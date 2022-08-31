Румменигге о жеребьевке ЛЧ: «Весь зал смеялся, когда «Барса» попала к «Баварии», а «Боруссия» – к «Сити». Левандовски и Холанд против этих команд – это будто продиктовал футбольный бог»

Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем матче Роберта Левандовского против «Баварии» в чемпионов.

«Роберт бесконечно много сделал для клуба, выиграл все титулы, и нам всем следовало бы относиться к нему и его достижениям с уважением и, прежде всего, благодарностью.

В Стамбуле [на жеребьевке] весь зал смеялся, когда попала в группу к «Баварии», а – к . Роберт против «Баварии» и против «Боруссии» – это будто продиктовал футбольный бог», – сказал бывший генеральный директор «Баварии» Bild.