Александр Мостовой: «Селекционером куда-то не пойду, да и в ФНЛ можно не звать. После такой карьеры с самоуважением у меня все в порядке»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой заявил, что работа в Мелбет Первой лиге его не интересует.

«Раза два-три за эти годы были в российском футболе намеки: «Как относишься, если позовем?», «Мы тебя рассматриваем»... Отвечал – звоните! Не звонили.

Понятно, что с самоуважением после такой карьеры у меня все в порядке. Селекционером куда-то не пойду. Да и в ФНЛ можно не звать», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Сельты».

Мостовой о том, почему не тренирует: «Допускаю, что есть черный список: этих не подпускать. Кто-то меняет команды, а кто-то был крутым футболистом и ни разу не побывал ни в какой должности»

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50 комментариев
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А с головой - нет
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Видимо у всяких раулей и хаби алонс вообще никакого самоуважения, что начинают с детей тренерскую карьеру
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Ответ Роман Ахмедов
твоя карьера давно окончилась.Ты как пугачева...20 лет не у дел,но певец.
Так себе сравнение, если честно
Если уж искать прриеры из российской эстрады, то это Юрий Лоза
+15
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Сука , поиграл в испанском середняке(даже вылетал с ним ) пусть был хорош на фоне середняка , в сборной одни обсеры, а самомнения будто пару лч взял
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+13
Тем временем Торрес возглавил Атлетико Б.
+9
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Может, ему на Спорт-Экспресс, колонку вести
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Ответ Ришад Хайруллин
смотрел вчера на Ютубе интеллектуальное шоу про футбол где был Мостовой,это капец конечно мостовой такой позор ещё куда то тренером хочет идти
Это всё ерунда! Ты посмотри это же шоу с Малофеевым, Павлюченко и Быстровым! Вот тут позорище, так всем позорищам позорище!!
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смотрел вчера на Ютубе интеллектуальное шоу про футбол где был Мостовой,это капец конечно мостовой такой позор ещё куда то тренером хочет идти
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С дуростью тоже всё в порядке! Так и завершит свою тренерскую карьеру не начав!
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Да ты уже на своем месте, Саш. Главный клоун русского футбола это ж оч престижно
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На электрическую подстанцию в Капотне пойдёшь? Не селекционером, монтёром?
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Клоун что ж ты на матч ТВ тогда подрабатывать приходишь?Самоуважение у него блин.
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Сделайте уже отдельный раздел для него.)
"Говорит Мостовой"
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Так бы и сказал по-простому - Не на помойке себя нашёл.
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Ответ MikhaL
Так бы и сказал по-простому - Не на помойке себя нашёл.
Не для ФНЛ цветет его роза
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Ответ Муся Никитова
Сделайте уже отдельный раздел для него.) "Говорит Мостовой"
Или «царь разглагольствовать желает»
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Саша приезжай в Узбекистан, а точнее в Фергану устрою тебя на работу в Нефтчи, покоряй самые низы футбола. Может зауважают тебя у нас.
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Единственное место, куда его могут звать - обратно в палатy
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Интересно даже, как у него ежедневно такие интервью берут?
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твоя карьера давно окончилась.Ты как пугачева...20 лет не у дел,но певец.
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Загадаю на день рождения, чтобы мы хоть неделю нигде не попадались комментарии Мостового
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Загадаю на день рождения, чтобы мы хоть неделю нигде не попадались комментарии Мостового
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Дамы и господа, пока мы не перестанем кликать этот бред и строчить тут комменты, этот юродивый будет продолжать занимать половину новостной ленты.
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главное с самомнением точно проблем нет)
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Ответ Al Al
Мост был бы прав, если бы учился, ездил на стажировки и не ныл. Пример - Слишкович был помощником детского тренера в Боснии (U-16). Потом три года без работы сидел, потом в Спартак попал. С Абаскалем Спартак в кризис ввели - теперь уже Слишковича клубы РПЛ готовы брать (о эти великие 5 побед в 10 матчах в роли и.о.). В РПЛ действительно по-странному попадают. Но, повторюсь, надо и самому двигаться, учиться, налаживать связи, не быть нытиком и токсиком. Семак же пробился, и Карпин
ТАк Слишкови что то пробовал и учился у него знаний больше чем у Мостового
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Оно и видно. Каждый день видно
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Ответ Recreated
С дуростью тоже всё в порядке! Так и завершит свою тренерскую карьеру не начав!
Не будет там никакой тренерской карьеры. Будут бесконечные разговоры о том, что если бы да кабы.
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ну нести херню каждый день и по-любому поводу, это верх самоуважения
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Наш буриданов осёл.
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Контуженный он какой-то. Может его в Испании по голове много били? Хотя вроде футболист, а не боксер.
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