«Хабиб – великий человек. К нам часто заходят руководитель республики, борцы, олимпийские чемпионы». Касинтура из «Динамо» Махачкала о Нурмагомедове и Хасбике в раздевалке

Теги премьер-лига Россия Хабиб Нурмагомедов Матч ТВ Динамо Махачкала Эгаш Касинтура Хасбик Сергей Меликов Футбол

Игрок махачкалинского «Динамо» рассказал о встрече с Хабибом Нурмагомедовым.

– На стадион приходят и звездные гости: Хабиб Нурмагомедов, Хасбик. Они в раздевалке бывали?

– Да. Правда, с Хасбиком лично я не виделся. Он вроде бы еще в прошлом сезоне приходил.

А вот Хабиб заходил в раздевалку и в этом. К сожалению, с самим Хабибом не удалось пообщаться лично. Хотя надеюсь, еще возможность будет.

Все-таки великий человек. Всегда можно услышать что-то полезное для себя от такого спортсмена на будущее, какой-то совет.

Вообще, частая история, когда после игры к нам заходят руководитель республики [Сергей Меликов], известные спортсмены, борцы, олимпийские чемпионы, чтобы пожелать удачи и дать какие-то важные советы. Для такой молодой команды, как наша, это очень важно, – сказал ангольский хавбек Эгаш Касинтура.

Напомним, «Динамо» Махачкала в новом сезоне будет выступать в Мир РПЛ.

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4 комментария
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А Хасбик - это Олимпийский чемпион?
+7
0
+7
Внимание руководства приятно и важно, конечно
Мотивирует
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+4
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