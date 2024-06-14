«Зенит» купил вратаря «Балтики» Латышонка. Контракт – по схеме «4+1»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Первая лига Балтика Евгений Латышонок Футбол

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок перешел в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с 25-летним вратарем по схеме «4+1».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Латышонка 30 млн рублей. На воспитанника «Краснодара» также претендовал «Спартак».

В минувшем сезоне Латышонок провел в Мир РПЛ 26 матчей, в которых пропустил 38 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

93 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мишка Борзыкин сопьётся так с горя…
+70
-11
+59
--- ниже в ленте идёт перепись болельщиков московских клубов озабоченных загубленной карьерой Латышонка ---

Начали!
+66
-27
+39
Пока только Латышонок в Зенит перешёл, а со стороны Москвы уже зарево. Что же будет, когда Глушенков и остальные подъедут?
+46
-15
+31
Ответ juki_puki
Комментарий скрыт
Не пошел в твой середняк
+39
-10
+29
Ответ Рома_90
А почему не за 30 тысяч рублей?
Потому что отступные у Латышонка в контракте такие - вот Зенит и воспользовался этим.

А Евгений заслужил повышение своей игрой за Балтику.
+33
-6
+27
Что ж удачи. Хотя перфомансы на ленте играя за аутсайдера никогда не были показательными. Ну если ногами не будет привозить как конкуренты, то спокойно станет в основу.
+20
-3
+17
Ответ fil_spb
Адамов по первому сезону прямо скажем не очень убедил. Так что логичное решение. Пусть теперь конкурируют друг с другом, растут и берут трофеи. Добро пожаловать и удачи!
Адамову можно сказать большое спасибо за кубок. Там в начале второго тайма был суперсейв из ближнего, стало бы 0-2 и неизвестно как сложилось бы.
+12
0
+12
Ответ IceBear27
Мишка Борзыкин сопьётся так с горя…
Как и все его розовые приспешники)))
+22
-11
+11
Удачи в самом лучшем клубе России, Евгений!
+72
-61
+11
Добро пожаловать, Евгений!
Желаю закрыть позицию первого номера но годы вперед.

З.Ы. А в конце сезона Мишаня такой: "Не ждали?")))))
+12
-1
+11
Добро пожаловать в самый сильный клуб России 💪💪💪
+22
-13
+9
Адамов по первому сезону прямо скажем не очень убедил. Так что логичное решение. Пусть теперь конкурируют друг с другом, растут и берут трофеи. Добро пожаловать и удачи!
+9
-1
+8
Ответ fedost
Пока что сильный вайб Лунева, при всем уважении
А чем плох Лунев? Кроме клоуна бывшего его агентом.
+9
-1
+8
Ответ eao79rus
Пока только Латышонок в Зенит перешёл, а со стороны Москвы уже зарево. Что же будет, когда Глушенков и остальные подъедут?
Дальше будут уже какой подряд сезон распродавать бразильцев и предрекать распад Зенита. Потом конечно же страдать, петь песенки и вопить как же всё несправедливо в этой жизни)
+12
-4
+8
Ответ morpeh1992
Удачи в самом лучшем клубе России, Евгений!
Но сначала придется посидеть в Зените
+25
-17
+8
Первый пошел😎
Удачи Латышонку!
+12
-4
+8
Ответ Pro_Zenit_7
Вот странно так: по сути, самый долголетний был Малафеев. После него чехарда: почти каждый год новый кто-то, кроме Лодыгина. И самое правильное наблюдение: при Бирюкове ведь никто не прогрессирует. Главное, чтобы и Латышонка не загубили.
Малафеев при ком был? При Бирюкове. Вся фигня с вратарями началась когда пришёл Жевнов. Он как вратарь был говённый, , так и тренер такой же.
+8
-1
+7
Добро пожаловать и больших успехов!👏
+7
-1
+6
Ответ fil_spb
Адамов по первому сезону прямо скажем не очень убедил. Так что логичное решение. Пусть теперь конкурируют друг с другом, растут и берут трофеи. Добро пожаловать и удачи!
Играть будут оба однозначно. Кто-то в чемпе, кто-то на кубок. Миша будет лидером раздевалки.
+6
0
+6
Успехов в Зените!
+13
-8
+5
Спасибо Женя за сезон. Ждем на рыбной деревне!
+6
-2
+4
Ответ MCMLIX
Почему не пошёл в Спам понятно, не захотел быть вторым номером. Хотя пойдёт ли у него в Зените тоже вопрос. Одно дело когда ты постоянно в игре и совсем другое сохранять настрой когда твои ворота атакуют пару раз за тайм.
В Спам он не пошел, потому что хочет выигрывать трофеи.
+5
-1
+4
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Алешка алешенку купила алешон, надел алешка алешон как в алешоне он смешон
+4
0
+4
Ответ cektor
хороший вратарь , в Зените только прибавит
Какой вратарь в Зените прибавил за последние лет 5 ?
+6
-2
+4
Ответ eao79rus
Пока только Латышонок в Зенит перешёл, а со стороны Москвы уже зарево. Что же будет, когда Глушенков и остальные подъедут?
Удивительно однообразные попугайские заявления - Москва. Почему болельщики Зенита говорят о каком-то "зареве" лишь в Москве?! Скандируют кричалку в других городах, они про Москву. Странно делать вид, что не знают, ведь сами столько всего понаписали по поводу этих кричалок. Но, нет - упорно Москва. Открою секрет, название Куусюси в 85-м долго скандировали на многих стадиона страны, а она была побольше! Так "приветствовали" чемпиона, шедшего в 85-м в таблице, был период, 16-ым (!), и позорно проигравшего в Кубке европейских чемпионов слабейшей (финской!) команде, о жажде получить которую после жеребьевки говорило пол-Зенита в "Советском спорте" и "Футболе-хоккее". А говорят - Москва...
+5
-1
+4
Щяс его дяди Миша Борюков обкатает и в следующем сезоне будем искать нового кипера
+3
0
+3
Наш ГЕГЕМОН ВСЕЯ РУСИ — великий ЗЕНИТ скупает лучших футболистов для второго требла подряд. 🏆💙🏆💙🏆💙 БРАВО !!!
+4
-2
+2
Я безусловно желаю ему надолго стать стеной в наших воротах, но, конечно есть опасения, подкреплённые даже не годами, а десятилетием и более, что хорошие вратари в итоге у нас деградируют, а плохие просто остаются плохими, и, видимо, пора признать, что дело не во вратарях, а бригаде тренеров вратарей
+2
0
+2
Раз у кого-то подгорает, значит трансфер зашёл. Зенит с приобретением, а Евгению успехов.
+5
-3
+2
Ответ Мишаня сбг
наконец то в зените достойный вратарь на долгие годы!
Уже который по счету достойный за последние годы?)
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий