Ибрагимович о второй звезде «Интера»: «Это меня заряжает, я победитель. «Милан» не смотрит на другие команды, это делают неудачники»

Теги Интер Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

Златан Ибрагимович высказался о второй звезде «Интера».

В минувшем сезоне «нерадзурри» выиграли чемпионат Италии – в 20-й раз в своей истории. Таким образом, «Интер» получит вторую звезду над эмблемой клуба.

Как сильно ты страдал из-за второй звезды «Интера»?

– Страдал? Нет, я никогда не страдаю, это меня заряжает. Это слово для неудачников, не для конкурентоспособных. Ты говоришь с победителем.

Я не смотрю на другие команды, «Милан» не смотрит на другие команды. Это делают неудачники, «Милан» ориентируется на свой путь к достижению цели. Все, что происходит вокруг, меня не трогает, не заставляет страдать. Это дает мне голод, заряд и топливо, чтобы работать еще больше, – сказал бывший нападающий «Милана» и советник владельцев клуба.

Златан Ибрагимович: «Фонсека – топ-тренер. Он не работал бы в «Милане», будь это не так»

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6 комментариев
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Ибра за Интер сыграл и забил немногим меньше, чем за Милан😐
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– Как сильно ты страдал из-за ШЕСТИ палок подряд от «Интера»?
– Страдал? Нет, я никогда не страдаю, мне даже очень понравилось, ждём всей командой еще пять подряд в следующем сезоне. -добавил Горбатодлинноносотинович
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Очень удобная позиция не смотреть на другие команды. Так, "в своем мире",
и Милан чемпион и все у него хорошо, и конкуренты не волнуют
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