Экономика Германии может вырасти на миллиард евро благодаря туризму на Евро-2024

Германия ожидает подъем экономики благодаря Евро.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на прогноз института Ifo, Германия может рассчитывать на рост экономики на 1 миллиард евро благодаря иностранным туристам. Это соответствует примерно 0,1% экономического производства во втором квартале этого года. При этом больше всего выиграют гостиничный и розничный сектора Германии, заявляет ведущий экономический исследовательский институт страны.

«Однако эффект носит только кратковременный характер, поэтому экспорт услуг из-за возвращения туристов, вероятно, снова снизится после окончания чемпионата Европы в третьем квартале и останется на прежнем уровне», – сказал исследователь Ifo Жером Вольф.

Согласно расчетам института, основанным на данных чемпионата мира 2006 года, ожидается более 600 000 дополнительных иностранных туристов и 1,5 миллиона дополнительных размещений туристов в стране во время чемпионата.

Министерство экономики Германии также ожидает временный рост в секторах, ориентированных на потребителей, после очень сдержанных розничных продаж в этом году, но не в той степени, как во время чемпионата мира 2006 года.

Эксперты согласны с тем, что общий эффект от Евро-2024 на экономику Германии также зависит от того, как немецкая национальная команда выступит на турнире.

Сборная Германии сегодня сыграет в матче открытия против команды Шотландии.