывалили.
Зачем, спрашивается? Никогда этого не понимал.
+20
-4
+16
Да, вот это новость - всем новостям новость. ) Анюте - счастья и всего самого-самого замечательного! :)
+22
-6
+16
Всё-таки влезли и вытащили на публику😂 И так можно было догадаться, что Аня в отношениях, но зачем об этом всем рассказывать вместо неë? Зачем нам знать, кто это, если она не хочет об этом сообщать)) Желтухааа
+19
-4
+15
Красивая пара, счастья им.
+16
-3
+13
Красивые оба, немного даже похоже, счастья им
+15
-4
+11
Выглядят счастливыми. Рад за них.
+17
-6
+11
Красивая пара! Молодые, красивые, известные!
Счастья Анечке! Умница и красавица!
+18
-8
+10
Ответ Магомед Саид Амирханов
Она ещё болельщица Спартака!
Ну должны же быть у человека хоть какие-то недостатки)
+12
-2
+10
Красивая пара
+15
-6
+9
Ну ок
+11
-2
+9
Сравните с Трусовой, о всех отношениях которой становится известным еще до того, как они начались.
+23
-14
+9
Красивые)
Счастья Ане!
+14
-6
+8
Аня совсем не вызывает негатива. Не строит из себя великого журналиста, не умея связать двух слов, не участвует в сомнительных политических акциях, не устраивает бразильский сериал из отношений-расставаний. Молодой человек - спортсмен (есть общие интересы и понимание специфических переживаний), а не папик из пропагандистского канала, годящийся в отцы. Счастья Ане и Максиму!
+30
-23
+7
Ответ З А
Комментарий скрыт
20 ей, как и ему.
+8
-1
+7
Ответ Варлампий Варлампий
Комментарий скрыт
Ей в монастырь податься надо что ли из-за ваших ассоциаций? :D
+9
-2
+7
Щербакова самая красивая и милая из всех фигуристок
+17
-11
+6
Ответ Рилаккума Щербаков
Вытащили. Но инфа гуляла давно, еще с весны. Поменьше обсуждать - и всё будет нормалёк)
Да в принципе уже Новый год с поздравлением без фото наводил на мысли) Но мне лично абсолютно всё равно, в отношениях ли она, и с кем, главное чтоб всё у неё было хорошо)
+5
0
+5
Ответ Tima_Milan
он угощает ее шнапсом?
А она его шербетом.
+5
0
+5
Ответ Wintersun
Кто из подруг слил? С кем она там общается хорошо, Загитова, Косторная?
Тутберидзе!
+15
-10
+5
Совет да любовь ©
+7
-3
+4
А зачем нужно было сейчас писать про эти отношения Ани и Максима? Это их личное дело!
+9
-5
+4
Ответ Tan Tan
Всё-таки влезли и вытащили на публику😂 И так можно было догадаться, что Аня в отношениях, но зачем об этом всем рассказывать вместо неë? Зачем нам знать, кто это, если она не хочет об этом сообщать)) Желтухааа
Вытащили. Но инфа гуляла давно, еще с весны. Поменьше обсуждать - и всё будет нормалёк)
+6
-2
+4
Учитывая внимание, с которым следят за каждым шагом фигуристок, это просто удивительно, что Аня больше года умудрилась шифроваться. Молодец, что держит личную жизнь вдали от любопытствующих глаз
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