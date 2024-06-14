Экономика Германии может вырасти на миллиард евро благодаря туризму на Евро-2024

Теги Сборная Германии по футболу бизнес Евро-2024 деньги Футбол

Германия ожидает подъем экономики благодаря Евро.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на прогноз института Ifo, Германия может рассчитывать на рост экономики на 1 миллиард евро благодаря иностранным туристам. Это соответствует примерно 0,1% экономического производства во втором квартале этого года. При этом больше всего выиграют гостиничный и розничный сектора Германии, заявляет ведущий экономический исследовательский институт страны.

«Однако эффект носит только кратковременный характер, поэтому экспорт услуг из-за возвращения туристов, вероятно, снова снизится после окончания чемпионата Европы в третьем квартале и останется на прежнем уровне», – сказал исследователь Ifo Жером Вольф.

Согласно расчетам института, основанным на данных чемпионата мира 2006 года, ожидается более 600 000 дополнительных иностранных туристов и 1,5 миллиона дополнительных размещений туристов в стране во время чемпионата.

Министерство экономики Германии также ожидает временный рост в секторах, ориентированных на потребителей, после очень сдержанных розничных продаж в этом году, но не в той степени, как во время чемпионата мира 2006 года.

Эксперты согласны с тем, что общий эффект от Евро-2024 на экономику Германии также зависит от того, как немецкая национальная команда выступит на турнире.

Сборная Германии сегодня сыграет в матче открытия против команды Шотландии.

13 комментариев
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Зачем им это, если зимой всё равно замерзнут?
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Выросла бы на два ,если бы Россия вместо Украины там играла
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Не корректно. Гостиничный и розничный сектора выиграют, производство и строительство не выиграют, может даже потеряют. Беспрецидентные расходы на обеспечение безопастности - а уже писали, что будет задействовано больше полиции, чем в 2006 году. Баш на баш - всё останется примерно на одном уровне.
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Ну так правильно вырастит за счёт пива с сосиками
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Больше всего выиграет не гостиничный и розничный сектор, а сектор по продаже каннабиса, анаши, шмали, марихуаны - кому как удобно называть.Теперь косяки, можно забивать вполне легально в Германии.
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Ответ Sinister Kid
Зачем им это, если зимой всё равно замерзнут?
Так замерзание - это же не одномоментный процесс. Все люди, которые учились в школе, знают, что при замерзании тела уменьшаются, и экономика Германии как раз сократилась на 0.3%
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Ответ Семён Жуйло
Не корректно. Гостиничный и розничный сектора выиграют, производство и строительство не выиграют, может даже потеряют. Беспрецидентные расходы на обеспечение безопастности - а уже писали, что будет задействовано больше полиции, чем в 2006 году. Баш на баш - всё останется примерно на одном уровне.
А беспрецидентные гасходы на обеспечение безопастности куда-то в пустоту утекают или в ВВП тоже аккумулируются?
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