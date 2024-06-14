Александр Мостовой: «Селекционером куда-то не пойду, да и в ФНЛ можно не звать. После такой карьеры с самоуважением у меня все в порядке»
Александр Мостовой заявил, что работа в Мелбет Первой лиге его не интересует.
«Раза два-три за эти годы были в российском футболе намеки: «Как относишься, если позовем?», «Мы тебя рассматриваем»... Отвечал – звоните! Не звонили.
Понятно, что с самоуважением после такой карьеры у меня все в порядке. Селекционером куда-то не пойду. Да и в ФНЛ можно не звать», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Сельты».
Мостовой о том, почему не тренирует: «Допускаю, что есть черный список: этих не подпускать. Кто-то меняет команды, а кто-то был крутым футболистом и ни разу не побывал ни в какой должности»
Если уж искать прриеры из российской эстрады, то это Юрий Лоза
"Говорит Мостовой"