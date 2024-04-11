Группа А на Евро 2024

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В Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет очередной 17-й чемпионат Европы по футболу. В нем примут участие 24 команды разделенные на шесть групп по четыре сборные в каждой. В группе А будут играть следующие команды:

Самой титулованной является сборная Германии, она трехкратный чемпион Европы (1972,1980, 1996 гг.). Сборная Венгрии становилась бронзовым призером в 1964 году. Лучший результат команды Швейцарии — выход в четвертьфинал на Евро 2020. Шотландцы ни разу не преодолевали групповой этап.

Расписание матчей

Первый тур

  • 14 июня. 22:00. Германия — Шотландия, Арена Мюнхен, Мюнхен
  • 15 июня. 16:00. Венгрия — Швейцария, Кельн Штадион, Кельн

Второй тур

  • 19 июня. 19:00. Германия — Венгрия, Штутгарт Арена, Штутгарт
  • 19 июня. 22:00. Шотландия — Швейцария, Кельн Штадион, Кельн

Третий тур

  • 23 июня. 22:00. Швейцария — Германия, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне
  • 23 июня. 22:00. Шотландия — Венгрия, Штутгарт Арена, Штутгарт

Время начала матчей указано московское.

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