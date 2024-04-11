Группа А на Евро 2024
В Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет очередной 17-й чемпионат Европы по футболу. В нем примут участие 24 команды разделенные на шесть групп по четыре сборные в каждой. В группе А будут играть следующие команды:
Самой титулованной является сборная Германии, она трехкратный чемпион Европы (1972,1980, 1996 гг.). Сборная Венгрии становилась бронзовым призером в 1964 году. Лучший результат команды Швейцарии — выход в четвертьфинал на Евро 2020. Шотландцы ни разу не преодолевали групповой этап.
Расписание матчей
Первый тур
- 14 июня. 22:00. Германия — Шотландия, Арена Мюнхен, Мюнхен
- 15 июня. 16:00. Венгрия — Швейцария, Кельн Штадион, Кельн
Второй тур
- 19 июня. 19:00. Германия — Венгрия, Штутгарт Арена, Штутгарт
- 19 июня. 22:00. Шотландия — Швейцария, Кельн Штадион, Кельн
Третий тур
- 23 июня. 22:00. Швейцария — Германия, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне
- 23 июня. 22:00. Шотландия — Венгрия, Штутгарт Арена, Штутгарт
Время начала матчей указано московское.