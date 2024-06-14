Коулмэн проведет в «Эвертоне» 16-й сезон. Капитан продлил контракт до лета 2025 года

Теги Гудисон Парк Эвертон премьер-лига Англия сборная Ирландии по футболу высшая лига Ирландия Слайго Роверс Шеймус Коулмэн Футбол

Шеймус Коулмэн продлил контракт с «Эвертоном» и проведет 16-й сезон в клубе.

35-летний защитник сборной Ирландии и «ириски» подписали соглашение до лета 2025 года.

Коулмэн проведет 16-й сезон в «Эвертоне», который станет последним для клуба на стадионе «Гудисон Парк».

Шеймус перешел в «Эвертон» из «Слайго Роверс» за 60 000 фунтов в 2009 году. Он провел рекордные для клуба 364 матча в чемпионате Англии.

Подробная статистика выступлений капитана клуба из Ливерпуля – здесь.

Фото: evertonfc.com

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4 комментария
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Офигеть , он еще вместе с Билялетдиновым играл!
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Весьма импонировала та банда Мойеса. Старался не пропускать матчи. Коулман с Бейнсом по краям, впереди - Кэхилл. Ух, отличные времена..
+6
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Наряду с Милнером и Бэрри Долгожитель АПЛ 👍👍👍
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Этот парень является большим олицетворением футбола, чем спор о том, кто же больший козёл в истории игры
+1
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