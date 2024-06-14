Ибрагимович о второй звезде «Интера»: «Это меня заряжает, я победитель. «Милан» не смотрит на другие команды, это делают неудачники»
Златан Ибрагимович высказался о второй звезде «Интера».
В минувшем сезоне «нерадзурри» выиграли чемпионат Италии – в 20-й раз в своей истории. Таким образом, «Интер» получит вторую звезду над эмблемой клуба.
– Как сильно ты страдал из-за второй звезды «Интера»?
– Страдал? Нет, я никогда не страдаю, это меня заряжает. Это слово для неудачников, не для конкурентоспособных. Ты говоришь с победителем.
Я не смотрю на другие команды, «Милан» не смотрит на другие команды. Это делают неудачники, «Милан» ориентируется на свой путь к достижению цели. Все, что происходит вокруг, меня не трогает, не заставляет страдать. Это дает мне голод, заряд и топливо, чтобы работать еще больше, – сказал бывший нападающий «Милана» и советник владельцев клуба.
Златан Ибрагимович: «Фонсека – топ-тренер. Он не работал бы в «Милане», будь это не так»
– Страдал? Нет, я никогда не страдаю, мне даже очень понравилось, ждём всей командой еще пять подряд в следующем сезоне. -добавил Горбатодлинноносотинович
и Милан чемпион и все у него хорошо, и конкуренты не волнуют