Коулмэн проведет в «Эвертоне» 16-й сезон. Капитан продлил контракт до лета 2025 года
Шеймус Коулмэн продлил контракт с «Эвертоном» и проведет 16-й сезон в клубе.
35-летний защитник сборной Ирландии и «ириски» подписали соглашение до лета 2025 года.
Коулмэн проведет 16-й сезон в «Эвертоне», который станет последним для клуба на стадионе «Гудисон Парк».
Шеймус перешел в «Эвертон» из «Слайго Роверс» за 60 000 фунтов в 2009 году. Он провел рекордные для клуба 364 матча в чемпионате Англии.
Подробная статистика выступлений капитана клуба из Ливерпуля – здесь.
Фото: evertonfc.com