«Зенит» купил вратаря «Балтики» Латышонка. Контракт – по схеме «4+1»
Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок перешел в «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с 25-летним вратарем по схеме «4+1».
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Латышонка 30 млн рублей. На воспитанника «Краснодара» также претендовал «Спартак».
В минувшем сезоне Латышонок провел в Мир РПЛ 26 матчей, в которых пропустил 38 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Начали!
А Евгений заслужил повышение своей игрой за Балтику.
Желаю закрыть позицию первого номера но годы вперед.
З.Ы. А в конце сезона Мишаня такой: "Не ждали?")))))
Удачи Латышонку!