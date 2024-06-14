Швайнштайгер считает, что Франция выиграет Евро, Роналду станет лучшим бомбардиром, Мусиала – открытием турнира
Бастиан Швайнштайгер считает, что сборная Франции выиграет Евро-2024.
Сегодня сборная Германии сыграет с Шотландией в матче открытия Евро-2024. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Бастиан Швайнштайгер ответил, кто, по его мнению, фаворит чемпионата Европы. Он назвал сборную Франции.
Также Швайнштайгер написал, что Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром на Евро-2024, а полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала станет открытием турнира.
Кроме того, сборные Австрии и Сербии являются «темными лошадками» Евро, по мнению бывшего игрока «Баварии» и сборной Германии.
Но ради хорошего настроения прекрасной жены Басти это простительно