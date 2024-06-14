«Хабиб – великий человек. К нам часто заходят руководитель республики, борцы, олимпийские чемпионы». Касинтура из «Динамо» Махачкала о Нурмагомедове и Хасбике в раздевалке

Игрок махачкалинского «Динамо» рассказал о встрече с Хабибом Нурмагомедовым.

– На стадион приходят и звездные гости: , . Они в раздевалке бывали?

– Да. Правда, с Хасбиком лично я не виделся. Он вроде бы еще в прошлом сезоне приходил.

А вот Хабиб заходил в раздевалку и в этом. К сожалению, с самим Хабибом не удалось пообщаться лично. Хотя надеюсь, еще возможность будет.

Все-таки великий человек. Всегда можно услышать что-то полезное для себя от такого спортсмена на будущее, какой-то совет.

Вообще, частая история, когда после игры к нам заходят руководитель республики [Сергей Меликов], известные спортсмены, борцы, олимпийские чемпионы, чтобы пожелать удачи и дать какие-то важные советы. Для такой молодой команды, как наша, это очень важно, – сказал ангольский хавбек .

Напомним, « » Махачкала в новом сезоне будет выступать в Мир .