Хиддинк о России-2008: «Высококлассная команда, всегда стремившаяся играть привлекательно. Для успеха нужно быть прямолинейным, никаких репрессий»

Теги Алексей Березуцкий Гус Хиддинк премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2008 Спорт-Экспресс Футбол

Гус Хиддинк назвал причину успеха сборной России на Евро-2008.

Российская команда заняла третье место на чемпионате Европы 2008 года.

– У меня отличные воспоминания о 2008 годе, проведенном с высококлассной российской командой, всегда стремившейся играть привлекательно и в атакующем ключе. Я получил огромное удовольствие от общения со всеми игроками и хорошим, преданным персоналом!

Алексей Березуцкий недавно сказал, что вы создали в команде феноменальную атмосферу. Вы видите причину успеха в этом?

– Я очень ценю слова Алексея. Для достижения высоких результатов необходимо быть прямолинейным в отношениях. Тогда можно стимулировать друг друга, не задумываясь, что что-то может негативно сказаться на результате.

Хорошие лидеры не боятся, что рядом с ними будут люди с хорошими идеями! Тогда игроки доверяют руководству и не боятся делать ошибки. Никаких репрессий, – сказал бывший главный тренер сборной России.

5 комментариев
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Повезло нам тогда с Хиддинком. Да и то поколение игроков было на уровне.
+4
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Лучший. Та команда была сказкой)
Спасибо Гус
+3
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+3
Лучший тренер в истории сборной, насколько же он на другом уровне понимания, чем тот же Черчесов
+2
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+2
Победа над голландцами была самая эпичная...
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Не нужны репрессии? что себе позволяет этот голландец
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