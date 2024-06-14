«Хабиб – великий человек. К нам часто заходят руководитель республики, борцы, олимпийские чемпионы». Касинтура из «Динамо» Махачкала о Нурмагомедове и Хасбике в раздевалке
Игрок махачкалинского «Динамо» рассказал о встрече с Хабибом Нурмагомедовым.
– На стадион приходят и звездные гости: Хабиб Нурмагомедов, Хасбик. Они в раздевалке бывали?
– Да. Правда, с Хасбиком лично я не виделся. Он вроде бы еще в прошлом сезоне приходил.
А вот Хабиб заходил в раздевалку и в этом. К сожалению, с самим Хабибом не удалось пообщаться лично. Хотя надеюсь, еще возможность будет.
Все-таки великий человек. Всегда можно услышать что-то полезное для себя от такого спортсмена на будущее, какой-то совет.
Вообще, частая история, когда после игры к нам заходят руководитель республики [Сергей Меликов], известные спортсмены, борцы, олимпийские чемпионы, чтобы пожелать удачи и дать какие-то важные советы. Для такой молодой команды, как наша, это очень важно, – сказал ангольский хавбек Эгаш Касинтура.
Напомним, «Динамо» Махачкала в новом сезоне будет выступать в Мир РПЛ.
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