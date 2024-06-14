Хиддинк о России-2008: «Высококлассная команда, всегда стремившаяся играть привлекательно. Для успеха нужно быть прямолинейным, никаких репрессий»

Гус Хиддинк назвал причину успеха сборной России на Евро-2008.

Российская команда заняла третье место на чемпионате Европы 2008 года.

– У меня отличные воспоминания о 2008 годе, проведенном с высококлассной российской командой, всегда стремившейся играть привлекательно и в атакующем ключе. Я получил огромное удовольствие от общения со всеми игроками и хорошим, преданным персоналом!

– Алексей Березуцкий недавно сказал, что вы создали в команде феноменальную атмосферу. Вы видите причину успеха в этом?

– Я очень ценю слова Алексея. Для достижения высоких результатов необходимо быть прямолинейным в отношениях. Тогда можно стимулировать друг друга, не задумываясь, что что-то может негативно сказаться на результате.

Хорошие лидеры не боятся, что рядом с ними будут люди с хорошими идеями! Тогда игроки доверяют руководству и не боятся делать ошибки. Никаких репрессий, – сказал бывший главный тренер сборной России.