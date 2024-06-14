Коулмэн проведет в «Эвертоне» 16-й сезон. Капитан продлил контракт до лета 2025 года

Шеймус Коулмэн продлил контракт с «Эвертоном» и проведет 16-й сезон в клубе.

35-летний защитник сборной Ирландии и «ириски» подписали соглашение до лета 2025 года.

проведет 16-й сезон в « », который станет последним для клуба на стадионе « ».

Шеймус перешел в «Эвертон» из « » за 60 000 фунтов в 2009 году. Он провел рекордные для клуба 364 матча в чемпионате Англии.

Подробная статистика выступлений капитана клуба из Ливерпуля – здесь.

Фото: evertonfc.com