Президент «ПСЖ» о новом формате ЛЧ: «Мы можем развиваться, привлекая всех, а не отдавая предпочтение 2-3 клубам «не-Суперлиги»

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Президент «ПСЖ» поддел клубы Суперлиги Европы, говоря о новом формате Лиги чемпионов.

«Футбол основан на традициях, но он должен быть инновационным, творческим. Многое еще можно сделать, чтобы привлечь болельщиков и превратить матчи в еще более захватывающее событие – например, рассказывая обо всем, что происходит вокруг игроков и игры, что остается самым важным.

Новый формат Лиги чемпионов благодаря значительному увеличению доходов уже показывает, что мы можем расти в любом случае, развиваясь и привлекая все клубы, от самых маленьких до самых крупных, уважая болельщиков и средства массовой информации.

И не отдавая предпочтение только двум или трем клубам, которые образуют «Суперлигу трех» или «не-Суперлигу», – сказал Нассер Аль-Хелайфи на конференции Football Talks.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» остаются последними клубами, не вышедшими из Суперлиги.

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