Швайнштайгер считает, что Франция выиграет Евро, Роналду станет лучшим бомбардиром, Мусиала – открытием турнира

Теги Бавария Бастиан Швайнштайгер Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу бундеслига Германия Сборная Франции по футболу Сборная Австрии по футболу Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Аль-Наср Эр-Рияд Джамал Мусиала Футбол

Бастиан Швайнштайгер считает, что сборная Франции выиграет Евро-2024.

Сегодня сборная Германии сыграет с Шотландией в матче открытия Евро-2024. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Бастиан Швайнштайгер ответил, кто, по его мнению, фаворит чемпионата Европы. Он назвал сборную Франции

Также Швайнштайгер написал, что Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром на Евро-2024, а полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала станет открытием турнира.

Кроме того, сборные Австрии и Сербии являются «темными лошадками» Евро, по мнению бывшего игрока «Баварии» и сборной Германии.

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14 комментариев
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все по делу вроде..
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Вроде по делу,но Сербы из турнир в турнир проваливаются несмотря на сильный состав.
Но ради хорошего настроения прекрасной жены Басти это простительно
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Он забыл про сборную одной страны, чьи нужды поработили жизнь европейцев и президент которой все время говорит «Дай!»
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Мусиала, который уже не первый год играет за Баварию и Германию, станет открытием турнира)))
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Ответ Великий Алонсо
Вот это уровень, Роналду даже в 40 лет фаворит в бомбардирской гонке на ЧЕ, вы только вдумайтесь! Великий Криштиану Роналду, лучший голеадор в истории футбола и лучший футболист в истории в целом.
А пресс? Пресс то какой))
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