Швайнштайгер считает, что Франция выиграет Евро, Роналду станет лучшим бомбардиром, Мусиала – открытием турнира

Бастиан Швайнштайгер считает, что сборная Франции выиграет Евро-2024.

Сегодня сборная Германии сыграет с Шотландией в матче открытия . Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

ответил, кто, по его мнению, фаворит чемпионата Европы. Он назвал сборную .

Также Швайнштайгер написал, что станет лучшим бомбардиром на Евро-2024, а полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала станет открытием турнира.

Кроме того, сборные Австрии и являются «темными лошадками» Евро, по мнению бывшего игрока «Баварии» и сборной Германии.