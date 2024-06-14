Мейра о Роналду на Евро-2024: «Особенный футболист, забивает, дает качество, капитан и лидер, мотивирует команду. Но не верю, что он будет играть все время»

Теги Фернанду Мейра Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Бернарду Силва Рубен Диаш Диогу Кошта Витинья ТАСС Футбол

Фернанду Мейра оценил перспективы Криштиану Роналду и Португалии на Евро-2024.

«У меня высокие ожидания от чемпионата Европы, сборная Португалии – фантастическая команда, очень много хороших игроков, топ-команда из Европы.

У нас есть Криштиану Роналду, который остается в хороших кондициях как нападающий, я считаю, что он все еще может помочь команде во многом. Португалия – один из фаворитов на выход в финал.

Я думаю, что Роналду будет играть, не верю, что он будет играть все время, но это особенный футболист, забивает, дает качество, это наш капитан, мотивирует команду, определенно очень важный игрок для нас. Тренер решит, когда он будет играть, все будет зависеть от соперника.

Безусловно, это лидер сборной Португалии, даже если не будет играть. Очень много ожиданий от Роналду, не только от других футболистов.

Если он не будет играть, то я бы отметил из лидеров вратаря Диогу Кошту, Рубена Диаша, Бернарду Силву, Витинью. Много футболистов, кто может быть лидером нашей команды, это великолепная команда, как семья», – заявил бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Мейра.

Португальцы сыграют в группе F вместе с командами Турции, Грузии и Чехии.

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5 комментариев
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Ему и не нужно играть все время. Возраст уже не тот, но 60-70 минут или выходы с замены – то что нужно
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Но спока что вся сборная португалии в полном составе пытается мотивировать свою принцессу
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Роналду может и даст качество, но не думаю что он прямо затащит свою сборную, он и в молодые годы не смог, куда уж теперь
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