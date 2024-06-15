Испания – Хорватия, 15.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч

Во второй день Евро 2024, 15 июня, состоятся три матча. Центральным поединком, безусловно, станет встреча сборных Испании и Хорватии. Они будут играть в столице Германии на Олимпиаштадионе, начало в 19:00 по московскому времени.

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Сборная Испании

Сборная Испании трехкратный чемпион Европы, причем в 2008 и 2012 году она выиграла континентальное первенство дважды подряд. Однако с тех уже больше десятилетия испанцы не знают побед на крупных турнирах. Исключение составляет только успех годичной давности, когда «фурия роха» выиграла Лигу наций. Победа вполне потешила болельщиков, но они хотят большего. Тем более сейчас в распоряжении главного тренера Луиса де ла Фуэнте есть хороший состав игроков. Может быть, не такой звездный как девять лет назад, но испанцы и сейчас способны на многое. Испанцы постарались отойти от прежнего стиля, связанного с постоянным владением мячом, тем более эти кружева уже не дают преимущества, соперники к ним давно привыкли. Некоторые специалисты высказывают опасения по поводу атакующих действий, но с ними по-прежнему все в порядке. В двух товарищеских матчах испанцы выиграли у сборных Андорры и Северной Ирландии с общим счетом 10 : 1.

Сборная Хорватии

Чуть ли не третий крупный турнир подряд про сборную Хорватии говорят, что она переживает смену поколений. Однако Лука Модрич, Иван Перишич, Марцело Брозович и другие лидеры по-прежнему в строю. Теперь к ним подтянулась молодежь в лице Йошко Гвардиола, Николы Влашича, Ловро Маера и многих других футболистов. Идеи Златко Далича продолжают работать. Причем хорваты могут как сами навязывать игру любому сопернику, так и играть от него, исповедуя разные стили и форматы. Опытные и техничные игроки умеют отлично держать мяч, менять темп, быстро проводить атаки меняя их направления. В отборочном турнире хорваты заняли второе место уступив туркам. Многие посчитали это неудачей. В контрольных поединках перед Евро 2024 «шашечные» в очередной раз продемонстрировали отличную игру. Сначала разгромили со счетом 3 : 0 сборную Северной Македонии, а затем выиграли у португальцев со счетом 2 : 1.

Коэффициенты букмекеров

Сборные Испании и Хорватии провели между собой всего десять поединков, но среди них несколько были очень знаковыми. Пять побед на счету испанцев, три раза выигрывали хорваты. На Евро 2020 команда Далича проигрывала со счетом 1 : 3, но смогла в конце матча сравнять счет, затем в дополнительное время пропустила еще дважды. В прошлогоднем финале Лиги наций «фурия роха» смогла выиграть лишь в серии пенальти. Нынешняя встреча точно получится одной из самых интригующих в первом туре. Букмекеры на стороне сборной Испании, но хорваты вполне могут рассчитывать на ничью. Вряд ли приходится ожидать фестиваля забитых мячей, к тому же, скорее всего, в группе придется считать разницу голов. Впрочем, соперники понимают, что время на исправление ошибок останется. Наш выбор тотал меньше 2,5. Предлагаем вашему вниманию коэффициенты букмекеров.

Ставки 1 Х 2 Ф1 -1 Ф2 +1 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 1,91 3,60 4,50 2,60 1,49 1,75 2,05 Fonbet 1,95 3,50 4,40 2,85 1,45 1,73 2,13 Winline 1,91 3,55 4,50 2,67 1,43 1,78 2,09 Olimpbet 1,92 3,58 4,53 2,63 1,50 1,77 2,08 Pari 1,95 3,50 4,40 2,85 1,45 1,73 2,13 BetBoom 1,95 3,44 4,35 2,76 1,45 1,72 2,15 Leon 1,88 3,40 4,30 2,60 1,50 1,76 2,07 1Win 1,88 3,45 4,40 2,60 1,49 1,75 2,05 Tennisi 1,90 3,46 4,30 2,72 1,46 1,73 2,11

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