Прямые трансляции Евро 2024 на сегодня

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В Германии с 14 июня по 14 июля пройдет Чемпионат Европы по футболу 2024. В десяти городах страны на десяти стадионах за это время будет сыгран 51 матч. На Евро 2024 приедут 24 лучшие команды континента, которые начнут борьбу с группового этапа. Болельщики по всему миру получат возможность смотреть прямые трансляции матчей турнира. Будет такая возможность и у россиян. Несмотря на то, что сборная отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА российские телекомпании не отказываются от приобретения прав на показ больших турниров. В частности чемпионат мира в Катаре был показан на «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей Евро-2024 на сегодня:

Трансляции матчей с прежних чемпионатов до отстранения сборной России распределялись между Первым каналом, Россией 1 и «Матч ТВ». На этот раз главный спортивный телеканал страны мог бы остаться в одиночестве, но пару ему впервые составит платформа Okko, где в прямом эфире будут показаны 14 матчей группового этапа и три поединка на стадии плей-офф. Следует сказать, что просмотр на платформе платный, есть пробный недельный период. В течение него матчи можно смотреть за 1 рубль, но в дальнейшем подписка составит несколько сотен рублей. К примеру матчи сборной Украины будут показаны только на Okko. Желающие могут воспользоваться альтернативными источниками, — пиратскими сайтами и социальными сетями. Здесь мы ежедневно будет информировать вас о всех прямых трансляциях матчей Евро 2024, время начала указано московское.

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