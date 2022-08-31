Румменигге о жеребьевке ЛЧ: «Весь зал смеялся, когда «Барса» попала к «Баварии», а «Боруссия» – к «Сити». Левандовски и Холанд против этих команд – это будто продиктовал футбольный бог»

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Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем матче Роберта Левандовского против «Баварии» в Лиге чемпионов.

«Роберт бесконечно много сделал для клуба, выиграл все титулы, и нам всем следовало бы относиться к нему и его достижениям с уважением и, прежде всего, благодарностью.

В Стамбуле [на жеребьевке] весь зал смеялся, когда «Барселона» попала в группу к «Баварии», а «Дортмунд» – к «Манчестер Сити». Роберт против «Баварии» и Эрлинг Холанд против «Боруссии» – это будто продиктовал футбольный бог», – сказал бывший генеральный директор «Баварии» Bild. 

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