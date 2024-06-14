«Зенит» купил вратаря «Балтики» Латышонка. Контракт – по схеме «4+1»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок перешел в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с 25-летним вратарем по схеме «4+1».

Ранее сообщалось, что « » заплатит за Латышонка 30 млн рублей. На воспитанника «Краснодара» также претендовал «Спартак».

В минувшем сезоне провел в Мир РПЛ 26 матчей, в которых пропустил 38 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.